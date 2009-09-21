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19B1CS/00
人體工學企業級顯示，提升生產力
這款節能的 19S1 企業級顯示屏與 SmartImage、USB、19B1、TrueVision 和 Ergo 底座功能相似，可提升您的生産力。
48 厘米（19 吋）B 系列
格式 5:4
SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效果。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、圖像、娛樂、經濟等，以配合所使用的應用程式。據您的選擇，SmartImage 能有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！
能源之星是 US EPA 發起的一項能效計劃，已被許多其他國家或地區採用。能源之星認證確保您所購買的產品符合最新的能效標準，該標準要求各操作級別均必須充分發揮最大能效。新款 Philips 顯示器已通過能源之星 5.0 規格認證，符合或超出標準要求。例如，能源之星 5.0 要求顯示器在睡眠模式下的能源消耗低於 1 瓦，而 Philips 顯示屏的能源消耗還不到 0.5 瓦。有關詳細資訊，請瀏覽 www.energystar.gov
輕巧 Ergo 底座是一款使用方便的 Philips 熒幕底座，可進行傾斜、旋轉及調較高度，從而讓每位使用者都可以調整熒幕的位置，得到舒適高效的視角