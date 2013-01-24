格內其他項目
- 遙控器電池
- 遙控器
- 保用證
- 電源線
- 底座
CMND 及控制令您能在一個中央位置進行遠距配置和安裝您的電視，而無需親身走到電視所在的房間。您可不費吹灰之力便可更新及管理您所有的顯示屏，而無需打擾到您的客人。
CMND 及建立令您能在需要時展示您想展示的資訊。CMND 的內容管理組件支援使用者建立及發佈具互動性的酒店品牌網頁內容。您亦可設定您的電視，為客戶提供關於酒店最新發展的實時資訊。
MyChoice 讓您能夠以既簡單又廉價的方式為您的客戶提供付費電視頻道。同時亦能為您帶來額外收入來源，讓您填補初期的電視投資。
電視機於每次開機時均會顯示歡迎頁面，該頁面可在安裝電視機時透過 .png 格式的簡單歡迎影像自行設定，從而塑造品牌形象。
從音量及功能表鎖定到更嚴格的物料測試、節省能源、防盜遙控，以及專為特定市場而設的醫療和監獄功能......所有在客廳以外環境所需的額外專業功能均一應俱全。
兼容呼叫護士功能讓 Philips 醫療電視功能更齊全，不但是一個為病人/用戶而設的娛樂裝置，還是醫療緊急事故時的方便裝置。
採用我們全新的螢幕時鐘顯示，客人可輕易得知現時時間。於時鐘上按一下按鍵，即可於電視螢幕上顯示，增加能見度，並減低耗電量。
透過內置排程器隨時播放所需的內容。設置多達７個不同的節目表，播放任何您想收看的節目。您可每日重複節目表，或只在週末等特定日子播放。看甚麼、何時看，選擇盡在您手中。
電視機可透過 Serial Xpress Protocol（SXP）連接到所有主要互動系統供應商的外部解碼器和機頂盒。
避免在無授權的情況下非法存取安裝和配置設定，確保為客戶提供最大程度的便利，避免不必要的重新安裝費用。
這款喇叭系統提供了額外的耳筒連接功能。連上你的個人耳筒，即可隨時享受更為個人的聆聽體驗。
影像/顯示
音訊
設計
選台器/接收/傳送
後置連線
旁邊連線
連接增强功能
功能特點
酒店功能
醫療功能
多媒體
配件
電源
尺寸