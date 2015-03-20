X-tremeUltinon LED 車内及信號燈泡
將道路安全度提升到最高，兼具風格
閃亮 LED 車頭燈，顏色與氙氣白光及 LED 車頭燈完美配合。360° 超濶散射的光線。壽命長達 12 年，採用 Philips CeraLight 技術。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
X-tremeUltinon LED 車内及信號燈泡
閃亮效果
6700K 亮白光高功率 LED 燈，顏色與氙氣燈泡及 LED 車頭燈完全配合
360° 超闊散射的光線
360° 光學設計，平均散射光線。
符合 ECE 投射角標準（前置功能）*
和標準鹵素燈相似或更佳的投射角，不會令路人覺得刺眼 * 現時沒有對 LED 燈泡的 ECE 規管條例。ECE 光束模式的符合度在幾種常用的燈具上進行過測試，其中 LED 燈泡的光束模式符合 ECE 認可的鹵素燈泡光束模式
Philips CeraLight™ 技術
Philips CeraLight™ 的專利技術保證 LED 擁有超長壽命，核心技術包括：o 最佳耐熱設計，讓 LED 燈充份散熱 o 高抗震效果，並以其散熱片底部設計，避免發止電線短路的情況
技術規格
-
市場推廣詳細說明
- 期望效果
-
將道路安全度提升到最高，兼具風格
- 產品特色
-
閃爍 LED 車燈
-
產品說明
- 應用
-
- 機座
-
W2.1X9.5D
- 色溫
-
白色 6700K
- 使用壽命
-
12
- 流明
-
50
lm
- 範圍
-
X-tremeUltinon LED
- 技術
-
LED
- 類型
-
T10
- 電壓
-
12
伏
- 瓦數
-
1
瓦
-
物流數據
- 盒内數量
-
X2
- 參考
-
127996700KX2
- 訂購代碼（日本）
-
39178730
- EAN（日本）
-
8727900391787
- 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。