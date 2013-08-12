Brilliance LCD 顯示器、LED 背光
可持續環保設計熒幕
Philips PowerSensor AMVA LED 熒幕採用 65% 消費後再生塑料及無 PVC、BFR 的外殼最適宜環保生產 查看各種好處
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Brilliance LCD 顯示器、LED 背光
可持續環保設計熒幕
具備 PowerSensor，節省能源消耗
- P 系列
- 24吋（61 厘米）
- 全高清 AMVA 顯示
PowerSensor 節省多達 80% 能源成本
PowerSensor 是一款內建式「人體感應器」，透過收發無害紅外線訊號確定用戶是否在顯示器旁邊，並在用戶離開電腦桌時自動降低顯示器亮度，最高可節省 80% 的電力成本，進而延長顯示器的使用壽命
AMVA LED 提供寬闊檢視、超高對比和逼真圖像
Philips AMVA LED 顯示器採用進階多域垂直調準技術，為您提供超高且穩定的對比率，呈現更逼真亮麗的圖像。輕鬆應付標準辦公室應用，更特別適合相片、網絡瀏覽、電影、遊戲和高需求的圖形應用；更備有最佳的像素管理技術，帶給您 178/178 度超闊可視角度，即使在 90 度旋轉模式也能顯示清脆細膩的圖像
SmartErgoBase 提供最理想的人體工學調整
SmartErgoBase 是符合人體工學且配備電線管理功能的顯示器底座。其高度、水平旋轉、傾斜角度和旋轉角度可讓您將顯示器調整至您感覺舒適的位置，放鬆因長時間工作導致的肌肉緊繃，讓您觀看顯示器時倍感舒適。電線管理功能則可讓您告別凌亂線纜，保持工作環境的整齊和專業。
鑲邊至桌面的高度低，提供最佳的閱讀舒適感覺
Philips 的螢幕採用 SmartErgoBase，可以調低到差不多是桌面的高度從而達到舒適的觀賞角度。如您使用雙光眼鏡、三焦距眼鏡或漸進鏡片，調低邊框至桌面的高度將會是最適合您使用電腦的方式。此外，即使高度相差很大的使用者都可以在他們想要的角度和高度下使用螢幕， 讓他們減少疲勞和勞損。
SmartImage 預設提供簡易優化圖像設定
SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效能。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、相片、影片、經濟等，以配合所使用的應用程式。SmartImage 能根據您的選擇，有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的顯示效能。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！
多媒體專用內置立體聲喇叭
顯示裝置中內置一對高品質立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。
DisplayPort 透過單一長電線提供音訊和視訊
DisplayPort 是由電腦連接到顯示器的數碼連結，毋需任何轉換。它的能力比 DVI 高，能全面支援長達 15 米的電線及高達每秒 10.8 Gbps 的資料傳輸速率。在高效能和零延遲的情況下，您會得到最快的成像及畫面刷新率 - 令 DisplayPort 不單在一般辦公室或家居使用，即使在高要求的遊戲及電影，以至影像編輯等用途上都是最佳選擇；使用多款轉駁器也能保持互通性。
可輕鬆連線的 4 連接埠的 USB 集線器
USB 集線器讓用戶能夠方便地連接他們的即插即用多媒體裝置，例如 USB 記憶裝置、相機、便攜硬碟機、電腦鏡頭、PDA、打印機等其它具有 USB 連接功能的裝置。螢幕上很容易就能找到的 USB 2.0 集線器讓 USB 2.0 信號能夠傳輸到電腦上。請注意，許多裝置（例如相機及硬碟機）可能需要單獨連接電源，因為它們的電力需求會比螢幕 USB 集線器所能提供的電力更高。
無 PVC-BFR 的外殼
此款 Philips 顯示器外殼不含溴化阻燃劑及聚氯乙烯（無 PVC-BFR）
零消耗功率配備 0 瓦硬開關
輕觸位於背面的 0 瓦硬開關，即可完全切斷顯示器的交流電源，達至零消耗功率，更進一步減少碳足跡
技術規格
-
影像/顯示
- 面板尺寸
-
24 吋/61 厘米
- 螢幕比例
-
16:9
- LCD 面板類型
-
AMVA LCD
- 背光類型
-
W-LED 系統
- 像素點距
-
0.276 x 0.276 毫米
- 最佳解像度
-
1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度
-
250
cd/m²
- 顯示色彩
-
16.7 百萬
- 對比率（一般）
-
3,000:1
- SmartContrast
-
20,000,000 :1
- 響應時間（常規）
-
4 毫秒（灰色至灰色）*
- 可視角度
-
-
178º (H) / 178º (V)
-
@ C/R > 10
- 影像增強功能
-
SmartImage
- 有效可視範圍
-
531.4 (H) x 298.9 (V)
- 掃描頻率
-
30 - 83 kHz(H) / 56 - 75 Hz (V)
- sRGB
-
是
-
連接
- 訊號輸入
-
-
DisplayPort x 1
-
DVI-D（數碼，HDCP）
-
VGA（類比）
- USB
-
4 個 USB 2.0
- 同步輸入
-
- 音訊（輸入/輸出）
-
-
便捷功能
- 內置喇叭
-
1.5 瓦 x 2
- 即插即用兼容性
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 8/7/Vista
- 方便使用者
-
-
SmartImage
-
音量
-
PowerSensor
-
功能表
-
電源開啟/關閉
- OSD 語言
-
-
巴西葡萄牙文
-
捷克文
-
荷蘭文
-
英文
-
芬蘭文
-
法文
-
德文
-
希臘文
-
匈牙利文
-
意大利文
-
日文
-
韓文
-
抛光
-
葡萄牙文
-
俄語
-
簡體中文
-
西班牙文
-
瑞典文
-
繁體中文
-
土耳其文
-
烏克蘭文
- 其他便捷功能
-
-
Kensington 鎖
-
VESA 支架（100x100 毫米）
- 控制軟件
-
SmartControl Premium
-
直立
- 高度調整
-
130
mm
- 旋轉功能
-
90 度
- 旋轉掣
-
-65/+65
度
- 傾斜度
-
-5/20
度
-
電源
- ECO 模式
-
15 瓦（典型值）
- 電源
-
- 關閉模式
-
零瓦配備零切換
- 開啟模式
-
21.3 瓦（典型值）（能源之星 6.0 測試方法）
- 備用模式
-
0.1 瓦
- 電源 LED 指示燈
-
-
尺寸
- 包裝（毫米）（寬x高x厚）
-
626 x 422 x 273
mm
- 產品（不含支架）（毫米）
-
565 x 353 x 61
mm
- 產品（含支架）（最大高度）
-
565 x 521 x 220
mm
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
7.93
kg
- 產品（含支架）（千克）
-
5.30
kg
- 產品（不含支架）（千克）
-
3.10
kg
-
操作條件
- 地勢高度
-
正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
- 溫度範圍（操作）
-
0°C 至 40°C
°C
- MTBF
-
30,000
小時
- 相對濕度
-
20%-80
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20°C 至 60°C
°C
-
持續性
- 環境與能源
-
-
PowerSensor
-
能源之星 6.0
-
TCO Certified Edge
-
RoHS
- 使用後再生塑料
-
65%
- 可回收包裝材料
-
100
%
- 指定物質
-
-
合規性和標準
- 法令認可
-
-
BSMI
-
CE 標記
-
cETLus
-
FCC Class B
-
GOST
-
SASO
-
SEMKO
-
TCO 6.0
-
TUV Ergo
-
TUV/GS
-
WEEE
-
機殼
- 飾面
-
紋理
- 底部
-
黑色
- 前邊框
-
銀色
- 後蓋
-
黑色
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