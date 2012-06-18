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艷壓群芳
全新的 Philips Blade 2 顯示器，設計時尚超薄，備有特寬闊可視 IPS 顯示屏，為您提供出色效能查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Philips AMVA LED 顯示採用進階多域垂直調準技術，為您提供超高且穩定的對比率，呈現更逼真亮麗的圖像。輕鬆應付標準辦公室應用，更特別適合相片、網絡瀏覽、電影、遊戲和高需求的圖形應用；更備有最佳的像素管理技術，帶給您 178/178 度特闊檢視角度，即使在 90 度旋轉模式也能顯示清脆細膩的圖像
SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效果。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、圖像、娛樂、經濟等，以配合所使用的應用程式。據您的選擇，SmartImage 能有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！
SmartKolor 是精密的色彩擴展技術，能夠增強顯示屏的視覺色彩範圍。此功能透過增強顯示屏的 RGB 增益水平，讓您享有豐富鮮明的影像，欣賞出色的相片和影片。
SmartTxt 是精密的演算法，能夠增強應用程式的文字閱讀效果，例如通常更需要焦點及集中的 PDF 文件或電子書。
您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比以及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理技術結合獨有的背景燈極致光暗調節科技，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以在提升對比度中保存完美之黑色層次，將暗色陰影以及色彩完全準確的演釋出來，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。
支援 HDMI 的裝置備具有接受高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條電線便可從電腦或任何 AV 裝置（包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機）傳送所有高質素數碼音訊和視訊。
觸控控制為一組智慧型、高靈敏觸控圖示，取代舊有凸出按鈕。用戶僅需輕輕觸控，即可根據需要隨意調節，突顯顯示器的時尚氣息。
新系列 Philips 顯示器採用最新一代的超薄 LED，從而使其設計比傳統同類產品更顯迷人。超薄外觀不但能令顯示器看起來更加美觀，而且能節省更多空間！
"Philips 致力於在顯示器系列中使用可持續環保的物料。所有機體塑料零件、金屬機箱零件及包裝材料均採用 100% 可回收材料。在部分指定型號，我們採用多達 65% 消費後再生塑料。嚴格按照 RoHS 標準，確保消除大量降低或消除鉛等有毒物質。帶 CCFL 背光的顯示屏內的水銀含量已大大降低，而帶 LED 背光的顯示屏更完全不含水銀。請前往 http://www.asimpleswitch.com/global/ 到訪 Philips 了解更多。
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