傳達車輛的意圖動向對您的安全極為重要。要避免碰撞，其他人必須知道您的駕駛意圖。當惡劣天氣減低能見度時，光亮及鮮明的信號燈更形重要，Philips X-tremeUltinon LED 信號燈的日光效果明亮，倒車燈及定位燈更高達 6000K。使用更高強度顏色的轉向及停車信號，立即亮起的指示清晰均勻信號燈，給予其他司機足夠時間對您的車輛動向作出適當反應。
技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具，選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。您可享受強勁明亮的光線，不但光線的精確度高，而且風格高端。使用先進的 LED 照明系統，您將可感受到更安全、更平穩、更愉快的開車體驗。
在設計上，燈具可輕易安裝於兼容車輛上，具有維修經驗的駕駛者可輕鬆將愛驅升級到這款兼容車燈。但我們建議您交由專業技工為您安裝新的 Philips X-tremeUltinon LED 車燈，因為他們會為您確保一切準備就緒。雖然這款車燈兼容市面上廣泛的車型，但並非所有的車型都可以使用。
雖然車外照明的主要目的是讓您看到路面情況和被他人看到，但也不妨讓自己看來更型格。如果您希望不購買新車也可提升您的風格，將車外燈更換為 LED 是最明智的花錢方式。為您的車外燈升級，換上更高強度的紅色停車燈、亮麗的琥珀色轉向燈及光亮的白色定位及倒車燈。汽車是您的身份象徵，所以不妨使用 Philips 車外 LED 信號燈來宣示您的個人風格。
Philips LED 車外照明範圍為更精明的光度分佈而設計，確保車外信號燈投射到您需要的地方（無論是倒車、停車還是傳達信號）。具備廣角和均勻光線散射，不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛者也更容易看到您。
市場推廣詳細說明
產品說明
電氣特性
物流數據
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。