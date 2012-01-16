Brilliance LCD 顯示器、LED 背光
可持續生產力
Philips LED 熒幕採用 25% 可回收物料及無 PVC、BFR 的外殼最適宜環保生產 查看各種好處
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Brilliance LCD 顯示器、LED 背光
可持續生產力
具備節能 LED 熒幕
- S 系列
- 19 吋（48.3 厘米）
- 1280 x 1024
SmartImage 預設提供簡易優化圖像設定
SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效能。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、相片、影片、經濟等，以配合所使用的應用程式。SmartImage 能根據您的選擇，有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的顯示效能。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！
多媒體專用內置立體聲喇叭
顯示裝置中內置一對高品質立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。
TrueVision 確保實驗室品質的圖像
TrueVision 是 Philips 專屬技術，採用先進的演算法測試並調整顯示器的顯示，為您呈現極致顯示效能。Philips 確保每個出廠的 TrueVision 顯示器透過此過程經過精細調整，讓您獲得平穩的色彩和畫質。
時尚的觸控控制
觸控控制為一組智慧型、高靈敏觸控圖示，取代舊有凸出按鈕。用戶僅需輕輕觸控，即可根據需要隨意調節，突顯顯示器的時尚氣息。
LED 技術確保自認色彩
白色 LED 固體裝置更快達至全面持續明亮畫面，節省啟動時間。LED 不含水銀，符合生態保護並可循環利用。LED 可更好地控制 LCD 背光的亮度，帶來超高對比率。由於能夠在屏幕上持續發亮，它還能實現超級色彩重現。
無 PVC-BFR 的外殼
此款 Philips 顯示器外殼不含溴化阻燃劑及聚氯乙烯（無 PVC-BFR）
零水銀含量
Philips LED 背光顯示器不含水銀（水銀為毒性最強的自然界元素之一，可嚴重影響人類和動物健康）。降低了裝置在整個使用週期中（從製造到丟棄）對環境造成的影響。
SmartPower：最高可節省 50% 的電力
SmartPower 為一種人工智能技術，可以動態分析屏幕影像，從而節省電力。背光強度可由系統自動控制及預設，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
SmartControl 效能調頻易如反掌
進行顯示器效能微調與設定的電腦軟件。Philips 提供使用者兩種調整顯示設定的方法。使用者可使用顯示器上的按鈕經由屏幕操作系統 (OSD) 進行調整，也可以使用 Philips 的 SmartControl 軟件以類似方式輕鬆調整顯示器設定
100% 可回收包裝
Philips 致力於在顯示器系列中使用可持續的環保物料。所有機體塑料零件、金屬機箱零件及包裝物料均採用 100% 可回收材料。在指定型號，我們採用多達 65% 消費後再生塑料，以減少浪費。我們亦嚴格按照 RoHS 標準，確保大量降低或消除鉛和水銀等有毒物質。我們的顯示器外殼以不含 PVC/BFR 的物料製成。請前往 http://www.asimpleswitch.com/global/，查看 Philips 了解更多。
技術規格
-
影像/顯示
- 面板尺寸
-
19 吋 / 48 厘米
- 螢幕比例
-
5:4
- LCD 面板類型
-
TFT-LCD
- 背光類型
-
W-LED 系統
- 像素點距
-
0.294 x 0.294 毫米
- 最佳解像度
-
1280 x 1024 @ 60Hz
- 亮度
-
250
cd/m²
- 顯示色彩
-
16.7 百萬
- 對比率（一般）
-
1,000:1
- SmartContrast
-
20,000,000:1
- 響應時間（常規）
-
5
毫秒
- 可視角度
-
-
170º (H) / 160º (V)
-
@ C/R > 10
- 影像增強功能
-
SmartImage
- 有效可視範圍
-
376.32 x 301.06 毫米
- 掃描頻率
-
30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB
-
是
-
連接
- 訊號輸入
-
- 同步輸入
-
- 音訊（輸入/輸出）
-
-
便捷功能
- 內置喇叭
-
1.5 瓦 x 2
- 即插即用兼容性
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 7/Vista/XP
- 方便使用者
-
-
SmartImage
-
音量
-
SmartPower
-
功能表
-
電源開啟/關閉
- OSD 語言
-
-
英文
-
法文
-
德文
-
意大利文
-
葡萄牙文
-
俄語
-
簡體中文
-
西班牙文
- 其他便捷功能
-
-
Kensington 鎖
-
VESA 支架（100x100 毫米）
- 控制軟件
-
SmartControl Premium
-
直立
- 傾斜度
-
-5/20
度
-
電源
- ECO 模式
-
11.3 瓦（典型值）
- 電源
-
- 關閉模式
-
0.1 瓦
- 開啟模式
-
18.48 瓦（能源之星 5.0 測試方法）
- 備用模式
-
0.1 瓦
- 電源 LED 指示燈
-
-
尺寸
- 產品（含支架）（毫米）
-
404 x 419 x 188
mm
- 包裝（毫米）（寬x高x厚）
-
446 x 457 x 136
mm
- 產品（不含支架）（毫米）
-
404 x 347 x 55
mm
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
5.09
kg
- 產品（含支架）（千克）
-
3.72
kg
- 產品（不含支架）（千克）
-
3.00
kg
-
操作條件
- 溫度範圍（操作）
-
0°C 至 40°C
°C
- MTBF
-
30,000
小時
- 相對濕度
-
20%-80
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20°C 至 60°C
°C
-
持續性
- 環境與能源
-
- 可回收包裝材料
-
100
%
- 指定物質
-
- 可回收物料
-
25%
-
合規性和標準
- 法令認可
-
-
BSMI
-
CE 標記
-
FCC Class B
-
GOST
-
SASO
-
SEMKO
-
TUV Ergo
-
TUV/GS
-
UL/cUL
-
WEEE
-
機殼
- 飾面
-
紋理
- 底部
-
黑色
- 前邊框
-
銀色
- 後蓋
-
黑色
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