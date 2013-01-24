以低耗電量呈現一流 LED 圖像

此款電視採用最先進的 LED 燈光技術，結合了奪目的簡約設計與震撼的圖像質素，而且在同類產品中功率消耗是最低的。另外，LED 燈光技術不含任何有害物質，因此您可透過 LED 背光享用低耗電量、高亮度、令人讚嘆的對比度、清晰度和多變的色彩。