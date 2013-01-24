格內其他項目
- 遙控器電池
- 遙控器
- 電源線
- 桌面傾斜支架
- 保用證
提供在不同電視機之間輕鬆複製所有節目設定之能力，完成整個過程不足一分鐘。此功能可確保不同電視機之間的一致性，極大縮短安裝時間，降低安裝成本。
此款電視採用最先進的 LED 燈光技術，結合了奪目的簡約設計與震撼的圖像質素，而且在同類產品中功率消耗是最低的。另外，LED 燈光技術不含任何有害物質，因此您可透過 LED 背光享用低耗電量、高亮度、令人讚嘆的對比度、清晰度和多變的色彩。
將 USB Memory Stick、數碼相機、MP3 播放機或其他多媒體裝置連接到電視機側面的 USB 連接埠，即可輕鬆使用屏幕內容瀏覽器欣賞相片、享受視訊及音樂。
每次開啟 TV 裝置時，熒幕上會顯示一句歡迎語。
此功能預定義電視機裝置允許使用的音量範圍，從而避免過多的音量調節以及影響隔壁客戶休息。
避免在無授權的情況下非法存取安裝和配置設定，確保為客戶提供最大程度的便利，避免不必要的重新設定費用。
Philips 電視在設計上達到最低能源消耗。不但減低對環境的影響，而且可減低營運開支。
整合式連接面板讓您的客戶能夠把他們的個人裝置全面連接至您的電視，不需任何外置連接面板。
透過在設定選單中選擇，可鎖定或解除鎖定電視的側面控制存取、可防止未經授權的存取，節省酒店營業者重新安裝時間。
影像/顯示
支援的顯示解像度
選台器/接收/傳送
聲音
喇叭
連接
舒適
醫療護理產品
多媒體應用程式
電源
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配件