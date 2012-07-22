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  • 高效能 IPS 顯示屏 高效能 IPS 顯示屏 高效能 IPS 顯示屏

    IPS LCD 顯示器、LED 背光

    227E4QHSD/69

    高效能 IPS 顯示屏

    在此款 IPS 寬闊顯示屏體驗一流的 LED 畫質。配備優雅設計及 SmartImage Lite 功能，絕對是理想之選。

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    IPS LCD 顯示器、LED 背光

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    高效能 IPS 顯示屏

    呈現鮮明生動的色彩

    • E 系列
    • 21.5 吋（54.6 厘米）
    • 全高清顯示
    IPS LED 寬闊技術提供圖像及顏色的精確度

    IPS LED 寬闊技術提供圖像及顏色的精確度

    IPS 顯示屏採用先進技術，呈現更寬闊的 178/178 度可視角度，讓您幾乎從任何角度 - 即使是 90 度旋轉模式，均可觀看顯示屏。IPS 顯示屏與標準 TN 屏幕不同，能夠以自然逼真的色彩帶來清脆細膩的圖像，不但適合觀看相片、電影及網絡瀏覽，同時適合用於時刻需要色彩準確度及平穩亮度的專業應用。

    支援 HDMI，實現全高清娛樂

    支援 HDMI，實現全高清娛樂

    支援 HDMI 的裝置配備所有必要硬件，可使用高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條 HDMI 電線便可從電腦或任何 AV 裝置（包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機）傳送所有高質素數碼音訊和視訊。

    16:9 全高清顯示屏提供最佳視覺體驗

    16:9 全高清顯示屏提供最佳視覺體驗

    Full HD 屏幕擁有 1920 x 1080p 的闊熒幕解像度。這是目前 HD 訊源提供最佳畫質的最高解像度。設計全面支援不久將來各種訊源的 1080p 訊號，包括最近推出的藍光光碟技術以及進階 HD 遊戲機。這個訊源處理技術經過多類升級，以支援這類擁有較高訊源質素和解像度的裝置。它可為你呈現亮麗而無閃爍的逐行掃描畫面，以及非一般的亮度和色彩。

    TrueVision 確保實驗室品質的圖像

    TrueVision 確保實驗室品質的圖像

    TrueVision 是 Philips 專屬技術，採用先進的演算法測試並調整顯示器的顯示，為您呈現極致顯示效能。Philips 確保每個出廠的 TrueVision 顯示器透過此過程經過精細調整，讓您獲得平穩的色彩和畫質。

    時尚的觸控控制

    時尚的觸控控制

    觸控控制為一組智慧型、高靈敏觸控圖示，取代舊有凸出按鈕。用戶僅需輕輕觸控，即可根據需要隨意調節，突顯顯示器的時尚氣息。

    SmartImage Lite 可提供增強的 LCD 視覺體驗

    SmartImage Lite 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容。根據您所選擇的情境，SmartImage Lite 能動態加強影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果 — 只要按一下按鈕即可立即享受。

    無水銀環保顯示器

    Philips LED 背光顯示器不含水銀（水銀為毒性最強的自然界元素之一，可嚴重影響人類和動物健康）。降低了裝置在整個使用週期中（從製造到丟棄）對環境造成的影響。

    技術規格

    • 影像/顯示

      面板尺寸
      21.5 吋 / 54.6 厘米
      螢幕比例
      16:9
      LCD 面板類型
      IPS LCD
      背光類型
      W-LED 系統
      像素點距
      0.248 x 0.248 毫米
      最佳解像度
      1920 x 1080 @ 60Hz
      亮度
      250  cd/m²
      顯示色彩
      16.7 百萬
      對比率（一般）
      1000:1
      SmartContrast
      20,000,000:1
      可視角度
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      影像增強功能
      SmartImage Lite
      有效可視範圍
      475.2 (H) x 267.3 (V)
      掃描頻率
      30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
      sRGB
      SmartResponse（一般）
      7 毫秒（灰色至灰色）

    • 連接

      訊號輸入
      • VGA（類比）
      • HDMI
      同步輸入
      • 分離同步
      • 綠色同步
      音訊（輸入/輸出）
      HDMI 音訊輸出

    • 便捷功能

      即插即用兼容性
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      方便使用者
      • SmartImage Lite
      • 輸入
      • 4:3/寬
      • 功能表
      • 電源開啟/關閉
      OSD 語言
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 意大利文
      • 葡萄牙文
      • 俄語
      • 簡體中文
      • 西班牙文
      • 土耳其文
      其他便捷功能
      Kensington 鎖

    • 直立

      傾斜度
      -5/20  度

    • 電源

      電源
      • 外置
      • 100-240VAC，50-60Hz
      關閉模式
      0.3 瓦
      開啟模式
      26.3 瓦（能源之星 5.0 測試方法）
      備用模式
      0.5 瓦
      電源 LED 指示燈
      • 操作 - 白色
      • 備用模式 - 白色（閃爍）

    • 尺寸

      產品（含支架）（毫米）
      510 x 398 x 179  mm
      包裝（毫米）（寬x高x厚）
      562 x 475 x 98  mm
      產品（不含支架）（毫米）
      510 x 314 x 37  mm

    • 重量

      產品（含包裝）（千克）
      3.74  kg
      產品（含支架）（千克）
      2.20  kg
      產品（不含支架）（千克）
      1.83  kg

    • 操作條件

      地勢高度
      正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
      溫度範圍（操作）
      0°C 至 40°C  °C
      MTBF
      30,000  小時
      相對濕度
      20%-80  %
      溫度範圍（儲存）
      -20°C 至 60°C  °C

    • 持續性

      環境與能源
      • 能源之星 5.0
      • RoHS
      • 無水銀
      可回收包裝材料
      100  %

    • 合規性和標準

      法令認可
      • BSMI
      • CE 標記
      • FCC Class B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • UL/cUL
      • WEEE

    • 機殼

      顏色
      黑櫻桃
      飾面
      拋光

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