技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具，選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。您可享受強勁明亮的光線，不但光線的精確度高，而且風格高端。使用先進的 LED 照明系統，您將可感受到更安全、更平穩、更愉快的開車體驗。
您想擁有明亮又時尚的車燈，但不想經常更換壞燈。光線越強、壽命越短是傳統車頭燈的主要缺點，但在相同的光線強度下，LED 燈的壽命卻更可持久。採用最創新技術的 Philips X-tremeUltinon LED 燈特別耐用，具防熱和防振動損壞功能，可持續使用長達 12 年。隨著大多數汽車會在這段期間內更換或升級，您的新時尚車燈應該能與您的汽車壽命看齊。
在設計上，燈具可輕易安裝於兼容車輛上，具有維修經驗的駕駛者可輕鬆將愛驅升級到這款兼容車燈。
車內照明不僅要兼具功能和舒適，更要講求型格。用更明亮的暖光或日光效果為車內照明升級。當您開車，或者啟動儀表板的燈號時，也可以增加一點型格感。汽車是您的身份象徵，所以不妨使用 Philips 車外 LED 信號燈來宣示您的個人風格。
無論是手機、鑰匙還是子女的左邊鞋子不見了，在某些時候，我們都要迫不得已在光線不足的車內搜尋亂放的物品。使用 Philips LED 車內照明，您可享受溫暖、明亮均勻的散射光線。下一次要在車廂、手套箱或汽車地面找東西時，您就可以看得一清二楚，尋找東西更加輕鬆容易。
產品說明
綠色環保規格
包裝資料
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。