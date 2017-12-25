搜尋字眼

ZH
EN
  • 完美電力表現 完美電力表現 完美電力表現

    CANbus adaptor LED LED 安裝配件<br>

    18952C2

    完美電力表現

    Philips LED-CANbus H7 是 LED H7 車頭燈的理想輔助產品。安裝容易，能與您的座駕相輔相成，更具備儀表板提示功能，助您盡量減少問題發生。

    查看各種好處

    CANbus adaptor LED LED 安裝配件<br>

    類似產品

    See all 車頭燈

    完美電力表現

    功能流暢

    • 適用於 LED-HL [~H7]
    • 每個包裝數量：2
    • 先進的汽車照明系統

    確保 LED-HL [~H7] 性能

    部分車型在升級 LED 燈時會相當困難。獨特的 Philips CANbus 轉接器確保任何電力設備皆可順暢運作，並解決在儀表板上顯示的錯誤訊息或 LED 閃爍等可能會發生的問題。

    安裝簡易

    先進新穎的設計，讓 CANbus 轉接器可輕易安裝，立即發揮優秀的表現。

    在任何情況下提供最佳表現

    CANbus 轉接器的車用設計考慮到每天使用引擎所需要的嚴格條件。

    技術規格

    • 市場推廣詳細說明

      產品特色
      完美電力表現

    • 產品說明

      應用
      H7
      型號
      12176C2
      ECE 認可
      沒有
      範圍
      LED CANbus
      技術
      LED
      類型
      [~H7]

    • 訂購資訊

      訂購項目
      12176C2
      訂購代碼
      5064994

    • 包裝資料

      包裝類型
      C2
      EAN1
      8719018050649
      EAN3
      8719018050656

    • 產品包裝資訊

      最小起訂量（專業人士使用）
      4

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責。
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。