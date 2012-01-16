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    Brilliance LCD 顯示器、LED 背光

    19S4LAS/00

    可持續生產力

    Philips LED 熒幕採用 25% 可回收物料及無 PVC、BFR 的外殼最適宜環保生產

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    Brilliance LCD 顯示器、LED 背光

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    可持續生產力

    具備節能 LED 熒幕

    • S 系列
    • 19 吋（48.3 厘米）
    • 1280 x 1024
    SmartImage 預設提供簡易優化圖像設定

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    SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效能。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、相片、影片、經濟等，以配合所使用的應用程式。SmartImage 能根據您的選擇，有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的顯示效能。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！

    多媒體專用內置立體聲喇叭

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    顯示裝置中內置一對高品質立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。

    TrueVision 確保實驗室品質的圖像

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    TrueVision 是 Philips 專屬技術，採用先進的演算法測試並調整顯示器的顯示，為您呈現極致顯示效能。Philips 確保每個出廠的 TrueVision 顯示器透過此過程經過精細調整，讓您獲得平穩的色彩和畫質。

    時尚的觸控控制

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    觸控控制為一組智慧型、高靈敏觸控圖示，取代舊有凸出按鈕。用戶僅需輕輕觸控，即可根據需要隨意調節，突顯顯示器的時尚氣息。

    LED 技術確保自認色彩

    白色 LED 固體裝置更快達至全面持續明亮畫面，節省啟動時間。LED 不含水銀，符合生態保護並可循環利用。LED 可更好地控制 LCD 背光的亮度，帶來超高對比率。由於能夠在屏幕上持續發亮，它還能實現超級色彩重現。

    無 PVC-BFR 的外殼

    此款 Philips 顯示器外殼不含溴化阻燃劑及聚氯乙烯（無 PVC-BFR）

    零水銀含量

    Philips LED 背光顯示器不含水銀（水銀為毒性最強的自然界元素之一，可嚴重影響人類和動物健康）。降低了裝置在整個使用週期中（從製造到丟棄）對環境造成的影響。

    SmartPower：最高可節省 50% 的電力

    SmartPower 為一種人工智能技術，可以動態分析屏幕影像，從而節省電力。背光強度可由系統自動控制及預設，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

    SmartControl 效能調頻易如反掌

    進行顯示器效能微調與設定的電腦軟件。Philips 提供使用者兩種調整顯示設定的方法。使用者可使用顯示器上的按鈕經由屏幕操作系統 (OSD) 進行調整，也可以使用 Philips 的 SmartControl 軟件以類似方式輕鬆調整顯示器設定

    100% 可回收包裝

    Philips 致力於在顯示器系列中使用可持續的環保物料。所有機體塑料零件、金屬機箱零件及包裝物料均採用 100% 可回收材料。在指定型號，我們採用多達 65% 消費後再生塑料，以減少浪費。我們亦嚴格按照 RoHS 標準，確保大量降低或消除鉛和水銀等有毒物質。我們的顯示器外殼以不含 PVC/BFR 的物料製成。請前往 http://www.asimpleswitch.com/global/，查看 Philips 了解更多。

    技術規格

    • 影像/顯示

      面板尺寸
      19 吋 / 48 厘米
      螢幕比例
      5:4
      LCD 面板類型
      TFT-LCD
      背光類型
      W-LED 系統
      像素點距
      0.294 x 0.294 毫米
      最佳解像度
      1280 x 1024 @ 60Hz
      亮度
      250  cd/m²
      顯示色彩
      16.7 百萬
      對比率（一般）
      1,000:1
      SmartContrast
      20,000,000:1
      響應時間（常規）
      5  毫秒
      可視角度
      • 170º (H) / 160º (V)
      • @ C/R > 10
      影像增強功能
      SmartImage
      有效可視範圍
      376.32 x 301.06 毫米
      掃描頻率
      30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
      sRGB

    • 連接

      訊號輸入
      • DVI-D（數碼，HDCP）
      • VGA（類比）
      同步輸入
      • 分離同步
      • 綠色同步
      音訊（輸入/輸出）
      • 電腦音訊輸入
      • 耳機輸出

    • 便捷功能

      內置喇叭
      1.5 瓦 x 2
      即插即用兼容性
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      方便使用者
      • SmartImage
      • 音量
      • SmartPower
      • 功能表
      • 電源開啟/關閉
      OSD 語言
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 意大利文
      • 葡萄牙文
      • 俄語
      • 簡體中文
      • 西班牙文
      其他便捷功能
      • Kensington 鎖
      • VESA 支架（100x100 毫米）
      控制軟件
      SmartControl Premium

    • 直立

      傾斜度
      -5/20  度

    • 電源

      ECO 模式
      11.3 瓦（典型值）
      電源
      • 100-240VAC, 50/60Hz
      • 內置
      關閉模式
      0.1 瓦
      開啟模式
      18.48 瓦（能源之星 5.0 測試方法）
      備用模式
      0.1 瓦
      電源 LED 指示燈
      • 操作 - 白色
      • 備用模式 - 白色（閃爍）

    • 尺寸

      產品（含支架）（毫米）
      404 x 419 x 188  mm
      包裝（毫米）（寬x高x厚）
      446 x 457 x 136  mm
      產品（不含支架）（毫米）
      404 x 347 x 55  mm

    • 重量

      產品（含包裝）（千克）
      5.09  kg
      產品（含支架）（千克）
      3.72  kg
      產品（不含支架）（千克）
      3.00  kg

    • 操作條件

      溫度範圍（操作）
      0°C 至 40°C  °C
      MTBF
      30,000  小時
      相對濕度
      20%-80  %
      溫度範圍（儲存）
      -20°C 至 60°C  °C

    • 持續性

      環境與能源
      • 能源之星 5.0
      • RoHS
      可回收包裝材料
      100  %
      指定物質
      • 無 PVC / BFR 的外殼
      • 無水銀
      可回收物料
      25%

    • 合規性和標準

      法令認可
      • BSMI
      • CE 標記
      • FCC Class B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • 機殼

      飾面
      紋理
      底部
      黑色
      前邊框
      銀色
      後蓋
      黑色

    Badge-D2C

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