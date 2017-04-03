將強勁的明亮的光線準確地照向您需要照亮的地方

最好的車燈不單散射亮度最強的光。為汽車製造極度明亮的 LED 燈泡輕易而舉，但如何運用更明亮的光線比較重要。不受控制的亮光不適合駕駛，並可能會產生危險的眩光。Philips LED 霧燈配有 SafeBeam 技術，將光線聚焦到您需要照亮的地方。傳統的鹵素車頭燈根據道路安全規定而設計，帶來均勻準確的光束模式。而透過更精確的光線控制，讓您開車時的視野範圍更大，讓您可成為一位更好、更安全的夜間司機。