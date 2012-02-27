LCD 顯示器
享受畫面的生動色彩
透過迷人的抛光設計顯示屏享受逼真的 LCD 畫面。 查看各種好處
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SmartContrast 10000000:1 帶來無比豐盈的黑色細節
您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比以及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理技術結合獨有的背景燈極致光暗調節科技，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以在提升對比度中保存完美之黑色層次，將暗色陰影以及色彩完全準確的演釋出來，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。
透過 SmartControl Lite 方便地調節顯示效能
SmartControl Lite 是一款基於 3D 圖示的新一代圖形用戶界面監控軟件。該軟件能讓用戶使用滑鼠來微調顯示器的大部分參數，例如顏色、亮度、屏幕調校、多媒體、ID 管理等。
Energy Star 提高效能及減低消耗能量
能源之星是 US EPA 發起的一項能效計劃，已被許多其他國家或地區採用。能源之星認證確保您所購買的產品符合最新的能效標準，該標準要求各操作級別均必須充分發揮最大能效。新款 Philips 顯示器已通過能源之星 5.0 規格認證，符合或超出標準要求。例如，能源之星 5.0 要求顯示器在睡眠模式下的能源消耗低於 1 瓦，而 Philips 顯示屏的能源消耗還不到 0.5 瓦。有關詳細資訊，請瀏覽 www.energystar.gov
技術規格
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影像/顯示
- 面板尺寸
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19 吋 / 48.3 厘米
- 螢幕比例
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16:10
- LCD 面板類型
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TFT-LCD
- 背光類型
-
CCFL 系統
- 像素點距
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0.2835x 0.2835 毫米
- 最佳解像度
-
1440 x 900 @ 60 Hz
- 亮度
-
250
cd/m²
- 顯示色彩
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16.7 百萬
- 對比率（一般）
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1000:1
- SmartContrast
-
10,000,000:1
- 響應時間（常規）
-
5
毫秒
- 可視角度
-
-
170º (H) / 160º (V)
-
@ C/R > 10
- 有效可視範圍
-
408.24 (H) x 255.15 (V)
- 掃描頻率
-
30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB
-
是
-
連接
- 訊號輸入
-
- 同步輸入
-
-
便捷功能
- 即插即用兼容性
-
-
DDC/CI
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Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 7
- 方便使用者
-
-
自動 / 向下
-
4:3 寬 / 向上
-
亮度 / 返回
-
功能表/確定
-
電源開啟/關閉
- OSD 語言
-
-
英文
-
法文
-
德文
-
西班牙文
-
意大利文
-
俄語
-
簡體中文
-
葡萄牙文
-
土耳其文
- 其他便捷功能
-
-
Kensington 鎖
-
VESA 支架（100x100 毫米）
-
直立
- 傾斜度
-
-5/+20
度
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電源
- 電源
-
- 關閉模式
-
0.5 瓦
- 開啟模式
-
<19.3 瓦（能源之星 5.0 測試方法）
- 備用模式
-
0.5 瓦
- 電源 LED 指示燈
-
-
尺寸
- 產品（含支架）（毫米）
-
462 x 382 x 204
mm
- 包裝（毫米）（寬x高x厚）
-
503 x 396 x 125
mm
- 產品（不含支架）（毫米）
-
462 x 319 x 54
mm
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
4.68
kg
- 產品（含支架）（千克）
-
3.57
kg
- 產品（不含支架）（千克）
-
3.28
kg
-
操作條件
- 溫度範圍（操作）
-
0°C 至 40°C
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 相對濕度
-
20%-80
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20°C 至 60°C
°C
-
持續性
- 環境與能源
-
- 可回收包裝材料
-
100
%
-
合規性和標準
- 法令認可
-
-
BSMI
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CE 標記
-
FCC Class B
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GOST
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PSB
-
SASO
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SEMKO
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TUV Ergo
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TUV/GS
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UL/cUL
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WEEE
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機殼
- 顏色
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黑色
- 飾面
-
抛光（前鑲邊）/紋理（後蓋）
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