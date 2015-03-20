符合 ECE 投射角標準（前置功能）*

和標準鹵素燈相似或更佳的投射角，不會令路人覺得刺眼 * 現時沒有對 LED 燈泡的 ECE 規管條例。ECE 光束模式的符合度在幾種常用的燈具上進行過測試，其中 LED 燈泡的光束模式符合 ECE 認可的鹵素燈泡光束模式