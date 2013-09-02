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    Brilliance LCD 顯示器、LED 背光

    241S4LSS/00

    可持續生產力

    Philips LED 熒幕採用 25% 可回收物料及無 PVC、BFR 的外殼最適宜環保生產

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    Brilliance LCD 顯示器、LED 背光

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    可持續生產力

    具備節能 LED 熒幕

    • S 系列
    • 24吋（61 厘米）
    • 全高清顯示
    SmartImage 預設提供簡易優化圖像設定

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    SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效能。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、相片、影片、經濟等，以配合所使用的應用程式。SmartImage 能根據您的選擇，有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的顯示效能。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！

    SmartContrast 提供豐盈的黑色細節

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    SmartContrast 是一項 Philips 技術，能夠分析正在播放的內容，在觀看影片或玩遊戲時遇到較暗顏色時可自動調整色彩和控制背光強度，有效加強對比度來顯示最佳數碼影像；選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低能源耗損。

    TrueVision 確保實驗室品質的圖像

    TrueVision 確保實驗室品質的圖像

    TrueVision 是 Philips 專屬技術，採用先進的演算法測試並調整顯示器的顯示，為您呈現極致顯示效能。Philips 確保每個出廠的 TrueVision 顯示器透過此過程經過精細調整，讓您獲得平穩的色彩和畫質。

    時尚的觸控控制

    時尚的觸控控制

    觸控控制為一組智慧型、高靈敏觸控圖示，取代舊有凸出按鈕。用戶僅需輕輕觸控，即可根據需要隨意調節，突顯顯示器的時尚氣息。

    LED 技術確保自認色彩

    白色 LED 固體裝置更快達至全面持續明亮畫面，節省啟動時間。LED 不含水銀，符合生態保護並可循環利用。LED 可更好地控制 LCD 背光的亮度，帶來超高對比率。由於能夠在屏幕上持續發亮，它還能實現超級色彩重現。

    無 PVC-BFR 的外殼

    此款 Philips 顯示器外殼不含溴化阻燃劑及聚氯乙烯（無 PVC-BFR）

    零水銀含量

    Philips LED 背光顯示器不含水銀（水銀為毒性最強的自然界元素之一，可嚴重影響人類和動物健康）。降低了裝置在整個使用週期中（從製造到丟棄）對環境造成的影響。

    SmartPower：最高可節省 50% 的電力

    SmartPower 為一種人工智能技術，可以動態分析屏幕影像，從而節省電力。背光強度可由系統自動控制及預設，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

    SmartControl 效能調頻易如反掌

    進行顯示器效能微調與設定的電腦軟件。Philips 提供使用者兩種調整顯示設定的方法。使用者可使用顯示器上的按鈕經由屏幕操作系統 (OSD) 進行調整，也可以使用 Philips 的 SmartControl 軟件以類似方式輕鬆調整顯示器設定

    100% 可回收包裝

    Philips 致力於在顯示器系列中使用可持續的環保物料。所有機體塑料零件、金屬機箱零件及包裝物料均採用 100% 可回收材料。在指定型號，我們採用多達 65% 消費後再生塑料，以減少浪費。我們亦嚴格按照 RoHS 標準，確保大量降低或消除鉛和水銀等有毒物質。我們的顯示器外殼以不含 PVC/BFR 的物料製成。請前往 http://www.asimpleswitch.com/global/，查看 Philips 了解更多。

    技術規格

    • 影像/顯示

      面板尺寸
      24 吋/61 厘米
      螢幕比例
      16:9
      LCD 面板類型
      TFT-LCD
      背光類型
      W-LED 系統
      像素點距
      0.276 x 0.276 毫米
      最佳解像度
      1920 x 1080 @ 60Hz
      亮度
      250  cd/m²
      顯示色彩
      16.7 百萬
      對比率（一般）
      1000:1
      SmartContrast
      20,000,000:1
      響應時間（常規）
      5  毫秒
      可視角度
      • 170º (H) / 160º (V)
      • @ C/R > 10
      影像增強功能
      SmartImage
      有效可視範圍
      531.4 (H) x 298.9 (V)
      掃描頻率
      30 - 83 kHz(H) / 56 - 75 Hz (V)
      sRGB

    • 連接

      訊號輸入
      • DVI-D（數碼，HDCP）
      • VGA（類比）
      同步輸入
      • 分離同步
      • 綠色同步

    • 便捷功能

      即插即用兼容性
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 8/7/Vista
      方便使用者
      • SmartImage
      • 亮度
      • SmartPower
      • 功能表
      • 電源開啟/關閉
      OSD 語言
      • 巴西葡萄牙文
      • 捷克文
      • 荷蘭文
      • 英文
      • 芬蘭文
      • 法文
      • 德文
      • 希臘文
      • 匈牙利文
      • 意大利文
      • 日文
      • 韓文
      • 抛光
      • 葡萄牙文
      • 俄語
      • 簡體中文
      • 西班牙文
      • 瑞典文
      • 繁體中文
      • 土耳其文
      • 烏克蘭文
      其他便捷功能
      • Kensington 鎖
      • VESA 支架（100x100 毫米）
      控制軟件
      SmartControl Premium

    • 直立

      傾斜度
      -5/20  度

    • 電源

      ECO 模式
      9.5 瓦（典型值）
      電源
      • 內置
      • 100-240VAC，50-60Hz
      關閉模式
      0.1 瓦（典型值）
      開啟模式
      17.25 瓦（典型值）（能源之星 7.0 測試方法）
      備用模式
      0.1 瓦（典型值）
      電源 LED 指示燈
      • 操作 - 白色
      • 備用模式 - 白色（閃爍）

    • 尺寸

      產品（含支架）（毫米）
      565 x 442 x 207  mm
      包裝（毫米）（寬x高x厚）
      604 x 476 x 138  mm
      產品（不含支架）（毫米）
      565 x 353 x 61  mm

    • 重量

      產品（含包裝）（千克）
      5.83  kg
      產品（含支架）（千克）
      4.10  kg
      產品（不含支架）（千克）
      3.45  kg

    • 操作條件

      地勢高度
      正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
      溫度範圍（操作）
      0°C 至 40°C  °C
      MTBF
      30,000  小時
      相對濕度
      20%-80  %
      溫度範圍（儲存）
      -20°C 至 60°C  °C

    • 持續性

      環境與能源
      • EnergyStar 7.0
      • EPEAT*
      • RoHS
      可回收包裝材料
      100  %
      指定物質
      • 無 PVC / BFR 的外殼
      • 無水銀
      可回收物料
      25%

    • 合規性和標準

      法令認可
      • BSMI
      • CE 標記
      • cETLus
      • FCC Class B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • WEEE
      • TCO Certified

    • 機殼

      飾面
      紋理
      底部
      黑色
      前邊框
      銀色
      後蓋
      黑色

    Badge-D2C

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