鑲邊至桌面的高度低，提供最佳的閱讀舒適感覺

Philips 的螢幕採用 SmartErgoBase，可以調低到差不多是桌面的高度從而達到舒適的觀賞角度。如您使用雙光眼鏡、三焦距眼鏡或漸進鏡片，調低邊框至桌面的高度將會是最適合您使用電腦的方式。此外，即使高度相差很大的使用者都可以在他們想要的角度和高度下使用螢幕， 讓他們減少疲勞和勞損。