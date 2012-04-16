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    X-tremeUltinon LED 車內燈

    129446000KX1

    更光亮、更時尚

    Philips LED 38 毫米 Festoons 車內照明燈光猛時尚而且耐用，讓您從此擺脫找不到鑰匙的煩惱。明亮的 6000K 日光效果能照亮車內環境同時不刺激雙眼。

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    X-tremeUltinon LED 車內燈

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    以更光亮的 LED 燈塑造車內燈光效果

    • LED-FEST [38 毫米]
    • 燈泡數目：1
    • 12 伏，6000K 日光效果
    • 車內

    Philips 汽車照明帶來最高的質量水平

    技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具，選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。您可享受強勁明亮的光線，不但光線的精確度高，而且風格高端。使用先進的 LED 照明系統，您將可感受到更安全、更平穩、更愉快的開車體驗。

    耐用持久的 LED 照明

    您想擁有明亮又時尚的車燈，但不想經常更換壞燈。光線越強、壽命越短是傳統車頭燈的主要缺點，但在相同的光線強度下，LED 燈的壽命卻更可持久。採用最創新技術的 Philips X-tremeUltinon LED 燈特別耐用，具防熱和防振動損壞功能，可持續使用長達 12 年。隨著大多數汽車會在這段期間內更換或升級，您的新時尚車燈應該能與您的汽車壽命看齊。

    安裝簡單，兼容多種車型

    在設計上，燈具可輕易安裝於兼容車輛上，具有維修經驗的駕駛者可輕鬆將愛驅升級到這款兼容車燈。

    為您的車燈升級，為您的風格升級

    車內照明不僅要兼具功能和舒適，更要講求型格。用更明亮的暖光或日光效果為車內照明升級。當您開車，或者啟動儀表板的燈號時，也可以增加一點型格感。汽車是您的身份象徵，所以不妨使用 Philips 車外 LED 信號燈來宣示您的個人風格。

    明亮的車內照明可看到車內一切

    無論是手機、鑰匙還是子女的左邊鞋子不見了，在某些時候，我們都要迫不得已在光線不足的車內搜尋亂放的物品。使用 Philips LED 車內照明，您可享受溫暖、明亮均勻的散射光線。下一次要在車廂、手套箱或汽車地面找東西時，您就可以看得一清二楚，尋找東西更加輕鬆容易。

    技術規格

    • 產品說明

      應用
      • 前置式
      • 置物盒
      • 車牌
      • 泊車燈
      • 車內燈
      • 車尾箱
      機座
      SV8.5-8
      色溫
      6000K 白光
      使用壽命
      12 年
      流明
      45  lm
      範圍
      X-tremeUltinon LED
      技術
      LED
      類型
      Festoon 38 毫米
      電壓
      12  伏
      瓦數
      0,75  瓦

    • 綠色環保規格

      重金屬
      • 無鎘
      • 無汞
      • 無鉛

    • 包裝資料

      包裝類型
      塑膠盒
      EAN1
      8727900384758

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