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  • 將道路安全度提升到最高，兼具風格 將道路安全度提升到最高，兼具風格 將道路安全度提升到最高，兼具風格

    X-tremeUltinon LED 車内及信號燈泡

    127996700KX1

    將道路安全度提升到最高，兼具風格

    閃亮 LED 車頭燈，360° 平均散射的光線。配上 Philips CeraLight 科技，壽命長達 12 年。

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    X-tremeUltinon LED 車内及信號燈泡

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    將道路安全度提升到最高，兼具風格

    閃亮效果

    • T10
    • 白色 6700K
    • 50 流明
    • 專利鍍層及內裝燈
    提供消費者 3 年有限保養

    提供消費者 3 年有限保養

    閃亮效果

    6700K 亮白光高功率 LED 燈，顏色與氙氣燈泡及 LED 車頭燈完全配合

    360° 超闊散射的光線

    360° 光學設計，平均散射光線。

    符合 ECE 投射角標準（前置功能）*

    和標準鹵素燈相似或更佳的投射角，不會令路人覺得刺眼 * 現時沒有對 LED 燈泡的 ECE 規管條例。ECE 光束模式的符合度在幾種常用的燈具上進行過測試，其中 LED 燈泡的光束模式符合 ECE 認可的鹵素燈泡光束模式

    Philips CeraLight™ 技術

    Philips CeraLight™ 的專利技術保證 LED 擁有超長壽命，核心技術包括：o 最佳耐熱設計，讓 LED 燈充份散熱 o 高抗震效果，並以其散熱片底部設計，避免發止電線短路的情況

    技術規格

    • 市場推廣詳細說明

      期望效果
      將道路安全度提升到最高，兼具風格
      產品特色
      閃爍 LED 車燈

    • 產品說明

      應用
      • 車內燈
      • 車牌燈
      機座
      W2.1X9.5D
      色溫
      白色 6700K
      ECE 認可
      沒有
      使用壽命
      12 年
      流明
      50  lm
      ECE 標記
      -
      範圍
      X-tremeUltinon LED
      技術
      LED
      類型
      T10
      電壓
      12  伏
      瓦數
      1  瓦

    • 燈光特性

      色溫
      6500 K

    • 電氣特性

      瓦數
      0.9  瓦

    • 訂購資訊

      訂購項目
      127996500KX1

    • 物流數據

      盒内數量
      X1
      參考
      127996700KX1
      訂購代碼（日本）
      39365130
      EAN（日本）
      8727900393651

    • 包裝資料

      EAN1
      8727900398335

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