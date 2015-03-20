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    X-tremeUltinon LED 汽車信號燈泡

    12795X2

    更光亮、更時尚

    要享受安全、具現代感的駕駛體驗，請轉用光猛的 Philips X-tremeUltinon LED 倒車信號燈。這款信號燈不但強效、準確，而且外型時尚，為您帶來安全而且型格十足的信號功能。

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    X-tremeUltinon LED 汽車信號燈泡

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    更光亮、更時尚

    堅固、耐用、亮麗的 LED 信號燈

    • LED-T20 [~W21W]
    • 燈泡數目：1
    • 12 伏，6000K 日光效果
    • 倒車

    使用更光亮的車外燈傳達您的駕駛意圖

    傳達車輛的意圖動向對您的安全極為重要。要避免碰撞，其他人必須知道您的駕駛意圖。當惡劣天氣減低能見度時，光亮及鮮明的信號燈更形重要，Philips X-tremeUltinon LED 信號燈的日光效果明亮，倒車燈及定位燈更高達 6000K。使用更高強度顏色的轉向及停車信號，立即亮起的指示清晰均勻信號燈，給予其他司機足夠時間對您的車輛動向作出適當反應。

    Philips 汽車照明帶來最高的質量水平

    技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具，選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。您可享受強勁明亮的光線，不但光線的精確度高，而且風格高端。使用先進的 LED 照明系統，您將可感受到更安全、更平穩、更愉快的開車體驗。

    安裝簡單，兼容多種車型

    在設計上，燈具可輕易安裝於兼容車輛上，具有維修經驗的駕駛者可輕鬆將愛驅升級到這款兼容車燈。但我們建議您交由專業技工為您安裝新的 Philips X-tremeUltinon LED 車燈，因為他們會為您確保一切準備就緒。雖然這款車燈兼容市面上廣泛的車型，但並非所有的車型都可以使用。

    為您的車燈升級，為您的風格升級

    雖然車外照明的主要目的是讓您看到路面情況和被他人看到，但也不妨讓自己看來更型格。如果您希望不購買新車也可提升您的風格，將車外燈更換為 LED 是最明智的花錢方式。為您的車外燈升級，換上更高強度的紅色停車燈、亮麗的琥珀色轉向燈及光亮的白色定位及倒車燈。汽車是您的身份象徵，所以不妨使用 Philips 車外 LED 信號燈來宣示您的個人風格。

    增強能見度的均勻光線分佈

    Philips LED 車外照明範圍為更精明的光度分佈而設計，確保車外信號燈投射到您需要的地方（無論是倒車、停車還是傳達信號）。具備廣角和均勻光線散射，不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛者也更容易看到您。

    技術規格

    • 市場推廣詳細說明

      期望效果
      將道路安全度提升到最高，兼具風格
      產品特色
      強力亮光 LED 車燈

    • 產品說明

      應用
      倒車燈
      機座
      WX3x 16d
      色溫
      6000K 白光
      ECE 認可
      沒有
      使用壽命
      12 年
      流明 [lm]
      230
      ECE 標記
      -
      範圍
      X-tremeUltinon LED
      技術
      LED
      類型
      • T20
      • W21
      電壓 [V]
      12
      瓦數 [W]
      TBD

    • 電氣特性

      瓦數
      3  瓦

    • 物流數據

      盒内數量
      X1
      參考
      12795X2
      訂購代碼
      39343930
      EAN（日本）
      8727900393439

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