Brilliance LCD 顯示器、LED 背光
可持續生產力
Philips LED 熒幕採用 25% 可回收物料及無 PVC、BFR 的外殼最適宜環保生產 查看各種好處
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Brilliance LCD 顯示器、LED 背光
可持續生產力
具備節能 LED 熒幕
- S 系列
- 19 吋（48.3 厘米）
- 1280 x 1024 (SXGA)
SmartImage 預設提供簡易優化圖像設定
SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效能。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、相片、影片、經濟等，以配合所使用的應用程式。SmartImage 能根據您的選擇，有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的顯示效能。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！
SmartContrast 提供豐盈的黑色細節
SmartContrast 是一項 Philips 技術，能夠分析正在播放的內容，在觀看影片或玩遊戲時遇到較暗顏色時可自動調整色彩和控制背光強度，有效加強對比度來顯示最佳數碼影像；選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低能源耗損。
TrueVision 確保實驗室品質的圖像
TrueVision 是 Philips 專屬技術，採用先進的演算法測試並調整顯示器的顯示，為您呈現極致顯示效能。Philips 確保每個出廠的 TrueVision 顯示器透過此過程經過精細調整，讓您獲得平穩的色彩和畫質。
時尚的觸控控制
觸控控制為一組智慧型、高靈敏觸控圖示，取代舊有凸出按鈕。用戶僅需輕輕觸控，即可根據需要隨意調節，突顯顯示器的時尚氣息。
LED 技術確保自認色彩
白色 LED 固體裝置更快達至全面持續明亮畫面，節省啟動時間。LED 不含水銀，符合生態保護並可循環利用。LED 可更好地控制 LCD 背光的亮度，帶來超高對比率。由於能夠在屏幕上持續發亮，它還能實現超級色彩重現。
無 PVC-BFR 的外殼
此款 Philips 顯示器外殼不含溴化阻燃劑及聚氯乙烯（無 PVC-BFR）
零水銀含量
Philips LED 背光顯示器不含水銀（水銀為毒性最強的自然界元素之一，可嚴重影響人類和動物健康）。降低了裝置在整個使用週期中（從製造到丟棄）對環境造成的影響。
SmartPower：最高可節省 50% 的電力
SmartPower 為一種人工智能技術，可以動態分析屏幕影像，從而節省電力。背光強度可由系統自動控制及預設，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
SmartControl 效能調頻易如反掌
進行顯示器效能微調與設定的電腦軟件。Philips 提供使用者兩種調整顯示設定的方法。使用者可使用顯示器上的按鈕經由屏幕操作系統 (OSD) 進行調整，也可以使用 Philips 的 SmartControl 軟件以類似方式輕鬆調整顯示器設定
100% 可回收包裝
Philips 致力於在顯示器系列中使用可持續的環保物料。所有機體塑料零件、金屬機箱零件及包裝物料均採用 100% 可回收材料。在指定型號，我們採用多達 65% 消費後再生塑料，以減少浪費。我們亦嚴格按照 RoHS 標準，確保大量降低或消除鉛和水銀等有毒物質。我們的顯示器外殼以不含 PVC/BFR 的物料製成。請前往 http://www.asimpleswitch.com/global/，查看 Philips 了解更多。
技術規格
-
影像/顯示
- 面板尺寸
-
19 吋 / 48 厘米
- 螢幕比例
-
5:4
- LCD 面板類型
-
TFT-LCD
- 背光類型
-
W-LED 系統
- 像素點距
-
0.294 x 0.294 毫米
- 最佳解像度
-
1280 x 1024 @ 60Hz
- 亮度
-
250
cd/m²
- 顯示色彩
-
16.7 百萬
- 對比率（一般）
-
1,000:1
- SmartContrast
-
20,000,000:1
- 響應時間（常規）
-
5
毫秒
- 可視角度
-
-
170º (H) / 160º (V)
-
@ C/R > 10
- 影像增強功能
-
SmartImage
- 有效可視範圍
-
376.32 x 301.06 毫米
- 掃描頻率
-
30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB
-
是
-
連接
- 訊號輸入
-
- 同步輸入
-
-
便捷功能
- 即插即用兼容性
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 7/Vista/XP
- 方便使用者
-
-
SmartImage
-
亮度
-
SmartPower
-
功能表
-
電源開啟/關閉
- OSD 語言
-
-
英文
-
法文
-
德文
-
意大利文
-
葡萄牙文
-
俄語
-
簡體中文
-
西班牙文
- 其他便捷功能
-
-
Kensington 鎖
-
VESA 支架（100x100 毫米）
- 控制軟件
-
SmartControl Premium
-
直立
- 傾斜度
-
-5/20
度
-
電源
- ECO 模式
-
11.3 瓦（典型值）
- 電源
-
- 關閉模式
-
0.1 瓦
- 開啟模式
-
17.6 瓦（能源之星 5.0 測試方法）
- 備用模式
-
0.1 瓦
- 電源 LED 指示燈
-
-
尺寸
- 產品（含支架）（毫米）
-
404 x 419 x 188
mm
- 包裝（毫米）（寬x高x厚）
-
446 x 457 x 136
mm
- 產品（不含支架）（毫米）
-
404 x 347 x 55
mm
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
5.09
kg
- 產品（含支架）（千克）
-
3.72
kg
- 產品（不含支架）（千克）
-
3.00
kg
-
操作條件
- 溫度範圍（操作）
-
0°C 至 40°C
°C
- MTBF
-
30,000
小時
- 相對濕度
-
20%-80
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20°C 至 60°C
°C
-
持續性
- 環境與能源
-
- 可回收包裝材料
-
100
%
- 指定物質
-
- 可回收物料
-
25%
-
合規性和標準
- 法令認可
-
-
BSMI
-
CE 標記
-
FCC Class B
-
GOST
-
SASO
-
SEMKO
-
TUV Ergo
-
TUV/GS
-
UL/cUL
-
WEEE
-
機殼
- 飾面
-
紋理
- 底部
-
黑色
- 前邊框
-
銀色
- 後蓋
-
黑色
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