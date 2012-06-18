Brilliance AMVA LCD 顯示器、LED 背光
艷壓群芳
全新的 Philips Blade 2 顯示器，設計時尚超薄，備有特寬闊可視 IPS 顯示屏，為您提供出色效能 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Brilliance AMVA LCD 顯示器、LED 背光
AMVA LED 提供寬闊檢視、超高對比和逼真圖像
Philips AMVA LED 顯示採用進階多域垂直調準技術，為您提供超高且穩定的對比率，呈現更逼真亮麗的圖像。輕鬆應付標準辦公室應用，更特別適合相片、網絡瀏覽、電影、遊戲和高需求的圖形應用；更備有最佳的像素管理技術，帶給您 178/178 度特闊檢視角度，即使在 90 度旋轉模式也能顯示清脆細膩的圖像
SmartImage：簡單易用的最佳視覺體驗
SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效果。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、圖像、娛樂、經濟等，以配合所使用的應用程式。據您的選擇，SmartImage 能有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！
SmartKolor 提供豐富鮮明的影像
SmartKolor 是精密的色彩擴展技術，能夠增強顯示屏的視覺色彩範圍。此功能透過增強顯示屏的 RGB 增益水平，讓您享有豐富鮮明的影像，欣賞出色的相片和影片。
SmartTxt 提供優化閱讀體驗
SmartTxt 是精密的演算法，能夠增強應用程式的文字閱讀效果，例如通常更需要焦點及集中的 PDF 文件或電子書。
SmartContrast 20000000:1 帶來無比豐盈的黑色細節
您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比以及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理技術結合獨有的背景燈極致光暗調節科技，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以在提升對比度中保存完美之黑色層次，將暗色陰影以及色彩完全準確的演釋出來，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。
時尚的觸控控制
觸控控制為一組智慧型、高靈敏觸控圖示，取代舊有凸出按鈕。用戶僅需輕輕觸控，即可根據需要隨意調節，突顯顯示器的時尚氣息。
時尚超薄的現代設計
新系列 Philips 顯示器採用最新一代的超薄 LED，從而使其設計比傳統同類產品更顯迷人。超薄外觀不但能令顯示器看起來更加美觀，而且能節省更多空間！
符合多項國際標準的環保材料
"Philips 致力於在顯示器系列中使用可持續環保的物料。所有機體塑料零件、金屬機箱零件及包裝材料均採用 100% 可回收材料。在部分指定型號，我們採用多達 65% 消費後再生塑料。嚴格按照 RoHS 標準，確保消除大量降低或消除鉛等有毒物質。帶 CCFL 背光的顯示屏內的水銀含量已大大降低，而帶 LED 背光的顯示屏更完全不含水銀。請前往 http://www.asimpleswitch.com/global/ 到訪 Philips 了解更多。
技術規格
-
影像/顯示
- 面板尺寸
-
24 吋／61 公分
- 螢幕比例
-
16:9
- LCD 面板類型
-
AMVA LCD
- 背光類型
-
W-LED 系統
- 像素點距
-
0.276 x 0.276 毫米
- 最佳解像度
-
1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度
-
250
cd/m²
- 顯示色彩
-
16.7 百萬
- 對比率（一般）
-
5000:1
- SmartContrast
-
20,000,000:1
- 可視角度
-
-
178º (H) / 178º (V)
-
@ C/R > 10
- 影像增強功能
-
SmartImage
- 有效可視範圍
-
531.36 (H) x 298.89 (V) 像距
- 掃描頻率
-
30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB
-
是
- SmartResponse（一般）
-
6 毫秒（灰色至灰色）
-
連接
- 訊號輸入
-
- 同步輸入
-
-
便捷功能
- 即插即用兼容性
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 7/Vista/XP
- 方便使用者
-
-
功能表
-
特強
-
電源開啟/關閉
-
輸入
-
SmartImage
- OSD 語言
-
-
英文
-
法文
-
德文
-
意大利文
-
葡萄牙文
-
俄語
-
簡體中文
-
西班牙文
- 其他便捷功能
-
Kensington 鎖
-
直立
- 傾斜度
-
-3／15
度
-
電源
- 電源
-
- 關閉模式
-
<0.3 瓦
- 開啟模式
-
22.5 瓦（典型值）
- 備用模式
-
<0.3 瓦
- 電源 LED 指示燈
-
-
尺寸
- 產品（含支架）（毫米）
-
569 x 434 x 180
mm
- 包裝（毫米）（寬x高x厚）
-
617 x 569 x 133
mm
- 產品（不含支架）（毫米）
-
569 x 350 x 34
mm
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
5.02
kg
- 產品（含支架）（千克）
-
3.33
kg
- 產品（不含支架）（千克）
-
2.33
kg
-
操作條件
- 溫度範圍（操作）
-
0 至 40
°C
- MTBF
-
30,000
小時
- 相對濕度
-
20%-80
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20 至 60
°C
-
持續性
- 環境與能源
-
- 可回收包裝材料
-
100
%
-
合規性和標準
- 法令認可
-
-
BSMI
-
CE 標記
-
FCC Class B
-
GOST
-
SASO
-
SEMKO
-
TUV/ISO9241-307
-
UL/cUL
-
WEEE
-
機殼
- 飾面
-
拋光
- 底部
-
黑色
- 前邊框
-
黑色
- 後蓋
-
黑色
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。