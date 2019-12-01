Gaming Monitor LCD 顯示器
感受身歷其境的難忘時刻
這款 Quad HD Momentum 顯示器讓您享受其中。AMD FreeSync™ 技術與 144Hz 快速刷新率帶來極致流暢的娛樂體驗，適合暢玩遊戲和觀賞電影。具備超廣闊色域，畫面更加逼真。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
感受身歷其境的難忘時刻
- Momentum
- 27 吋（68.6 厘米）
- 2560 x 1440 (QHD)
AMD FreeSync™ Premium；無撕裂、無斷續，如行雲流水的遊戲體驗
玩遊戲不應波折重重，或遇到畫面斷續。AMD FreeSync™ Premium 為頂尖遊戲玩家提供流暢的無撕裂遊戲體驗，同時保持最佳性能。絕不犧牲高刷新率、低延遲率和低幀率補償技術，令您滿懷信心，傲視遊戲群雄。
144Hz 刷新率令畫面影像更暢順明亮
進行緊張的競賽遊戲，您需要無延遲的超暢順畫面影像。這款 Philips 顯示器可每秒重取畫面影像高達 144 次，比標準顯示器快 2.4 倍。更低的畫面速率讓敵人從畫面的一點跳到另一點，令目標難以擊中。採用 144Hz 畫面速率，便可看得見畫面看不到的重要影像，從而以超暢順畫面顯示敵人的移動情況，以便容易狙擊目標。這款 Philips 顯示器配備超低輸入延遲，更無畫面撕裂，是您的完美遊戲夥伴
SmartImage 遊戲模式是玩家的理想之選
全新 Philips 遊戲顯示器快速存取微調的 OSD，為您提供多個選項。「FPS」模式（第一身射擊）改良遊戲的昏暗主題，讓您看見隱藏在昏暗環境中的物件。「Racing」模式以最快的響應時間、高色彩及影像調整調節顯示。「RTS」模式（即時策略）設有特別的 SmartFrame 模式，可著重顯示特定區域進行大小及影像調整。玩家 1 和玩家 2 可根據不同遊戲進行個人自訂設定，確保最佳效果。
1 毫秒 (MPRT) 快速響應，呈獻清晰影像和流暢遊戲體驗
MPRT（移動畫面響應時間）可以更清楚解釋何為響應時間，亦即畫面由雜訊變成清晰影像的所需時間。Philips 遊戲顯示器的 MPRT 僅為 1 毫秒，可以有效解決漏光和動態模糊問題；令視覺效果更為形象清晰，提升遊戲體驗，絕對是玩驚悚和刺激遊戲的最佳選擇。
VA 顯示器帶來精彩的圖像和寬闊可視角度
Philips VA LED 顯示採用進階多域垂直調準技術，為您提供超高且穩定的對比率，呈現更逼真亮麗的圖像。輕鬆應付標準辦公室應用，更特別適合相片、網絡瀏覽、電影、遊戲和高需求的圖形應用；更備有最佳的像素管理技術，帶給您 178/178 度超闊可視角度，顯示清脆細膩的圖像。
超廣闊色域提供更多色彩，令圖片更生動
超廣闊色域技術提供更多色彩，令圖片更燦爛奪目。超廣闊色域技術帶來更廣闊的「色域」，令綠色看起更天然，紅色看來更熱情，藍色看來更沉實。超廣闊色域技術的生動色彩為媒體娛樂、圖像，甚至生產力注入更多動力。
Quad HD 2560 x 1440 像素的超高清圖像
這款 Philips 顯示器可呈現超高清 Quad HD 2560x1440 或 2560x1080 像素圖像。這款全新的顯示器運用高密度像素數的高效面板，配合 USB-C、Displayport、HDMI 等高頻寬來源，使您的圖像及圖形栩栩如生。無論是您的專業工作需要 CAD-CAM 解決方案的極致細緻資訊、使用 3D 圖形應用程式，還是處理大型試算表的金融精靈，Philips 顯示器同樣為您呈現超高清圖像。
HDMI 可用於通用數碼連接
支援 HDMI 的裝置配備所有必要硬件，可使用高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條 HDMI 電線便可從電腦或任何 AV 裝置（包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機）傳送所有高質素數碼音訊和視訊。
DisplayPort 連接帶來精彩的畫面
DisplayPort 是由電腦連接到顯示器的數碼連結，毋需任何轉換。它的能力比 DVI 高，能全面支援長達 15 米的電線及高達每秒 10.8 Gbps 的資料傳輸速率。在高效能和零延遲的情況下，您會得到最快的成像及畫面刷新率 - 令 DisplayPort 不單在一般辦公室或家居使用，即使在高要求的遊戲及電影，以至影像編輯等用途上都是最佳選擇；使用多款轉駁器也能保持互通性。
LowBlue 模式讓眼睛在工作時感覺舒適
研究顯示紫外線能損害眼睛，而長期接觸 LED 螢幕的短波長藍光會損害雙眼及影響視力。為健康而設的 Philips LowBlue 模式設定，使用智能軟件技術以減低短波長藍光對眼睛的傷害。
不閃爍技術減少雙眼疲勞
由於亮度由 LED 背光螢幕操控，部份用戶會於螢幕體驗閃爍，造成雙眼疲勞。Philips 不閃爍技術採用新方案調節亮度及減少閃爍，讓您享受更舒適的視覺效果。
技術規格
-
影像/顯示
- 面板尺寸
-
27 吋 / 68.6 厘米
- 螢幕比例
-
16:9
- LCD 面板類型
-
VA LCD
- 背光類型
-
W-LED 系統
- 像素點距
-
0.233 x 0.233 毫米
- 最佳解像度
-
2560 x 1440 @ 144 Hz
- 亮度
-
250
cd/m²
- 顯示色彩
-
16.7 百萬
- 色飽和度（典型）
-
NTSC 99%*, sRGB 122%*
- 對比率（一般）
-
3000:1
- SmartContrast
-
Mega Infinity DCR
- 響應時間（常規）
-
1 毫秒 (MPRT)
- 可視角度
-
-
178º (H) / 178º (V)
-
@ C/R > 10
- 有效可視範圍
-
596.7 （橫向） x 335.7 （垂直）毫米
- 掃描頻率
-
30 - 160 kHz (H) / 48 - 144 Hz (V)
- sRGB
-
是
- 不閃爍
-
是
- 像素密度
-
109 PPI
- LowBlue 模式
-
是
- 顯示器螢幕表層
-
防反光，3H，霧度 25%
- AMD FreeSync™ 技術
-
優質
-
連接
- 訊號輸入
-
- 同步輸入
-
- 音訊（輸入/輸出）
-
音訊輸出
-
便捷功能
- 即插即用兼容性
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者
-
-
電源開啟/關閉
-
功能表/確定
-
亮度/向上
-
輸入/向下
-
SmartImage 遊戲/返回
- OSD 語言
-
-
巴西葡萄牙文
-
捷克文
-
荷蘭文
-
英文
-
芬蘭文
-
法文
-
德文
-
希臘文
-
匈牙利文
-
意大利文
-
日文
-
韓文
-
抛光
-
葡萄牙文
-
俄語
-
西班牙文
-
簡體中文
-
瑞典文
-
土耳其文
-
繁體中文
-
烏克蘭文
- 其他便捷功能
-
-
Kensington 鎖
-
VESA 支架（100x100 毫米）
-
直立
- 傾斜度
-
-5/20
度
-
電源
- 電源
-
- 關閉模式
-
0.3 瓦（典型值）
- 開啟模式
-
36.9 瓦（典型值）
- 備用模式
-
0.5 瓦（典型值）
- 電源 LED 指示燈
-
-
尺寸
- 產品（含支架）（毫米）
-
613 x 461 x 210
mm
- 包裝（毫米）（寬x高x厚）
-
683 x 525 x 249
mm
- 產品（不含支架）（毫米）
-
613 x 368 x 42
mm
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
6.35
kg
- 產品（含支架）（千克）
-
3.95
kg
- 產品（不含支架）（千克）
-
3.40
kg
-
操作條件
- 地勢高度
-
正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
- 溫度範圍（操作）
-
0°C 至 40
°C
- MTBF
-
50,000（不包括背光）
小時
- 相對濕度
-
20%-80
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20°C 至 60
°C
-
持續性
- 環境與能源
-
RoHS
- 可回收包裝材料
-
100
%
- 指定物質
-
-
合規性和標準
- 法令認可
-
-
CB
-
CE 標記
-
CCC
-
CEL
-
CECP
-
PSB
-
機殼
- 顏色
-
黑色
- 飾面
-
帶紋理效果
- 響應時間值等於 SmartResponse
- NTSC 區以 CIE1976 為基礎
- sRGB 區以 CIE1931 為基礎
- 如遇有關 144Hz 表現的問題，請直接向您的顯示卡廠商查詢。
- 2020 Advanced Micro Devices, Inc. 保留一切權利。AMD、AMD 箭咀標誌、AMD FreeSync™ 及組合版本為 Advanced Micro Devices, Inc 的商標。其他本刊物使用的產品名稱僅供辨識之用，並可能是其所屬公司的商標。
- 顯示器實際可能與顯示圖片有別。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。