Energy Star 提高效能及減低消耗能量

能源之星是 US EPA 發起的一項能效計劃，已被許多其他國家或地區採用。能源之星認證確保您所購買的產品符合最新的能效標準，該標準要求各操作級別均必須充分發揮最大能效。新款 Philips 顯示器已通過能源之星 5.0 規格認證，符合或超出標準要求。例如，能源之星 5.0 要求顯示器在睡眠模式下的能源消耗低於 1 瓦，而 Philips 顯示屏的能源消耗還不到 0.5 瓦。有關詳細資訊，請瀏覽 www.energystar.gov