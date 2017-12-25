確保 LED-HL [~H7] 性能

部分車型在升級 LED 燈時會相當困難。獨特的 Philips CANbus 轉接器確保任何電力設備皆可順暢運作，並解決在儀表板上顯示的錯誤訊息或 LED 閃爍等可能會發生的問題。