PowerSensor 是一款內建式「人體感應器」，透過收發無害紅外線訊號確定用戶是否在顯示器旁邊，並在用戶離開電腦桌時自動降低顯示器亮度，最高可節省 80% 的電力成本，進而延長顯示器的使用壽命
IPS 顯示屏採用先進技術，呈現更寬闊的 178/178 度可視角度，讓您幾乎從任何角度 - 即使是 90 度旋轉模式，均可觀看顯示屏。IPS 顯示屏與標準 TN 屏幕不同，能夠以自然逼真的色彩帶來清脆細膩的圖像，不但適合觀看相片、電影及網絡瀏覽，同時適合用於時刻需要色彩準確度及平穩亮度的專業應用。
SmartErgoBase 是符合人體工學且配備電線管理功能的顯示器底座。其高度、水平旋轉、傾斜角度和旋轉角度可讓您將顯示器調整至您感覺舒適的位置，放鬆因長時間工作導致的肌肉緊繃，讓您觀看顯示器時倍感舒適。電線管理功能則可讓您告別凌亂線纜，保持工作環境的整齊和專業。
USB 連接埠讓用戶能夠方便地連接他們的即插即用多媒體裝置，例如 USB 記憶裝置、相機、便攜硬碟機、電腦鏡頭、PDA、打印機等其它具有 USB 連接功能的裝置。顯示器上很容易就能找到的 USB 2.0 連接埠讓 USB 2.0 信號能夠傳輸到電腦上。請注意，許多裝置（例如相機及硬碟機）可能需要單獨連接電源，因為它們的電力需求會比顯示器 USB 連接埠所能提供的電力更高。
Philips 的螢幕採用 SmartErgoBase，可以調低到差不多是桌面的高度從而達到舒適的觀賞角度。如您使用雙光眼鏡、三焦距眼鏡或漸進鏡片，調低邊框至桌面的高度將會是最適合您使用電腦的方式。此外，即使高度相差很大的使用者都可以在他們想要的角度和高度下使用螢幕， 讓他們減少疲勞和勞損。
SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效能。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、相片、影片、經濟等，以配合所使用的應用程式。SmartImage 能根據您的選擇，有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的顯示效能。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！
顯示裝置中內置一對高品質立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。
DisplayPort 是由電腦連接到顯示器的數碼連結，毋需任何轉換。它的能力比 DVI 高，能全面支援長達 15 米的電線及高達每秒 10.8 Gbps 的資料傳送速度。在高效能和零延遲的情況下，您會得到最快的成像及畫面更新速率 - 令 DisplayPort 不單在一般辦公室或家居使用，即使在高要求的遊戲及電影，以至影像編輯等用途上都是最佳選擇；使用多款轉駁器也能保持互通性。
經 EPEAT 金級認證的 Philips 顯示器可確保對人體與環境帶來最大程度的保護，同時更有效地節能，從而確保減少溫室氣體排放。EPEAT 計劃有助於購買者根據 US EPA 支援的 51 項環境標準對顯示器進行評估、比較與選擇。金級認證亦能確保所使用的至少 30% 的塑料為消費後再生樹脂，從而確保減少使用有毒有害物質。金級認證僅對在 Philips 註冊的產品有效。請瀏覽 www.epeat.net，獲取您當地的註冊狀態。
TCO Edge 認證頒發給超越現有生態標誌計劃的產品。超越標準 TCO 要求，同時規定產品最少使用 65% 消費後再生塑料、能夠節能、使用最少有害物質、備有 100% 可回收包裝，以及便於循環再用的設計等。無需擔心，這款 Philips 顯示器採用一流技術，是 ICT 級別中的頂尖產品，您和地球會同樣受益，同時助您於購買時肩負綠色 IT 責任！
此款 Philips 顯示器外殼不含溴化阻燃劑及聚氯乙烯（無 PVC-BFR）
影像/顯示
連接
便捷功能
直立
電源
尺寸
重量
操作條件
持續性
合規性和標準
機殼
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