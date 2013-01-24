將道路安全度提升到最高，兼具風格
閃亮 LED 車頭燈，顏色與氙氣白光及 LED 車頭燈完美配合。360° 超濶散射的光線。壽命長達 12 年，採用 Philips CeraLight 技術。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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閃亮 LED 車頭燈，顏色與氙氣白光及 LED 車頭燈完美配合。360° 超濶散射的光線。壽命長達 12 年，採用 Philips CeraLight 技術。 查看各種好處
6700K 亮白光高功率 LED 燈，顏色與氙氣燈泡及 LED 車頭燈完全配合
360° 光學設計，平均散射光線。
和標準鹵素燈相似或更佳的投射角，不會令路人覺得刺眼 * 現時沒有對 LED 燈泡的 ECE 規管條例。ECE 光束模式的符合度在幾種常用的燈具上進行過測試，其中 LED 燈泡的光束模式符合 ECE 認可的鹵素燈泡光束模式
Philips CeraLight™ 的專利技術保證 LED 擁有超長壽命，核心技術包括：o 最佳耐熱設計，讓 LED 燈充份散熱 o 高抗震效果，並以其散熱片底部設計，避免發止電線短路的情況
產品說明
市場推廣詳細說明
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