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    LCD 顯示器

    190V3AB5/00

    享受畫面的生動色彩

    透過迷人的抛光設計顯示屏享受逼真的 LCD 畫面。搭配立體聲喇叭。 絕對是理想之選！

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    LCD 顯示器

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    享受畫面的生動色彩

    備有立體聲音響

    • V 系列
    • 19 吋（48.3 厘米）
    SmartContrast 10000000:1 帶來無比豐盈的黑色細節

    SmartContrast 10000000:1 帶來無比豐盈的黑色細節

    您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比以及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理技術結合獨有的背景燈極致光暗調節科技，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以在提升對比度中保存完美之黑色層次，將暗色陰影以及色彩完全準確的演釋出來，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。

    內置音響喇叭，枱面更雅觀

    顯示裝置中內置一對立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。

    透過 SmartControl Lite 方便地調節顯示效能

    SmartControl Lite 是一款基於 3D 圖示的新一代圖形用戶界面監控軟件。該軟件能讓用戶使用滑鼠來微調顯示器的大部分參數，例如顏色、亮度、屏幕調校、多媒體、ID 管理等。

    Energy Star 提高效能及減低消耗能量

    能源之星是 US EPA 發起的一項能效計劃，已被許多其他國家或地區採用。能源之星認證確保您所購買的產品符合最新的能效標準，該標準要求各操作級別均必須充分發揮最大能效。新款 Philips 顯示器已通過能源之星 5.0 規格認證，符合或超出標準要求。例如，能源之星 5.0 要求顯示器在睡眠模式下的能源消耗低於 1 瓦，而 Philips 顯示屏的能源消耗還不到 0.5 瓦。有關詳細資訊，請瀏覽 www.energystar.gov

    技術規格

    • 影像/顯示

      面板尺寸
      19 吋 / 48.3 厘米
      螢幕比例
      16:10
      LCD 面板類型
      TFT-LCD
      背光類型
      CCFL 系統
      像素點距
      0.2835x 0.2835 毫米
      最佳解像度
      1440 x 900 @ 60 Hz
      亮度
      250  cd/m²
      顯示色彩
      16.7 百萬
      對比率（一般）
      1000:1
      SmartContrast
      10,000,000:1
      響應時間（常規）
      5  毫秒
      可視角度
      • 170º (H) / 160º (V)
      • @ C/R > 10
      有效可視範圍
      408.24 (H) x 255.15 (V)
      掃描頻率
      30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
      sRGB

    • 連接

      訊號輸入
      • VGA（類比）
      • DVI-D（數碼，HDCP）
      同步輸入
      • 分離同步
      • 綠色同步
      音訊（輸入/輸出）
      電腦音訊輸入

    • 舒適

      即插即用兼容性
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      內置音效
      1.5 瓦 x 2
      方便使用者
      • 音量 / 向上
      • 亮度 / 返回
      • 功能表/確定
      • 自動 / 向下
      • 電源開啟/關閉
      OSD 語言
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 西班牙文
      • 意大利文
      • 俄語
      • 簡體中文
      • 葡萄牙文
      • 土耳其文
      其他便捷功能
      • Kensington 鎖
      • VESA 支架（100x100 毫米）

    • 直立

      傾斜度
      -5/+20  度

    • 電源

      電源
      • 內置
      • 100-240VAC, 50/60Hz
      關閉模式
      0.5 瓦
      開啟模式
      18.18 瓦（能源之星 5.0 測試方法）
      備用模式
      0.5 瓦
      電源 LED 指示燈
      • 操作 - 白色
      • 備用模式 - 白色（閃爍）

    • 尺寸

      產品（含支架）（毫米）
      462 x 382 x 204  mm
      包裝（毫米）（寬x高x厚）
      503 x 396 x 125  mm
      產品（不含支架）（毫米）
      462 x 319 x 54  mm

    • 重量

      產品（含包裝）（千克）
      4.68  kg
      產品（含支架）（千克）
      3.57  kg
      產品（不含支架）（千克）
      3.28  kg

    • 操作條件

      溫度範圍（操作）
      0°C 至 40°C  °C
      MTBF
      50,000  小時
      相對濕度
      20%-80  %
      溫度範圍（儲存）
      -20°C 至 60°C  °C

    • 持續性

      環境與能源
      • 能源之星 5.0
      • EPEAT 銀色
      • RoHS
      可回收包裝材料
      100  %

    • 合規性和標準

      法令認可
      • BSMI
      • CE 標記
      • FCC Class B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • 機殼

      顏色
      黑色
      飾面
      抛光（前鑲邊）/紋理（後蓋）

    Badge-D2C

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