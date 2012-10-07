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    DayLightGuide LED 日行燈

    12825WLEDX1

    獨家特色設計，最大能見度

    新一代高功率 Luxeon LED 日間操作燈改善您的道路安全及風格，增加日夜能見度。

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    此產品已不再銷售。

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    高功率新一代 LED 燈

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    技術規格

    • 市場推廣詳細說明

      期望效果
      更光亮

    • 產品說明

      ECE 認可
      範圍
      DayLightGuide
      技術
      LED
      類型
      DayLightGuide
      電壓 [V]
      12

    • 技術規格

      應用
      日光
      認證
      ECE R87
      耗電量 (DRL)
      2 x 7.7 瓦
      耗電量（位置燈）
      2 x 2.4 瓦

    • 最大能見度

      光線角度
      比標準闊 150 %
      色溫
      6000K
      LED 壽命
      5000 小時
      強度 (DRL)
      550  cd/m²
      強度（位置燈）
      80  cd/m²

    • 耐用

      優質表面
      優質鋁外殼
      抗碎石撞擊
      汽車測試 PSA B21 7090
      DRL 設定抵抗
      水、鹽、塵及沙

    • 安裝簡易

      掛戴系統
      兼容開始及停止
      設有 ACC 控制

    • 訂購資訊

      訂購項目
      12825WLEDX1
      訂購代碼
      38638733

    • 包裝資料

      EAN1
      8727900386387
      EAN3
      8727900386394

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