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    Brilliance AMVA LCD 顯示器、LED 背光

    249C4QSB/00

    艷壓群芳

    全新的 Philips Blade 2 顯示器，設計時尚超薄，備有特寬闊可視 IPS 顯示屏，為您提供出色效能

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    此產品已不再銷售。

    Brilliance AMVA LCD 顯示器、LED 背光

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    艷壓群芳

    超纖巧高效能 AMVA 顯示屏

    • Blade 2
    • 24吋（61 厘米）
    • 全高清顯示
    AMVA LED 提供寬闊檢視、超高對比和逼真圖像

    AMVA LED 提供寬闊檢視、超高對比和逼真圖像

    Philips AMVA LED 顯示採用進階多域垂直調準技術，為您提供超高且穩定的對比率，呈現更逼真亮麗的圖像。輕鬆應付標準辦公室應用，更特別適合相片、網絡瀏覽、電影、遊戲和高需求的圖形應用；更備有最佳的像素管理技術，帶給您 178/178 度特闊檢視角度，即使在 90 度旋轉模式也能顯示清脆細膩的圖像

    SmartImage：簡單易用的最佳視覺體驗

    SmartImage：簡單易用的最佳視覺體驗

    SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效果。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、圖像、娛樂、經濟等，以配合所使用的應用程式。據您的選擇，SmartImage 能有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！

    SmartKolor 提供豐富鮮明的影像

    SmartKolor 提供豐富鮮明的影像

    SmartKolor 是精密的色彩擴展技術，能夠增強顯示屏的視覺色彩範圍。此功能透過增強顯示屏的 RGB 增益水平，讓您享有豐富鮮明的影像，欣賞出色的相片和影片。

    SmartTxt 提供優化閱讀體驗

    SmartTxt 提供優化閱讀體驗

    SmartTxt 是精密的演算法，能夠增強應用程式的文字閱讀效果，例如通常更需要焦點及集中的 PDF 文件或電子書。

    SmartContrast 20000000:1 帶來無比豐盈的黑色細節

    SmartContrast 20000000:1 帶來無比豐盈的黑色細節

    您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比以及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理技術結合獨有的背景燈極致光暗調節科技，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以在提升對比度中保存完美之黑色層次，將暗色陰影以及色彩完全準確的演釋出來，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。

    時尚的觸控控制

    時尚的觸控控制

    觸控控制為一組智慧型、高靈敏觸控圖示，取代舊有凸出按鈕。用戶僅需輕輕觸控，即可根據需要隨意調節，突顯顯示器的時尚氣息。

    時尚超薄的現代設計

    新系列 Philips 顯示器採用最新一代的超薄 LED，從而使其設計比傳統同類產品更顯迷人。超薄外觀不但能令顯示器看起來更加美觀，而且能節省更多空間！

    符合多項國際標準的環保材料

    "Philips 致力於在顯示器系列中使用可持續環保的物料。所有機體塑料零件、金屬機箱零件及包裝材料均採用 100% 可回收材料。在部分指定型號，我們採用多達 65% 消費後再生塑料。嚴格按照 RoHS 標準，確保消除大量降低或消除鉛等有毒物質。帶 CCFL 背光的顯示屏內的水銀含量已大大降低，而帶 LED 背光的顯示屏更完全不含水銀。請前往 http://www.asimpleswitch.com/global/ 到訪 Philips 了解更多。

    技術規格

    • 影像/顯示

      面板尺寸
      24 吋／61 公分
      螢幕比例
      16:9
      LCD 面板類型
      AMVA LCD
      背光類型
      W-LED 系統
      像素點距
      0.276 x 0.276 毫米
      最佳解像度
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      亮度
      250  cd/m²
      顯示色彩
      16.7 百萬
      對比率（一般）
      5000:1
      SmartContrast
      20,000,000:1
      可視角度
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      影像增強功能
      SmartImage
      有效可視範圍
      531.36 (H) x 298.89 (V) 像距
      掃描頻率
      30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
      sRGB
      SmartResponse（一般）
      6 毫秒（灰色至灰色）

    • 連接

      訊號輸入
      • VGA（類比）
      • DVI-D（數碼，HDCP）
      同步輸入
      • 分離同步
      • 綠色同步

    • 便捷功能

      即插即用兼容性
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      方便使用者
      • 功能表
      • 特強
      • 電源開啟/關閉
      • 輸入
      • SmartImage
      OSD 語言
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 意大利文
      • 葡萄牙文
      • 俄語
      • 簡體中文
      • 西班牙文
      其他便捷功能
      Kensington 鎖

    • 直立

      傾斜度
      -3／15  度

    • 電源

      電源
      • 外置
      • 100-240VAC，50-60Hz
      關閉模式
      <0.3 瓦
      開啟模式
      22.5 瓦（典型值）
      備用模式
      <0.3 瓦
      電源 LED 指示燈
      • 操作 - 白色
      • 備用模式 - 白色（閃爍）

    • 尺寸

      產品（含支架）（毫米）
      569 x 434 x 180  mm
      包裝（毫米）（寬x高x厚）
      617 x 569 x 133  mm
      產品（不含支架）（毫米）
      569 x 350 x 34  mm

    • 重量

      產品（含包裝）（千克）
      5.02  kg
      產品（含支架）（千克）
      3.33  kg
      產品（不含支架）（千克）
      2.33  kg

    • 操作條件

      溫度範圍（操作）
      0 至 40  °C
      MTBF
      30,000  小時
      相對濕度
      20%-80  %
      溫度範圍（儲存）
      -20 至 60  °C

    • 持續性

      環境與能源
      • RoHS
      • 無水銀
      可回收包裝材料
      100  %

    • 合規性和標準

      法令認可
      • BSMI
      • CE 標記
      • FCC Class B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • UL/cUL
      • WEEE

    • 機殼

      飾面
      拋光
      底部
      黑色
      前邊框
      黑色
      後蓋
      黑色

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