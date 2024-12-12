DisplayHDR 400 帶來更逼真和出色的視覺效果

經 VESA 認證的 DisplayHDR 400 比起普通的 SDR 顯示器可呈現明顯的升級體驗。與其他「HDR 兼容」畫面不同，真正的 DisplayHDR 400 可帶來令人驚艷的亮度、對比度與色彩。配合整體亮度調整和最低 400 尼特的亮度，令影像呈現出更深沉的黑色和更明亮的對比，更加栩栩如生。以色彩更豐富的新色調，為您帶來更引人入勝的新視覺體驗。