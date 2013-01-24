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X-tremeUltinon LED

車内及信號燈泡

127996700KX2
  • 將道路安全度提升到最高，兼具風格 將道路安全度提升到最高，兼具風格 將道路安全度提升到最高，兼具風格
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    X-tremeUltinon LED 車内及信號燈泡

    127996700KX2

    將道路安全度提升到最高，兼具風格

    閃亮 LED 車頭燈，顏色與氙氣白光及 LED 車頭燈完美配合。360° 超濶散射的光線。壽命長達 12 年，採用 Philips CeraLight 技術。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      將道路安全度提升到最高，兼具風格

      閃亮效果

      • T10
      • 白色 6700K
      • 50 流明
      • 位置燈
      提供消費者 3 年有限保養

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      閃亮效果

      6700K 亮白光高功率 LED 燈，顏色與氙氣燈泡及 LED 車頭燈完全配合

      360° 超闊散射的光線

      360° 光學設計，平均散射光線。

      符合 ECE 投射角標準（前置功能）*

      和標準鹵素燈相似或更佳的投射角，不會令路人覺得刺眼 * 現時沒有對 LED 燈泡的 ECE 規管條例。ECE 光束模式的符合度在幾種常用的燈具上進行過測試，其中 LED 燈泡的光束模式符合 ECE 認可的鹵素燈泡光束模式

      Philips CeraLight™ 技術

      Philips CeraLight™ 的專利技術保證 LED 擁有超長壽命，核心技術包括：o 最佳耐熱設計，讓 LED 燈充份散熱 o 高抗震效果，並以其散熱片底部設計，避免發止電線短路的情況

      技術規格

      • 產品說明

        技術
        LED
        使用壽命
        12
        流明
        50  lm
        電壓
        12  伏
        瓦數
        1  瓦
        應用
        • 車內燈
        • 泊車燈
        機座
        W2.1X9.5D
        色溫
        白色 6700K
        範圍
        X-tremeUltinon LED
        類型
        T10

      • 市場推廣詳細說明

        期望效果
        將道路安全度提升到最高，兼具風格
        產品特色
        閃爍 LED 車燈

      • 物流數據

        盒内數量
        X2
        參考
        127996700KX2
        EAN（日本）
        8727900391787
        訂購代碼（日本）
        39178730

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