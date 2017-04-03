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更光、更白、更強。
Philips X-tremeUltinon LED 霧燈備有 6500 開爾文 (Kelvin) 的優質 LUXEON LED。我們的專利 SafeBeam 技術在您需要燈光的地方準確發出 200％ 的亮光。具備先進的 AirFlux 設計，持久耐用。查看各種好處
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最好的車燈不單散射亮度最強的光。為汽車製造極度明亮的 LED 燈泡輕易而舉，但如何運用更明亮的光線比較重要。不受控制的亮光不適合駕駛，並可能會產生危險的眩光。Philips LED 霧燈配有 SafeBeam 技術，將光線聚焦到您需要照亮的地方。傳統的鹵素車頭燈根據道路安全規定而設計，帶來均勻準確的光束模式。而透過更精確的光線控制，讓您開車時的視野範圍更大，讓您可成為一位更好、更安全的夜間司機。
色溫達到 2700 K (Kelvin) 的 Philips X-tremeUltinon LED 霧燈在惡劣的天氣條件下可提高視野，更好地穿透大霧，減少眩光和改善對比度
眼睛是靈魂之窗，您的車頭燈也揭露不少關於您車的底細。如果您想升級車的風格，最高明的方法是不需要買新車，只需升級車頭燈，讓您節省一大筆開支。您的車是一個揭露您個性的方式，所以您應採用 Philips LED 霧燈，讓您的個性更鮮明。
大家都想要明亮而時尚的霧燈，但卻要持續更換壞掉的燈，這是一般車頭燈的主要弱點。光線越強，使用壽命越短。 LED 亮度更強、壽命更長，而 Philips X-tremeUltinon LED 產品特別持久耐用。由於 AirFlux 和 AirCool 熱度管理系統等特性，可使用持續長達 12 年。由於大部分汽車都在這段時間內需要更換或升級，這款時尚的新款車頭燈應該會在車的使用時間持續為您照明。
LED 霧燈會產生需要控制的熱量。Philips AirFlux 和 AirCool 技術是一種智能的冷卻系統，將光的關鍵部件熱量散開。通過增加耐熱度，Philips LED 霧燈比目前市場上的其他同類產品使用壽命更長。燈具的耐用度不僅僅是為了方便和價值，安全度也非常重要。您不希望車燈在使用時壞掉。使用 Philips LED 車燈，您就可以安心駕駛。
技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具，選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。您可享受強勁明亮的光線，不但光線的精確度高，而且風格高端。使用先進的 LED 照明系統，您將可感受到更安全、更平穩、更愉快的開車體驗。
在設計上，燈具方便在兼容車輛上安裝，具有維修經驗的駕駛者可輕鬆將愛驅升級到這款兼容車燈。 但我們建議您交由專業技工為您安裝新的 Philips LED 車頭燈，因為他們會為您確保一切準備就緒。雖然這款車頭燈兼容市面上廣泛的車型，但並非所有的車型都可以使用。
Philips X-tremeUltinon LED 車頭燈配備高達 6500 開氏溫度的色溫，根據汽車級 LUXEON 技術產生明亮的白色及日光般的光束。透過更清晰的視野，您能夠更準備地發現障礙物，並選擇最好的行車線。從此，您再也不會因為要觀察前方的地形而感到疲勞，因為明亮的燈光會為您帶來更舒適和令人振奮的夜間駕車體驗。
在黑暗中駕駛相當具挑戰性，所以您需要依靠車頭燈。前面和周邊的視野對於提高您的駕駛能力和安全駕駛都非常重要。透過帶來強烈的明亮光束，Philips X-tremeUltinon LED 汽車霧燈提高您的視野至 200％。一旦您體驗過這種類似日光的燈光效果，您就會愛上 LED 照明。開車時看到越多，您的駕駛表現就會越好、反應更快，駕駛更安全。所以請選擇 Philips，告別黑暗駕駛，在夜間駕駛更有自信、控制得更好。
市場推廣詳細說明
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