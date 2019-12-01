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    Gaming Monitor LCD 顯示器

    275M8/69

    感受身歷其境的難忘時刻

    這款 Quad HD Momentum 顯示器讓您享受其中。AMD FreeSync™ 技術與 144Hz 快速刷新率帶來極致流暢的娛樂體驗，適合暢玩遊戲和觀賞電影。具備超廣闊色域，畫面更加逼真。

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    Gaming Monitor LCD 顯示器

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    感受身歷其境的難忘時刻

    • Momentum
    • 27 吋（68.6 厘米）
    • 2560 x 1440 (QHD)
    AMD FreeSync™ Premium；無撕裂、無斷續，如行雲流水的遊戲體驗

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    玩遊戲不應波折重重，或遇到畫面斷續。AMD FreeSync™ Premium 為頂尖遊戲玩家提供流暢的無撕裂遊戲體驗，同時保持最佳性能。絕不犧牲高刷新率、低延遲率和低幀率補償技術，令您滿懷信心，傲視遊戲群雄。

    144Hz 刷新率令畫面影像更暢順明亮

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    進行緊張的競賽遊戲，您需要無延遲的超暢順畫面影像。這款 Philips 顯示器可每秒重取畫面影像高達 144 次，比標準顯示器快 2.4 倍。更低的畫面速率讓敵人從畫面的一點跳到另一點，令目標難以擊中。採用 144Hz 畫面速率，便可看得見畫面看不到的重要影像，從而以超暢順畫面顯示敵人的移動情況，以便容易狙擊目標。這款 Philips 顯示器配備超低輸入延遲，更無畫面撕裂，是您的完美遊戲夥伴

    SmartImage 遊戲模式是玩家的理想之選

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    全新 Philips 遊戲顯示器快速存取微調的 OSD，為您提供多個選項。「FPS」模式（第一身射擊）改良遊戲的昏暗主題，讓您看見隱藏在昏暗環境中的物件。「Racing」模式以最快的響應時間、高色彩及影像調整調節顯示。「RTS」模式（即時策略）設有特別的 SmartFrame 模式，可著重顯示特定區域進行大小及影像調整。玩家 1 和玩家 2 可根據不同遊戲進行個人自訂設定，確保最佳效果。

    1 毫秒 (MPRT) 快速響應，呈獻清晰影像和流暢遊戲體驗

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    MPRT（移動畫面響應時間）可以更清楚解釋何為響應時間，亦即畫面由雜訊變成清晰影像的所需時間。Philips 遊戲顯示器的 MPRT 僅為 1 毫秒，可以有效解決漏光和動態模糊問題；令視覺效果更為形象清晰，提升遊戲體驗，絕對是玩驚悚和刺激遊戲的最佳選擇。

    VA 顯示器帶來精彩的圖像和寬闊可視角度

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    Philips VA LED 顯示採用進階多域垂直調準技術，為您提供超高且穩定的對比率，呈現更逼真亮麗的圖像。輕鬆應付標準辦公室應用，更特別適合相片、網絡瀏覽、電影、遊戲和高需求的圖形應用；更備有最佳的像素管理技術，帶給您 178/178 度超闊可視角度，顯示清脆細膩的圖像。

    超廣闊色域提供更多色彩，令圖片更生動

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    超廣闊色域技術提供更多色彩，令圖片更燦爛奪目。超廣闊色域技術帶來更廣闊的「色域」，令綠色看起更天然，紅色看來更熱情，藍色看來更沉實。超廣闊色域技術的生動色彩為媒體娛樂、圖像，甚至生產力注入更多動力。

    Quad HD 2560 x 1440 像素的超高清圖像

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    這款 Philips 顯示器可呈現超高清 Quad HD 2560x1440 或 2560x1080 像素圖像。這款全新的顯示器運用高密度像素數的高效面板，配合 USB-C、Displayport、HDMI 等高頻寬來源，使您的圖像及圖形栩栩如生。無論是您的專業工作需要 CAD-CAM 解決方案的極致細緻資訊、使用 3D 圖形應用程式，還是處理大型試算表的金融精靈，Philips 顯示器同樣為您呈現超高清圖像。

    HDMI 可用於通用數碼連接

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    支援 HDMI 的裝置配備所有必要硬件，可使用高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條 HDMI 電線便可從電腦或任何 AV 裝置（包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機）傳送所有高質素數碼音訊和視訊。

    DisplayPort 連接帶來精彩的畫面

    DisplayPort 連接帶來精彩的畫面

    DisplayPort 是由電腦連接到顯示器的數碼連結，毋需任何轉換。它的能力比 DVI 高，能全面支援長達 15 米的電線及高達每秒 10.8 Gbps 的資料傳輸速率。在高效能和零延遲的情況下，您會得到最快的成像及畫面刷新率 - 令 DisplayPort 不單在一般辦公室或家居使用，即使在高要求的遊戲及電影，以至影像編輯等用途上都是最佳選擇；使用多款轉駁器也能保持互通性。

    LowBlue 模式讓眼睛在工作時感覺舒適

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    研究顯示紫外線能損害眼睛，而長期接觸 LED 螢幕的短波長藍光會損害雙眼及影響視力。為健康而設的 Philips LowBlue 模式設定，使用智能軟件技術以減低短波長藍光對眼睛的傷害。

    不閃爍技術減少雙眼疲勞

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    由於亮度由 LED 背光螢幕操控，部份用戶會於螢幕體驗閃爍，造成雙眼疲勞。Philips 不閃爍技術採用新方案調節亮度及減少閃爍，讓您享受更舒適的視覺效果。

    技術規格

    • 影像/顯示

      面板尺寸
      27 吋 / 68.6 厘米
      螢幕比例
      16:9
      LCD 面板類型
      VA LCD
      背光類型
      W-LED 系統
      像素點距
      0.233 x 0.233 毫米
      最佳解像度
      2560 x 1440 @ 144 Hz
      亮度
      250  cd/m²
      顯示色彩
      16.7 百萬
      色飽和度（典型）
      NTSC 99%*, sRGB 122%*
      對比率（一般）
      3000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      響應時間（常規）
      1 毫秒 (MPRT)
      可視角度
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      有效可視範圍
      596.7 （橫向） x 335.7 （垂直）毫米
      掃描頻率
      30 - 160 kHz (H) / 48 - 144 Hz (V)
      sRGB
      不閃爍
      像素密度
      109 PPI
      LowBlue 模式
      顯示器螢幕表層
      防反光，3H，霧度 25%
      AMD FreeSync™ 技術
      優質

    • 連接

      訊號輸入
      • DisplayPort x 1
      • 2 個 HDMI
      同步輸入
      • 分離同步
      • 綠色同步
      音訊（輸入/輸出）
      音訊輸出

    • 便捷功能

      即插即用兼容性
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      方便使用者
      • 電源開啟/關閉
      • 功能表/確定
      • 亮度/向上
      • 輸入/向下
      • SmartImage 遊戲/返回
      OSD 語言
      • 巴西葡萄牙文
      • 捷克文
      • 荷蘭文
      • 英文
      • 芬蘭文
      • 法文
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      • 西班牙文
      • 簡體中文
      • 瑞典文
      • 土耳其文
      • 繁體中文
      • 烏克蘭文
      其他便捷功能
      • Kensington 鎖
      • VESA 支架（100x100 毫米）

    • 直立

      傾斜度
      -5/20  度

    • 電源

      電源
      • 外置
      • 100-240VAC，50-60Hz
      關閉模式
      0.3 瓦（典型值）
      開啟模式
      36.9 瓦（典型值）
      備用模式
      0.5 瓦（典型值）
      電源 LED 指示燈
      • 操作 - 白色
      • 備用模式 - 白色（閃爍）

    • 尺寸

      產品（含支架）（毫米）
      613 x 461 x 210  mm
      包裝（毫米）（寬x高x厚）
      683 x 525 x 249  mm
      產品（不含支架）（毫米）
      613 x 368 x 42  mm

    • 重量

      產品（含包裝）（千克）
      6.35  kg
      產品（含支架）（千克）
      3.95  kg
      產品（不含支架）（千克）
      3.40  kg

    • 操作條件

      地勢高度
      正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
      溫度範圍（操作）
      0°C 至 40  °C
      MTBF
      50,000（不包括背光）  小時
      相對濕度
      20%-80  %
      溫度範圍（儲存）
      -20°C 至 60  °C

    • 持續性

      環境與能源
      RoHS
      可回收包裝材料
      100  %
      指定物質
      • 無水銀
      • 無 PVC / BFR 的外殼

    • 合規性和標準

      法令認可
      • CB
      • CE 標記
      • CCC
      • CEL
      • CECP
      • PSB

    • 機殼

      顏色
      黑色
      飾面
      帶紋理效果

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