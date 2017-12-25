CANbus adaptor LED LED 安裝配件<br>
完美電力表現
Philips LED-CANbus H7 是 LED H7 車頭燈的理想輔助產品。安裝容易，能與您的座駕相輔相成，更具備儀表板提示功能，助您盡量減少問題發生。 查看各種好處
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CANbus adaptor LED LED 安裝配件<br>
完美電力表現
功能流暢
- 適用於 LED-HL [~H7]
- 每個包裝數量：2
- 先進的汽車照明系統
確保 LED-HL [~H7] 性能
部分車型在升級 LED 燈時會相當困難。獨特的 Philips CANbus 轉接器確保任何電力設備皆可順暢運作，並解決在儀表板上顯示的錯誤訊息或 LED 閃爍等可能會發生的問題。
安裝簡易
先進新穎的設計，讓 CANbus 轉接器可輕易安裝，立即發揮優秀的表現。
在任何情況下提供最佳表現
CANbus 轉接器的車用設計考慮到每天使用引擎所需要的嚴格條件。
技術規格
-
市場推廣詳細說明
- 產品特色
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完美電力表現
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產品說明
- 應用
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H7
- 型號
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12176C2
- ECE 認可
-
沒有
- 範圍
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LED CANbus
- 技術
-
LED
- 類型
-
[~H7]
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訂購資訊
- 訂購項目
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12176C2
- 訂購代碼
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5064994
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包裝資料
- 包裝類型
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C2
- EAN1
-
8719018050649
- EAN3
-
8719018050656
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產品包裝資訊
- 最小起訂量（專業人士使用）
-
4
- 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責。
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