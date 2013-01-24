為您的車燈升級，為您的風格升級

眼睛是靈魂之窗，您的車頭燈也揭露不少關於您車的底細。如果您想升級車的風格，最高明的方法是不需要買新車，只需升級車頭燈，讓您節省一大筆開支。您的車是一個揭露您個性的方式，所以您應採用 Philips LED 霧燈，而不是傳統黃色燈光，讓您享受清晰、白色和現代的光。為了讓車的外觀看上去更高端，聰明的司機都會選擇高級風格的 Philips LED 霧燈。