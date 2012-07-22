IPS LCD 顯示器、LED 背光
高效能 IPS 顯示屏
在此款 IPS 寬闊顯示屏體驗一流的 LED 畫質。配備優雅設計及 SmartImage Lite 功能，絕對是理想之選。 查看各種好處
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高效能 IPS 顯示屏
呈現鮮明生動的色彩
- E 系列
- 21.5 吋（54.6 厘米）
- 全高清顯示
IPS LED 寬闊技術提供圖像及顏色的精確度
IPS 顯示屏採用先進技術，呈現更寬闊的 178/178 度可視角度，讓您幾乎從任何角度 - 即使是 90 度旋轉模式，均可觀看顯示屏。IPS 顯示屏與標準 TN 屏幕不同，能夠以自然逼真的色彩帶來清脆細膩的圖像，不但適合觀看相片、電影及網絡瀏覽，同時適合用於時刻需要色彩準確度及平穩亮度的專業應用。
支援 HDMI，實現全高清娛樂
支援 HDMI 的裝置配備所有必要硬件，可使用高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條 HDMI 電線便可從電腦或任何 AV 裝置（包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機）傳送所有高質素數碼音訊和視訊。
16:9 全高清顯示屏提供最佳視覺體驗
Full HD 屏幕擁有 1920 x 1080p 的闊熒幕解像度。這是目前 HD 訊源提供最佳畫質的最高解像度。設計全面支援不久將來各種訊源的 1080p 訊號，包括最近推出的藍光光碟技術以及進階 HD 遊戲機。這個訊源處理技術經過多類升級，以支援這類擁有較高訊源質素和解像度的裝置。它可為你呈現亮麗而無閃爍的逐行掃描畫面，以及非一般的亮度和色彩。
TrueVision 確保實驗室品質的圖像
TrueVision 是 Philips 專屬技術，採用先進的演算法測試並調整顯示器的顯示，為您呈現極致顯示效能。Philips 確保每個出廠的 TrueVision 顯示器透過此過程經過精細調整，讓您獲得平穩的色彩和畫質。
時尚的觸控控制
觸控控制為一組智慧型、高靈敏觸控圖示，取代舊有凸出按鈕。用戶僅需輕輕觸控，即可根據需要隨意調節，突顯顯示器的時尚氣息。
SmartImage Lite 可提供增強的 LCD 視覺體驗
SmartImage Lite 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容。根據您所選擇的情境，SmartImage Lite 能動態加強影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果 — 只要按一下按鈕即可立即享受。
無水銀環保顯示器
Philips LED 背光顯示器不含水銀（水銀為毒性最強的自然界元素之一，可嚴重影響人類和動物健康）。降低了裝置在整個使用週期中（從製造到丟棄）對環境造成的影響。
技術規格
-
影像/顯示
- 面板尺寸
-
21.5 吋 / 54.6 厘米
- 螢幕比例
-
16:9
- LCD 面板類型
-
IPS LCD
- 背光類型
-
W-LED 系統
- 像素點距
-
0.248 x 0.248 毫米
- 最佳解像度
-
1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度
-
250
cd/m²
- 顯示色彩
-
16.7 百萬
- 對比率（一般）
-
1000:1
- SmartContrast
-
20,000,000:1
- 可視角度
-
-
178º (H) / 178º (V)
-
@ C/R > 10
- 影像增強功能
-
SmartImage Lite
- 有效可視範圍
-
475.2 (H) x 267.3 (V)
- 掃描頻率
-
30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB
-
是
- SmartResponse（一般）
-
7 毫秒（灰色至灰色）
-
連接
- 訊號輸入
-
- 同步輸入
-
- 音訊（輸入/輸出）
-
HDMI 音訊輸出
-
便捷功能
- 即插即用兼容性
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 7/Vista/XP
- 方便使用者
-
-
SmartImage Lite
-
輸入
-
4:3/寬
-
功能表
-
電源開啟/關閉
- OSD 語言
-
-
英文
-
法文
-
德文
-
意大利文
-
葡萄牙文
-
俄語
-
簡體中文
-
西班牙文
-
土耳其文
- 其他便捷功能
-
Kensington 鎖
-
直立
- 傾斜度
-
-5/20
度
-
電源
- 電源
-
- 關閉模式
-
0.3 瓦
- 開啟模式
-
26.3 瓦（能源之星 5.0 測試方法）
- 備用模式
-
0.5 瓦
- 電源 LED 指示燈
-
-
尺寸
- 產品（含支架）（毫米）
-
510 x 398 x 179
mm
- 包裝（毫米）（寬x高x厚）
-
562 x 475 x 98
mm
- 產品（不含支架）（毫米）
-
510 x 314 x 37
mm
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
3.74
kg
- 產品（含支架）（千克）
-
2.20
kg
- 產品（不含支架）（千克）
-
1.83
kg
-
操作條件
- 地勢高度
-
正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
- 溫度範圍（操作）
-
0°C 至 40°C
°C
- MTBF
-
30,000
小時
- 相對濕度
-
20%-80
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20°C 至 60°C
°C
-
持續性
- 環境與能源
-
- 可回收包裝材料
-
100
%
-
合規性和標準
- 法令認可
-
-
BSMI
-
CE 標記
-
FCC Class B
-
GOST
-
PSB
-
SASO
-
SEMKO
-
TUV/ISO9241-307
-
UL/cUL
-
WEEE
-
機殼
- 顏色
-
黑櫻桃
- 飾面
-
拋光
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