格內其他項目
- 遙控器電池
- 遙控器
- 保用證
- 電源線
- 底座
SmartInstall 讓可安裝及維護電視變得簡單。透過簡單易用的網絡工具，你現在可以遙距設定及安裝電視，不需親身到達任何房間！可以節省時間，同時確保您的客人不受到打擾。無論是更新酒店資料頁面或安裝新頻道，SmartInstall 都可以處理。
SmartInfo 讓您輕鬆地提供醫院或醫療資料給您的病人。您的病人甚至可以在電視未連接互聯網時存取這個互動的醫療網站。您可以定期更改資料及輕易地讓病人獲得所有最新資料。
MyChoice 讓您能夠以既簡單又廉價的方式為您的客戶提供付費電視頻道。同時亦能為您帶來額外收入來源，讓您填補初期的電視投資。
有了 LED 背光，耗電量低，而且可以享受到優美線條、高亮度、令人讚嘆的對比度和鮮豔色彩。
白色設計加上圓角，外觀平和，配合醫護環境。
創新床邊電視的底部設有觸控面板，為用戶帶來個人化的使用體驗。發光的控制鍵讓用戶在環境昏暗的時候依然可以使用，平坦的可清潔表面和按鍵鎖定功能方便清潔。
專業的臨床環境需要基本安全、基本性能和可靠性。和一般電視不同，Philips HeartLine 採用特殊的醫療級電源供應器，滿足這些要求。它符合 EN / IEC 60601-1 標準確保基本安全和基本性能。此外，它也符合醫療級的電磁測試和兼容 EN / IEC60601-1-2 標準。許多國家、醫院和診所都要求符合這些標準的產品。
耳機連接採用電位隔離技術，確保病人的耳機和 Philips HeartLine 電視之間的連線維持安全狀態。病人床邊有很多電器，所以需要電位隔離技術，確保耳機連線有失效保護隔離功能。
病菌已成為全球醫院和診所環境的嚴重問題，因為它們可能會導致感染，危及生命。Philips HeartLine 電視有兼容抗菌添加劑 JIS Z2801 的機身，這種材質是機身的重要組成部分。這個防菌的機身讓您和您病人的健康更有保障，阻礙了最常見的微生物如「金黃色葡萄球菌（腸胃炎）」，「大腸桿菌」和「克雷伯氏菌（肺炎）」的生長。
Philips Smart TV 應用程式包含多項應用程式，例如 YouTube 以至社交網絡應用程式等。專用的版本專為酒店使用而設，備有多項額外優惠，例如確保客戶資訊於使用後安全地刪除，避免非法內容傷害您的業務。
電視機可透過 Serial Xpress Protocol（SXP）連接到所有主要互動系統供應商的外部解碼器和機頂盒。
採用我們全新的螢幕時鐘顯示，客人可輕易得知現時時間。於時鐘上按一下按鍵，即可於電視螢幕上顯示，增加能見度，並減低耗電量。
Philips 電視在設計上達到最低能源消耗。不但減低對環境的影響，而且可減低營運開支。
影像/顯示
音訊
設計
選台器/接收/傳送
後置連線
旁邊連線
連接增强功能
功能特點
酒店功能
醫療功能
多媒體
配件
電源
尺寸