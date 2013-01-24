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專業 LED 電視

24HFL2819D/12
1 獎項
  • 時尚設計，價格實惠 時尚設計，價格實惠 時尚設計，價格實惠
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    專業 LED 電視

    24HFL2819D/12
    1 獎項

    時尚設計，價格實惠

    這部節能的醫療 LED 電視讓您可以透過 USB 複製和專用醫療功能，例如選單和控制鎖定享用有效率的安裝。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      時尚設計，價格實惠

      設有節能 LED 技術

      • 24 吋 Studio
      • LED
      • DVB-T/C MPEG 2/4
      USB 複製所有設定，便於快速安裝

      USB 複製所有設定，便於快速安裝

      提供在不同電視機之間輕鬆複製所有節目設定之能力，完成整個過程不足一分鐘。此功能可確保不同電視機之間的一致性，極大縮短安裝時間，降低安裝成本。

      以低耗電量呈現一流 LED 圖像

      以低耗電量呈現一流 LED 圖像

      此款電視採用最先進的 LED 燈光技術，結合了奪目的簡約設計與震撼的圖像質素，而且在同類產品中功率消耗是最低的。另外，LED 燈光技術不含任何有害物質，因此您可透過 LED 背光享用低耗電量、高亮度、令人讚嘆的對比度、清晰度和多變的色彩。

      USB 方便播放多媒體內容

      USB 方便播放多媒體內容

      將 USB Memory Stick、數碼相機、MP3 播放機或其他多媒體裝置連接到電視機側面的 USB 連接埠，即可輕鬆使用屏幕內容瀏覽器欣賞相片、享受視訊及音樂。

      螢幕顯示的歡迎頁面

      螢幕顯示的歡迎頁面

      每次開啟 TV 裝置時，熒幕上會顯示一句歡迎語。

      音量限制

      此功能預定義電視機裝置允許使用的音量範圍，從而避免過多的音量調節以及影響隔壁客戶休息。

      安裝功能表鎖定

      避免在無授權的情況下非法存取安裝和配置設定，確保為客戶提供最大程度的便利，避免不必要的重新設定費用。

      低耗電量

      Philips 電視在設計上達到最低能源消耗。不但減低對環境的影響，而且可減低營運開支。

      整合式連接面板

      整合式連接面板讓您的客戶能夠把他們的個人裝置全面連接至您的電視，不需任何外置連接面板。

      側面控件鎖

      透過在設定選單中選擇，可鎖定或解除鎖定電視的側面控制存取、可防止未經授權的存取，節省酒店營業者重新安裝時間。

      技術規格

      • 影像/顯示

        顯示
        LED 高清電視
        螢幕對角尺寸（公制）
        61  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        24  吋
        螢幕比例
        16:9
        面板解像度
        1366 x 768p
        可視角度
        176º (H) / 176º (V)
        影像增强功能
        • Digital Crystal Clear
        • 100 Hz 完美動態補償率
        彩色機身
        黑色
        亮度
        220  cd/m²

      • 支援的顯示解像度

        電腦輸入
        高達 1920x1080 @ 60Hz
        影像輸入
        • 24, 25, 30, 50, 60 Hz
        • 高達 1920x1080p

      • 選台器/接收/傳送

        數碼電視
        • DVB-C MPEG2/MPEG4
        • DVB-T MPEG2/MPEG4
        電視系統
        • PAL
        • SECAM
        影像播放
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC

      • 聲音

        音效增強
        • 自動音量調節器
        • 超寬環迴立體聲
        • 高、低音控制
        • 清晰音質

      • 喇叭

        內置喇叭
        2

      • 連接

        AV 連接端子數量
        1
        USB 數目
        1
        HDMI 連接端子數量
        1
        RGB/CVBS Scart 數目
        1
        HDMI 功能
        音訊回傳頻道
        側段連接口
        • 左/右音訊輸入
        • CVBS 輸入
        • 耳筒輸出
        • USB 2.0
        其他連接
        • 天線 IEC75
        • S/PDIF 輸出（同軸）
        • VGA 電腦輸入
        • Common Interface Plus (CI+)

      • 舒適

        安裝方便
        • 自動調諧系統 (ATS)
        • 自動頻道安裝 (ACI)
        • 自動節目命名
        • 自動儲存
        • 透過 USB 克隆 TV 設定
        • 安裝功能表鎖定
        • 安全功能表存取
        方便易用
        • 自動音量調節器 (AVL)
        • 螢幕顯示 (OSD)
        • 節目清單
        • 側邊控制
        • 1 個頻道列表類比/數碼
        舒適
        • 酒店客戶功能
        • 歡迎頁面 (.png)
        • 開啟頻道
        • 音量限制
        • 定時關機
        監獄模式
        Txt、MHEG、USB、EPG、Sub 封鎖
        圖文信息
        1000 頁智能文字
        電子節目指南
        • 8 日電子節目指南
        • Now + Next EPG
        螢幕格式調整
        • 4:3
        • 14:9
        • 14:9 放大
        • 16:9
        • 自動
        • 字幕
        • 影院
        遙控器
        22AV1407A/12
        可升級的固件
        可經由 USB 實現硬件昇級

      • 醫療護理產品

        控制
        多遙控控制 (4x)
        舒適
        耳筒輸出

      • 多媒體應用程式

        多媒體連接
        USB
        視訊播放格式
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • 容器：AVI，MKV
        • WMV9/VC1
        音樂播放格式
        • MP3
        • M4A
        • WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
        畫面播放格式
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • 電源

        電源
        AC 220-240V; 50-60Hz
        歐洲能源標籤能源
        25  瓦
        能源標籤級別
        A
        年度能耗
        36  kW·h
        備用模式耗電量
        <0.3 瓦
        環境溫度
        5 °C 至 35 °C
        省電功能
        • Eco 模式
        • 畫面靜音（適用於收音機）

      • 尺寸

        調整寬度
        554  毫米
        調整高度
        339  毫米
        調整深度
        54/61  毫米
        機器寬度（含機座）
        554  毫米
        機器高度（含機座）
        370  毫米
        機器深度（含機座）
        134  毫米
        産品重量
        3.8  千克
        兼容 VESA 掛牆安裝
        75 x 75 毫米

      • 配件

        附配件
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • 底座
        • 保用證
        • 法規與安全小冊子
        選購配件
        設定遙控 22AV8573/00

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器電池
      • 遙控器
      • 電源線
      • 桌面傾斜支架
      • 保用證

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