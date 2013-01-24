以 X-treme 帶出極致表現
Philips X-tremeVision Plus 汽車燈泡是市面上亮度最強的車用燈泡之一，比其他同類產品亮度及射程高出 130%，讓您看得更遠，駕駛更快更安全。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
以 X-treme 帶出極致表現
Philips X-tremeVision Plus 汽車燈泡是市面上亮度最強的車用燈泡之一，比其他同類產品亮度及射程高出 130%，讓您看得更遠，駕駛更快更安全。 查看各種好處
以 X-treme 帶出極致表現
Philips X-tremeVision Plus 汽車燈泡是市面上亮度最強的車用燈泡之一，比其他同類產品亮度及射程高出 130%，讓您看得更遠，駕駛更快更安全。 查看各種好處
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以 X-treme 帶出極致表現
Philips X-tremeVision Plus 汽車燈泡是市面上亮度最強的車用燈泡之一，比其他同類產品亮度及射程高出 130%，讓您看得更遠，駕駛更快更安全。 查看各種好處
Philips X-tremeVision Plus 是目前在法律允許參數範圍內，將車前燈升級的最安全、最簡單和效能最高的選擇。燈具全面通過 ECE 認證。
明亮的白光 (3,500 K) 比標準車頭燈明顯更亮白。Philips 專利的漸進塗層技術帶來更明亮的光線。您可享受最明亮的照明效果，讓夜間駕駛時感覺更舒適。
汽車配件的每個潛在故障都會為您和車輛帶來安全風險。而車頭燈的質量尤其重要。車頭燈故障會降低您的駕駛視野和被其他駕駛者發現的機率，為您和道路交通帶來隱患。Philips X-tremeVision Plus 經過優化設計，效能持久及可靠。相比使用其他高效能燈具，您的視野將會更遠，更易被其他駕駛者看到。
Philips X-tremeVision Plus 設有更強的亮度配合增強的色溫，是鹵素燈泡中效能最佳的燈具之一。
Philips X-tremeVision Plus 車頭燈的效能卓越，可帶來增光多達 130％ 的明亮光線，而壽命依然長久。Philips X-tremeVision 的燈具壽命長達 450 小時*，比其他亮度更強的燈具選擇有明顯的優勢。（*以 13.2V 的標準電壓測試 H4 及 H7）
Philips X-tremeVision Plus 車頭燈（備有 H1、H4 及 H7 可供選擇）的色溫經過增強，讓您的眼睛更專注，即時遠距離也可感受到對比度，讓您在黑暗中駕駛也可享受更舒適和安全的駕駛體驗。
Philips X-tremeVision Plus 車頭燈採用優化的高精確度燈絲幾何設計，配合高達 13 巴的高壓氣體填充，以及高精確度塗層和優質的抗 UV 石英玻璃，超越傳統的汽車照明燈具，為同系列產品設立了新標準。為您帶來最佳照明性能，以及超強的駕駛視野。
完美的照明效果在座駕前方 75 至 100 米之間的距離尤其重要。Philips X-tremeVision Plus 提供增光多達 130％ 的亮度，增強您的視野。相比大部分其他鹵素車頭燈，這款燈具能更快地協助您識別障礙物和任何潛在危險。
包裝資料
產品說明
電氣特性
市場推廣詳細說明
燈光特性
訂購資訊
外包裝資訊
產品包裝資訊
使用壽命