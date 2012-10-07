DayLightGuide LED 日行燈
獨家特色設計，最大能見度
新一代高功率 Luxeon LED 日間操作燈改善您的道路安全及風格，增加日夜能見度。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
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智能掛戴系統
安裝簡易，設有智能掛戴系統。於任何槽位安裝支架，只需把元件插入適當位置即可使用。元件將牢固地鎖實，不會被盜。
可調亮：日夜保持光亮
我們的日光照明系列讓您日夜保持光亮。在日間，LED 日光燈令汽車更為明亮及更容易讓以反方向行駛的其他汽車司機或行人看到，因此增加整體的道路安全性。系統會自動於晚間變暗。
高品質鋁質外殼
堅固耐用的高品質的鋁製外殼可以防止鏽蝕及抵抗各種天氣：水、鹽、沙子和灰塵。燈泡更長壽，無需經常維護。
抗碎石撞擊，防水
高品質鋁製外殼和鏡頭可防水和碎石撞擊。安裝燈泡不需任何維護。
受認可燈光指引技術
光導技術提供了一個獨特的照明特點。相對於以前的點狀燈光解決方案，燈光通過兩道光束指出，燈光較均勻並有更寬的角度。就像其他 Philips 解決方案的光束符合所有受認可的標準。
兼容混合及電力車
Philips 日行燈系列兼容混合及電力車技術。
廣角改善能見度
已認可的導光科技形成均勻燈光效果，不會出現點狀，提供超闊投射光束。
技術規格
-
市場推廣詳細說明
- 期望效果
-
更光亮
-
產品說明
- ECE 認可
-
是
- 範圍
-
DayLightGuide
- 技術
-
LED
- 類型
-
DayLightGuide
- 電壓 [V]
-
12
-
技術規格
- 應用
-
日光
- 認證
-
ECE R87
- 耗電量 (DRL)
-
2 x 7.7 瓦
- 耗電量（位置燈）
-
2 x 2.4 瓦
-
最大能見度
- 光線角度
-
比標準闊 150 %
- 色溫
-
6000K
- LED 壽命
-
5000 小時
- 強度 (DRL)
-
550
cd/m²
- 強度（位置燈）
-
80
cd/m²
-
耐用
- 優質表面
-
優質鋁外殼
- 抗碎石撞擊
-
汽車測試 PSA B21 7090
- DRL 設定抵抗
-
水、鹽、塵及沙
-
安裝簡易
- 掛戴系統
-
是
- 兼容開始及停止
-
設有 ACC 控制
-
訂購資訊
- 訂購項目
-
12825WLEDX1
- 訂購代碼
-
38638733
-
包裝資料
- EAN1
-
8727900386387
- EAN3
-
8727900386394
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