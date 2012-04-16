耐用持久的 LED 照明

您想擁有明亮又時尚的車燈，但不想經常更換壞燈。光線越強、壽命越短是傳統車頭燈的主要缺點，但在相同的光線強度下，LED 燈的壽命卻更可持久。採用最創新技術的 Philips X-tremeUltinon LED 燈特別耐用，具防熱和防振動損壞功能，可持續使用長達 12 年。隨著大多數汽車會在這段期間內更換或升級，您的新時尚車燈應該能與您的汽車壽命看齊。