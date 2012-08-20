DisplayPort 可為您帶來超精細圖像的高頻寬

DisplayPort 是由電腦連接到顯示器的數碼連結，毋需任何轉換。它的能力比 DVI 高，能全面支援長達 15 米的電線及高達每秒 10.8 Gbps 的資料傳送速度。在高效能和零延遲的情況下，您會得到最快的成像及畫面更新速率 - 令 DisplayPort 不單在一般辦公室或家居使用，即使在高要求的遊戲及電影，以至影像編輯等用途上都是最佳選擇；使用多款轉駁器也能保持互通性。