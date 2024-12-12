Fast IPS Gaming monitor 全高清遊戲顯示器
拓寬您的遊戲視野
這款 Evnia 快速 IPS 顯示器在令人驚嘆的可超頻 320Hz 刷新率下為您帶來流暢遊戲體驗，同時帶來高品質的 HDR 400 影像效果。玩家更可以利用這款顯示器的智能十字瞄準線功能更輕鬆地鎖定目標。 查看各種好處
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Fast IPS Gaming monitor 全高清遊戲顯示器
拓寬您的遊戲視野
- Evnia 3000
- 24.5 吋（62.23 厘米）
- 1920 x 1080（全高清）
320Hz 刷新率，呈現絲般柔順、生動的影像
使用 Philips Evnia 顯示器，在激烈的競爭遊戲中體驗終極優勢。此款顯示器專為要求終極流暢、無延遲視覺效果的遊戲玩家而設計，提供可超頻的 320Hz 刷新率，比標準顯示器更快。告別令人沮喪的掉幀現象，不再讓敵人在不可預測的情況下在螢幕跳躍。全憑這款高效能顯示器，您將能夠以超順暢的動作看到每個關鍵動作，精確清晰，讓您在競爭中保持領先地位並充滿自信。
低輸入時差可減少裝置與顯示器之間的延遲
輸入時差是連接的裝置在執行動作，以及在螢幕上顯示結果之間的所需時間。低輸入時差可減少從裝置輸入指令到顯示器之間的時間延遲，大幅改善電玩的靈敏度，而這一點對於節奏快、競爭高的遊戲更是如此。
快速 IPS 面板：帶來快速、清晰的遊戲
此功能專為充滿動感的遊戲而設計。它不僅能帶來幾乎不模糊的遊戲體驗，更能與高畫面速率完美搭配，保證呈現最出色、最清晰的影像。
16:9 全高清顯示器帶來清晰的細節圖像
畫質非常重要。我們知道您想擁有比普遍高清電視更好的畫質。這款顯示器以全高清 1920 x 1080 解像度作招徠，令所有影像細節表露無遺，再配合高亮度、令人讚嘆的對比度及逼真的色彩，自然令畫面栩栩如生。
SmartContrast 帶來深沉豐盈的黑色細節
SmartContrast 是一項 Philips 技術，能夠分析正在播放的內容，在觀看影片或玩遊戲時遇到較暗顏色時可自動調整色彩和控制背光強度，有效加強對比度來顯示最佳數碼影像；選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低能源耗損。
DisplayHDR 400 帶來更逼真和出色的視覺效果
經 VESA 認證的 DisplayHDR 400 比起普通的 SDR 顯示器可呈現明顯的升級體驗。與其他「HDR 兼容」畫面不同，真正的 DisplayHDR 400 可帶來令人驚艷的亮度、對比度與色彩。配合整體亮度調整和最低 400 尼特的亮度，令影像呈現出更深沉的黑色和更明亮的對比，更加栩栩如生。以色彩更豐富的新色調，為您帶來更引人入勝的新視覺體驗。
LowBlue 模式及不閃爍技術，讓眼睛看得舒適
我們的 LowBlue 模式及不閃爍技術經過發展後，已可減少由經常長時間使用顯示器所造成的眼睛疲勞。
EasySelect 切換鍵讓您輕鬆切換到螢幕上的菜單選項
設計細緻的 EasySelect 菜單切換鍵讓您可以輕鬆快速的調整顯示器裡面的顯示菜單設定。
SmartImage 遊戲模式是玩家的理想之選
全新 Philips 遊戲顯示器快速存取微調的 OSD，為您提供多個選項。「FPS」模式（第一身射擊）改良遊戲的昏暗主題，讓您看見隱藏在昏暗環境中的物件。「Racing」模式以最快的響應時間、高色彩及影像調整調節顯示。「RTS」模式（即時策略）設有特別的 SmartFrame 模式，可著重顯示特定區域進行大小及影像調整。玩家 1 和玩家 2 可根據不同遊戲進行個人自訂設定，確保最佳效果。
智能十字瞄準線：瞄準更佳和樂趣更多
十字瞄準線顏色為預設。當智能十字瞄準線開啟時，顏色將變更為背景顏色的互補色。智能十字瞄準線提升瞄準精準度，讓您更輕易發現敵人。
技術規格
-
影像/顯示
- 面板尺寸
-
24.5 吋 / 62.23 厘米
- 螢幕比例
-
16:9
- LCD 面板類型
-
IPS 技術
- 背光類型
-
W-LED 系統
- 像素點距
-
0.0944 毫米（水平）X 0.2802 毫米（垂直）
- 亮度
-
350
cd/m²
- 顯示色彩
-
16.7 米（RGB 8 位元）
- 色飽和度（典型）
-
DCI-P3 92%, AdobeRGB 89%, sRGB 120%, NTSC 100% *
- 對比率（一般）
-
1000:1
- SmartContrast
-
Mega Infinity DCR
- 響應時間（常規）
-
1 毫秒（灰色至灰色）*
- 可視角度
-
-
178º (H) / 178º (V)
-
@ C/R > 10
- 影像增強功能
-
SmartImage 遊戲
- 最高解像度
-
HDMI: 1920 x 1080 @ 240 Hz；DP: 1920 x 1080 @ 320 Hz（超頻）*，8 位元，RGB/444
- 有效可視範圍
-
543.744 毫米（水平）x 302.616 毫米（垂直）
- 掃描頻率
-
HDMI：30 - 280 kHz（水平）/ 23 - 240 Hz（垂直）；DP：30 - 360 kHz（水平）/ 48 - 320 Hz（垂直）
- sRGB
-
是
- Delta E
-
< 2 (sRGB)
- 不閃爍
-
是
- 像素密度
-
89 PPI
- LowBlue 模式
-
是
- 顯示器螢幕表層
-
防反光，3H，霧度 25%
- 低輸入時差
-
是
- EasyRead
-
是
- 適配同步 (Adaptive-Sync) 技術 (VRR)
-
是
- HDR
-
HDR 400
- 智能十字瞄準線
-
是
- 暗影提升
-
是
-
連接
- 訊號輸入
-
HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1
- 同步輸入
-
分離同步
- 音訊（輸入/輸出）
-
耳機輸出
- HDCP
-
HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort)
- USB 集線器
-
USB-A（只限 FW 更新）
-
便捷功能
- 即插即用兼容性
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 11 / 10
- 方便使用者
-
-
電源開啟/關閉
-
功能表/確定
-
輸入/向上
-
遊戲設定/向下
-
SmartImage 遊戲/返回
- OSD 語言
-
-
巴西葡萄牙文
-
捷克文
-
荷蘭文
-
英文
-
芬蘭文
-
法文
-
德文
-
希臘文
-
匈牙利文
-
意大利文
-
日文
-
韓文
-
抛光
-
葡萄牙文
-
俄語
-
西班牙文
-
簡體中文
-
瑞典文
-
土耳其文
-
繁體中文
-
烏克蘭文
- 其他便捷功能
-
-
Kensington 鎖
-
VESA 支架（100x100 毫米）
-
直立
- 傾斜度
-
-5/20
度
-
電源
- 電源
-
- 關閉模式
-
0.3 瓦（典型值）
- 開啟模式
-
27.5 瓦（典型值）
- 備用模式
-
0.5 瓦（典型值）
- 電源 LED 指示燈
-
-
尺寸
- 包裝（毫米）（寬x高x厚）
-
696 x 444 x 177
mm
- 產品（不含支架）（毫米）
-
556.8 x 330.7 x 57.9
mm
- 產品（含支架）（最大高度）
-
556.8 x 438.4 x 244.8
mm
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
7.6
kg
- 產品（含支架）（千克）
-
4.4
kg
- 產品（不含支架）（千克）
-
3.7
kg
-
操作條件
- 地勢高度
-
正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
- 溫度範圍（操作）
-
0°C 至 40
°C
- MTBF
-
30,000（不包括背光）
小時
- 相對濕度
-
20%-80
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20°C 至 60
°C
-
持續性
- 環境與能源
-
中國 RoHS 指令
- 可回收包裝材料
-
100
%
- 指定物質
-
無 PVC / BFR 的外殼
-
合規性和標準
- 法令認可
-
-
機殼
- 顏色
-
黑色
- 飾面
-
帶紋理效果
- 「IPS」文字標記/商標和相關技術專利為其個別所有者所有。
- 最高解像度只適用於 DP 輸入。
- 為求最佳輸出效能，請確保您的顯示卡可達到這款 Philips 顯示器的最高解像度和刷新率。
- 響應時間值等於 SmartResponse
- 以 CIE1976 為基礎的 Adobe RGB 及 DCI-P3 覆蓋範圍、以 CIE1931 為基礎的 sRGB 區、以 CIE1976 為基礎的 NTSC 區。
- 超頻功能可增加原生刷新率，但同時伴隨一定風險。如果重新啟動後螢幕顯示異常，請在顯示器的 OSD 功能表中關閉超頻設定。
- 此小冊子所列的產品及配件可能會因國家及地區而有所不同。
- 顯示器實際可能與顯示圖片有別。
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