3D LCD 顯示器、LED 背光
使用大型顯示器體驗 3D 遊戲
在 Philips 273G LED 顯示器盡情享受 3D 遊戲的樂趣。配合大型顯示器、主動 3D 快門鏡和 HDMI 多個輸入，玩遊戲從未如此刺激！ 查看各種好處
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使用大型顯示器體驗 3D 遊戲
- G 系列
- 27 吋（68.6 厘米）
- 3D、快門鏡
3D Max 120Hz
透過 Philips 3D Max 120Hz 顯示沉醉在 3D 遊戲、電影及相片。無線主動快門鏡以全高清解像度為您呈現真實效果，讓您盡情放鬆享受。現在電腦上所有 2D 內容可透過套裝軟件以 3D 體驗。最新 3D 電腦及藍光光碟遊戲採用全新一代的快速切換顯示，無比清晰流暢，讓您享受超真實效果和體驗 1920x1080 全高清解像度。逼真的 3D 視訊和電影您完全投入情節之中。
SmartContrast 20000000:1 帶來無比豐盈的黑色細節
您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比以及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理技術結合獨有的背景燈極致光暗調節科技，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以在提升對比度中保存完美之黑色層次，將暗色陰影以及色彩完全準確的演釋出來，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。
SmartImage：簡單易用的最佳視覺體驗
SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效果。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、圖像、娛樂、經濟等，以配合所使用的應用程式。據您的選擇，SmartImage 能有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！
SmartResponse 2 毫秒重新整理，非常適合 2D 遊戲
SmartResponse 為 Philips 獨有的驅動科技，開啟時能自動調整響應時間來執行特定應用的需求，例如遊戲和電影需要較快的反應時間，以產生穩定流暢不抖動、沒有滯後時差及鬼影的影像
Auto 3D 配備最新的藍光和有 HDMI 的遊戲控制台
Philips 3D 顯示器配備 HDMI 1.4a 兼容連接的藍光遊戲和電影播放器，可自動切換至 3D 模式，立即為您呈現令人震撼的影像，不再需要任何調整！
動態 3D 無線快門鏡方便觀賞
使用充電式無線主動快門鏡便可輕鬆自在享受最愛遊戲和觀看視訊，無須擔心限制和有限的可視角度。
使用電腦軟件將 2D 內容轉換為 3D 深度
使用套裝電腦軟件，將您最愛的 2D 遊戲、電影和視訊系列重新塑造。只需點按滑鼠即可以轉換為驚人的 3D 深度盡情欣賞。
LED 技術帶來亮麗影像
白色 LED 固體裝置更快達至全面持續明亮畫面，節省啟動時間。LED 不含水銀，符合生態保護並可循環利用。LED 可更好地控制 LCD 背光的亮度，帶來超高對比率。由於能夠在屏幕上持續發亮，它還能實現超級色彩重現。
使用 Philips SmartControl 輕鬆調整顯示屏設定
進行顯示屏效能微調與設定的電腦軟件。Philips 提供使用者兩種調整顯示設定的方法。使用者可使用顯示屏上的按鈕經由屏幕操作系統 (OSD) 進行調整，也可以使用 Philips 的 SmartControl 軟件以類似方式輕鬆調整顯示屏設定。
無水銀環保顯示器
Philips LED 背光顯示器不含水銀（水銀為毒性最強的自然界元素之一，可嚴重影響人類和動物健康）。降低了裝置在整個使用週期中（從製造到丟棄）對環境造成的影響。
技術規格
-
影像/顯示
- 面板尺寸
-
27 吋 / 68.6 厘米
- 螢幕比例
-
16:9
- LCD 面板類型
-
TFT-LCD
- 背光類型
-
W-LED 系統
- 像素點距
-
0.311 x 0.311 毫米
- 最佳解像度
-
1920 x 1080 @ 120Hz(3D), 60Hz(2D)
- 亮度
-
300
cd/m²
- 顯示色彩
-
16.7 百萬
- 對比率（一般）
-
1,000:1
- SmartContrast
-
20,000,000:1
- 響應時間（常規）
-
5
毫秒
- 可視角度
-
-
170º (H) / 160º (V)
-
@ C/R > 10
- 影像增強功能
-
SmartImage
- SmartResponse
-
2D 模式為 2 毫秒（灰色至灰色）
- 有效可視範圍
-
597.9 (H) x 336.3 (V) 毫米
- 掃描頻率
-
26 - 83 kHz (H) / 24 - 63 Hz (V)
- sRGB
-
是
-
連接
- 訊號輸入
-
- 同步輸入
-
- 音訊（輸入/輸出）
-
HDMI 音訊輸出
-
便捷功能
- 即插即用兼容性
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 7
- 方便使用者
-
-
SmartImage
-
Auto 3D
-
電源開啟/關閉
-
輸入
-
功能表
- OSD 語言
-
-
英文
-
法文
-
德文
-
意大利文
-
葡萄牙文
-
俄語
-
簡體中文
-
西班牙文
- 其他便捷功能
-
Kensington 鎖
-
直立
- 傾斜度
-
-5/+20
度
-
電源
- 電源
-
- 關閉模式
-
<0.3 瓦
- 開啟模式
-
31.88 瓦（典型值）
- 備用模式
-
<0.5 瓦
- 電源 LED 指示燈
-
-
尺寸
- 產品（含支架）（毫米）
-
642 x 440 x 227
mm
- 包裝（毫米）（寬x高x厚）
-
700 x 525 x 138
mm
- 產品（不含支架）（毫米）
-
642 x 391 x 64
mm
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
8.82
kg
- 產品（含支架）（千克）
-
8.2
kg
- 產品（不含支架）（千克）
-
6.5
kg
-
操作條件
- 溫度範圍（操作）
-
0°C 至 40°C
°C
- MTBF
-
30,000
小時
- 相對濕度
-
20%-80
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20°C 至 60°C
°C
-
持續性
- 環境與能源
-
- 可回收包裝材料
-
100
%
-
合規性和標準
- 法令認可
-
-
BSMI
-
CE 標記
-
FCC Class B
-
GOST
-
PSB
-
SASO
-
SEMKO
-
TUV Ergo
-
TUV/GS
-
UL/cUL
-
WEEE
-
機殼
- 顏色
-
黑色
- 飾面
-
紋理
-
3D 要求
- Auto 3D
-
需要 HDMI 1.4a
- 電腦硬件
-
需要 AMD/ATI VGA 卡
- 軟件
-
免費 Tridef 3D 軟件套件
- 如果出現不適症狀，如頭暈、頭痛或昏厥，我們建議您不要長時間觀看 3D 影像。
- 父母應陪同兒童一起觀看 3D 視像，並保證他們不會出現上述不適症狀。不建議 6 周歲以下兒童觀看 3D 內容。
- 請仔細閱讀說明手冊，了解更多 3D 和健康的資訊
- 請注意，3D 遊戲的電腦軟件 (TriDef 3D) 需要 AMD/ATI 圖形卡。
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