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專業 LED 電視

19HFL4010W/12
1 獎項
  • 適合置放於床邊的電視 適合置放於床邊的電視 適合置放於床邊的電視
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    專業 LED 電視

    19HFL4010W/12
    1 獎項

    適合置放於床邊的電視

    酒店用電視機專為迎合復康環境而設，其私人觀看模式有助減少對其他病人造成滋擾，最適合配置於病人床四周，令觀看倍添舒適。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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    酒店用電視機專為迎合復康環境而設，其私人觀看模式有助減少對其他病人造成滋擾，最適合配置於病人床四周，令觀看倍添舒適。 查看各種好處

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    酒店用電視機專為迎合復康環境而設，其私人觀看模式有助減少對其他病人造成滋擾，最適合配置於病人床四周，令觀看倍添舒適。 查看各種好處

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      適合置放於床邊的電視

      為病人而設的超卓功能

      • 19 吋 HeartLine
      • LED
      • DVB-T2/T/C 及 IPTV
      SmartInstall 可輕鬆遙距安裝及維護

      SmartInstall 可輕鬆遙距安裝及維護

      SmartInstall 讓可安裝及維護電視變得簡單。透過簡單易用的網絡工具，你現在可以遙距設定及安裝電視，不需親身到達任何房間！可以節省時間，同時確保您的客人不受到打擾。無論是更新酒店資料頁面或安裝新頻道，SmartInstall 都可以處理。

      SmartInfo 帶來有品牌、互動的醫療資料頁面

      SmartInfo 帶來有品牌、互動的醫療資料頁面

      SmartInfo 讓您輕鬆地提供醫院或醫療資料給您的病人。您的病人甚至可以在電視未連接互聯網時存取這個互動的醫療網站。您可以定期更改資料及輕易地讓病人獲得所有最新資料。

      兼容 MyChoice，為您帶來可預期的盈利

      兼容 MyChoice，為您帶來可預期的盈利

      MyChoice 讓您能夠以既簡單又廉價的方式為您的客戶提供付費電視頻道。同時亦能為您帶來額外收入來源，讓您填補初期的電視投資。

      LED 電視呈現對比度令人讚嘆的影像

      有了 LED 背光，耗電量低，而且可以享受到優美線條、高亮度、令人讚嘆的對比度和鮮豔色彩。

      白色設計配合醫護環境

      白色設計加上圓角，外觀平和，配合醫護環境。

      設有指示燈的前置觸控控制按鍵設有距離感應

      創新床邊電視的底部設有觸控面板，為用戶帶來個人化的使用體驗。發光的控制鍵讓用戶在環境昏暗的時候依然可以使用，平坦的可清潔表面和按鍵鎖定功能方便清潔。

      醫療級電源供應的低輻射確保安全

      專業的臨床環境需要基本安全、基本性能和可靠性。和一般電視不同，Philips HeartLine 採用特殊的醫療級電源供應器，滿足這些要求。它符合 EN / IEC 60601-1 標準確保基本安全和基本性能。此外，它也符合醫療級的電磁測試和兼容 EN / IEC60601-1-2 標準。許多國家、醫院和診所都要求符合這些標準的產品。

      電位隔離技術的耳機的連接

      耳機連接採用電位隔離技術，確保病人的耳機和 Philips HeartLine 電視之間的連線維持安全狀態。病人床邊有很多電器，所以需要電位隔離技術，確保耳機連線有失效保護隔離功能。

      抗菌外殼有效抑制細菌滋生

      病菌已成為全球醫院和診所環境的嚴重問題，因為它們可能會導致感染，危及生命。Philips HeartLine 電視有兼容抗菌添加劑 JIS Z2801 的機身，這種材質是機身的重要組成部分。這個防菌的機身讓您和您病人的健康更有保障，阻礙了最常見的微生物如「金黃色葡萄球菌（腸胃炎）」，「大腸桿菌」和「克雷伯氏菌（肺炎）」的生長。

      Smart TV 應用程式設有眾多酒店專用服務

      Philips Smart TV 應用程式包含多項應用程式，例如 YouTube 以至社交網絡應用程式等。專用的版本專為酒店使用而設，備有多項額外優惠，例如確保客戶資訊於使用後安全地刪除，避免非法內容傷害您的業務。

      Serial Xpress Protocol 互動系統

      電視機可透過 Serial Xpress Protocol（SXP）連接到所有主要互動系統供應商的外部解碼器和機頂盒。

      螢幕時鐘顯示提升客人的方便性

      採用我們全新的螢幕時鐘顯示，客人可輕易得知現時時間。於時鐘上按一下按鍵，即可於電視螢幕上顯示，增加能見度，並減低耗電量。

      低耗電量

      Philips 電視在設計上達到最低能源消耗。不但減低對環境的影響，而且可減低營運開支。

      技術規格

      • 影像/顯示

        顯示
        LED 高清電視
        螢幕對角尺寸（公制）
        47  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        19  吋
        螢幕比例
        16:9
        面板解像度
        1366 x 768p
        亮度
        200  cd/m²
        可視角度
        170º (H) / 160º (V)
        影像增强功能
        • 200Hz 完美動態補償率
        • Pixel Plus HD

      • 音訊

        聲效輸出功率
        5 (2x2.5)  瓦
        喇叭
        • 2.0
        • 前方聲音
        浴室喇叭輸出
        1.5 瓦 單聲道 8Ohm
        音效功能
        • AVL
        • 超寬環迴立體聲
        • 動態低音效果
        • Dolby MS10

      • 設計

        顏色
        白色

      • 選台器/接收/傳送

        數碼電視
        DVB-T/T2/C
        類比電視
        PAL
        IP 播放
        • Multicast
        • 單播

      • 後置連線

        天線
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        浴室喇叭輸出
        迷你插孔
        以太網 (LAN)
        RJ-45
        外置控制
        RJ-48

      • 旁邊連線

        HDMI2
        HDMI 1.4
        USB1
        USB 2.0
        耳機輸出
        迷你插孔

      • 連接增强功能

        USB
        「僅充電端口」模式
        HDMI
        ARC （所有連接端口）
        EasyLink (HDMI CEC)
        • 一鍵播放
        • 系統待機
        • RC 訊號通過
        • 系統音訊控制
        LAN
        LAN 喚醒功能
        RJ48
        • IR-輸入/輸出
        • Serial Xpress 介面

      • 功能特點

        數碼服務
        • 8d EPG
        • Now&Next
        • MHEG
        • 圖文信息
        • HbbTV
        方便易用
        • 相片風格
        • 聲音風格
        本地控制
        電容式觸控

      • 酒店功能

        酒店模式
        • 功能表鎖定
        • 安裝功能表鎖定
        • 音量限制
        • 本地控制鎖定
        監獄模式
        • 高安全性模式
        • TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
        SmartInfo
        • HTML5 瀏覽器
        • 互動模板
        • 圖片幻燈片展示
        CMND 及控制
        • 離線頻道編輯器
        • 離線設定編輯器
        • 實時電視狀態 (IP)
        • IP/RF 遠距管理
        • CMND 及建立
        • 電視群組管理
        你的品牌
        • SmartInfo
        • 歡迎標誌
        • SmartTV 自訂背景
        • 歡迎短語
        • 可自行設定的儀表板 (HTML)
        • IPTV 系統
        應用程式
        • AppControl
        • 以雲端技術為基礎的應用程式
        創造收入
        MyChoice
        複製及韌體更新
        • 即時初始複製
        • 透過 USB、RF 和 IP
        計時器
        • 定時睡眠功能
        • 喚醒鬧鐘
        • 收音機頻道喚醒
        • 聲音喚醒
        時鐘
        • 待機模式的時鐘
        • 屏幕上的時鐘
        • 可選購外置鬧鐘
        頻道
        組合的清單
        互動式 DRM
        • VSecure
        • PlayReady 流暢串流
        控制
        • 封鎖自動頻道更新
        • Serial Xpress 協定
        • 支援電視的 JSON API 控制-JAPIT
        電源控制
        • 自動開啟電源
        • 環保/快速開機
        • WoLAN
        開啟控制
        • 頻道
        • 功能
        • 影像格式
        • 音量
        防盜
        Kensington 鎖

      • 醫療功能

        控制
        • 發光觸控按鈕
        • 多重遙控器
        • 兼容醫療 RC
        • 兼容呼叫護士系統
        舒適
        • 耳機輸出
        • 近接感應
        • 清潔鎖定功能
        • 獨立主喇叭靜音
        • TV 手把
        安全
        • IEC/EN60601-1
        • 防火
        • 電流隔離。耳機輸出
        • 雙重隔離 Class II
        EMC
        IEC/EN60601-1-2
        衛生
        • JISZ2801 抗菌機身
        • 順滑的背蓋設計

      • 多媒體

        多媒體連接
        • USB
        • LAN
        支援視訊播放、
        • 格式：H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • 容器：AVI，MKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • Quicktime
        • TS
        • WMV
        支援的字幕格式
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        支援的音樂格式
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
        支援的圖像格式
        • BMP
        • .jpg
        • PNG
        • GIF
        支援的 USB 影像解像度
        高達 1920x1080p@60Hz

      • 配件

        隨附
        • DC 電源適配器
        • 保用證
        • 法規與安全小冊子
        選購
        • 醫療 RC 22AV1109H/12
        • RC 22AV9573A 設定
        • 外置鬧鐘 22AV1120C/00

      • 電源

        輸入
        12V DC
        外部電源供應
        • 50-60Hz
        • AC 100-240V
        • XXL DC 電線 3.5 米
        • 醫療認證 IEC/EN60601-1
        能源標籤級別
        A+
        歐洲能源標籤能源
        13  瓦
        年度能耗
        19  kW·h
        備用模式耗電量
        <0.5 瓦
        省電功能
        Eco 模式
        環境溫度
        0 °C 至 40 °C

      • 尺寸

        機器尺寸（不計算把手）
        (W x H x D): 446 x 293 x 38  毫米
        産品重量
        2,4  千克
        兼容 VESA 掛牆安裝
        • M4
        • 75 x 75 毫米
        産品重量 （+計算把手）
        2.6  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器電池
      • 遙控器
      • 保用證
      • 電源線
      • 底座

      為本產品獲取支援

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          獎項

          • 不隨附遙控。安裝時需要使用選購的遙控。如沒有選購的遙控，部分功能可能無法使用。
          • 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
          • 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
          • 根據限制使用有害物质指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。

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