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    Evnia Gaming Monitor 全高清遊戲顯示器

    27M1N5200P/69

    1 獎項

    感受逼真的遊戲體驗

    這款 Philips 遊戲顯示器專為最緊張刺激的遊戲而設。同步技術、極高速 240Hz 刷新率和 0.5 毫秒響應時間帶來無撕裂感和低延遲的遊戲體驗。SmartImage HDR 呈現生動、逼真的影像。

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    Evnia Gaming Monitor 全高清遊戲顯示器

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    感受逼真的遊戲體驗

    • Evnia 5000
    • 27 吋（68.5 厘米）
    • 1920 x 1080（全高清）
    AMD FreeSync™ Premium；無撕裂、無斷續，如行雲流水的遊戲體驗

    AMD FreeSync™ Premium；無撕裂、無斷續，如行雲流水的遊戲體驗

    玩遊戲不應波折重重，或遇到畫面斷續。AMD FreeSync™ Premium 為頂尖遊戲玩家提供流暢的無撕裂遊戲體驗，同時保持最佳性能。絕不犧牲高刷新率、低延遲率和低幀率補償技術，令您滿懷信心，傲視遊戲群雄。

    已獲認證兼容 NVIDIA® G-SYNC®，可帶來流暢極速的遊戲體驗

    已獲認證兼容 NVIDIA® G-SYNC®，可帶來流暢極速的遊戲體驗

    當進行高速刷新率的激烈遊戲時，如缺少最佳圖形同步，就有可能出現畫面撕裂。這款 Philips 顯示器已獲認證同時兼容 NVIDIA® G-SYNC®，能減少畫面撕裂，並使顯示器刷新率與顯示卡輸出同步，帶來更流暢的遊戲體驗。瞬間完成場景渲染，物體顯示更銳利清晰，遊戲運行暢順無比，呈現出震撼的視覺體驗，為競賽帶來絕對優勢。

    極高速 240 Hz 刷新率帶來幾乎無延遲的遊戲體驗

    極高速 240 Hz 刷新率帶來幾乎無延遲的遊戲體驗

    當進行最緊張的動作遊戲，極高速 240 Hz 刷新率帶來超暢順、無延遲的遊戲體驗。這款 Philips 顯示器可每秒重取畫面影像高達 240 次，比標準顯示器更快。尤其是在節奏快速的遊戲，如 FPS 和賽車遊戲，240 Hz 刷新率可帶來超凡動態和清晰影像。透過 Philips 240 Hz 顯示器，連貫動作畫面都不抖動和無鬼影。在遊戲中體驗更深的沉浸感和現場感。

    0.5 毫秒極快速度，呈獻清晰影像和流暢遊戲體驗

    0.5 毫秒極快速度，呈獻清晰影像和流暢遊戲體驗

    Philips 顯示器的 MPRT 僅為 0.5 毫秒，可以有效解決漏光和動態模糊問題，令視覺效果更為形象清晰，提升遊戲體驗。這款顯示器能流暢地呈現快速移動動作和戲劇性過場畫面。是玩驚悚和刺激遊戲的最佳選擇。

    低輸入時差可減少裝置與顯示器之間的延遲

    低輸入時差可減少裝置與顯示器之間的延遲

    輸入時差是連接的裝置在執行動作，以及在螢幕上顯示結果之間的所需時間。低輸入時差可減少從裝置輸入指令到顯示器之間的時間延遲，大幅改善電玩的靈敏度，而這一點對於節奏快、競爭高的遊戲更是如此。

    IPS LED 寬闊技術提供圖像及顏色的精確度

    IPS LED 寬闊技術提供圖像及顏色的精確度

    IPS 顯示器採用進階技術，呈現 178/178 度特寬闊的可視角度，讓您幾乎從任何角度，均可觀看顯示器。IPS 顯示器與標準 TN 屏幕不同，能夠以自然逼真的色彩帶來清脆細膩的圖像，不但適合觀看相片、電影及網絡瀏覽，同時適合用於時刻需要色彩準確度及平穩亮度的專業應用。

    SmartImage HDR 為 HDR 內容帶來最佳視覺效果

    SmartImage HDR 為 HDR 內容帶來最佳視覺效果

    因應您的需求，選擇其中一種 SmartImage HDR 模式。HDR 遊戲：專為電子遊戲改良，令白色更亮麗，黑色更深沉，能展現更多細節並帶來生動的遊戲場景，讓您輕鬆發現隱藏在暗角和陰影中的敵人。HDR 電影：專為觀看 HDR 電影改良，是觀賞 HDR 電影的最佳選擇。此模式提供更佳的對比度和亮度，帶來更真實、更沉醉的視覺體驗。HDR 照片：增強紅、綠、藍三色的生動視覺效果。DisplayHDR：通過 VESA DisplayHDR 認證*。個人化：您可在圖片清單中進行自訂設定。*請參閱 HDR 等級規格。

    LowBlue 模式及不閃爍技術，讓眼睛看得舒適

    LowBlue 模式及不閃爍技術，讓眼睛看得舒適

    我們的 LowBlue 模式及不閃爍技術經過發展後，已可減少由經常長時間使用顯示器所造成的眼睛疲勞。

    SmartErgoBase 提供最理想的人體工學調整

    SmartErgoBase 提供最理想的人體工學調整

    SmartErgoBase 是符合人體工學且配備電線管理功能的顯示器底座。其高度、水平旋轉、傾斜角度和旋轉角度可讓您將顯示器調整至您感覺舒適的位置，放鬆因長時間工作導致的肌肉緊繃，讓您觀看顯示器時倍感舒適。電線管理功能則可讓您告別凌亂線纜，保持工作環境的整齊和專業。

    EasySelect 切換鍵讓您輕鬆切換到螢幕上的菜單選項

    EasySelect 切換鍵讓您輕鬆切換到螢幕上的菜單選項

    設計細緻的 EasySelect 菜單切換鍵讓您可以輕鬆快速的調整顯示器裡面的顯示菜單設定。

    16:9 全高清顯示器帶來清晰的細節圖像

    16:9 全高清顯示器帶來清晰的細節圖像

    畫質非常重要。我們知道您想擁有比普遍高清電視更好的畫質。這款顯示器以全高清 1920 x 1080 解像度作招徠，令所有影像細節表露無遺，再配合高亮度、令人讚嘆的對比度及逼真的色彩，自然令畫面栩栩如生。

    技術規格

    • 影像/顯示

      面板尺寸
      27 吋 / 68.5 厘米
      螢幕比例
      16:9
      LCD 面板類型
      IPS 技術
      背光類型
      W-LED 系統
      像素點距
      0.3108 x 0.3108 毫米
      亮度
      400  cd/m²
      顯示色彩
      16.7 百萬
      色飽和度（典型）
      NTSC 74.1%*, sRGB 100%*, Adobe RGB 87.1%*
      色域（下限）
      DCI-P3 86.8%*
      對比率（一般）
      1000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      響應時間（常規）
      1 毫秒（灰色至灰色）*
      可視角度
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      影像增強功能
      SmartImage 遊戲
      最高解像度
      1920 x 1080 @ 240 Hz*
      有效可視範圍
      596.736（橫向）x 335.664（垂直）
      掃描頻率
      30 - 255 kHz (H) / 48 - 240 Hz (V)
      sRGB
      Delta E
      < 2 (sRGB)
      不閃爍
      像素密度
      81.59 PPI
      LowBlue 模式
      顯示器螢幕表層
      防反光，3H，霧度 25%
      SmartUniformity 智能均勻色彩模式
      97 ~ 102%
      MPRT
      0.5 毫秒
      低輸入時差
      EasyRead
      AMD FreeSync™ 技術
      優質
      G-SYNC
      兼容*
      HDR
      配備 HDR

    • 連接

      訊號輸入
      HDMI x 2, DisplayPort x1
      同步輸入
      分離同步
      音訊（輸入/輸出）
      音訊輸出
      USB：
      USB-B x 1（上行），USB 3.2 x 4（下行，配備 2 個快速充電 B.C 1.2）
      HDCP
      HDCP 2.2（HDMI / DisplayPort）

    • 便捷功能

      即插即用兼容性
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      方便使用者
      • 電源開啟/關閉
      • 功能表/確定
      • 輸入/向上
      • 遊戲設定/向下
      • SmartImage 遊戲/返回
      OSD 語言
      • 巴西葡萄牙文
      • 捷克文
      • 荷蘭文
      • 英文
      • 芬蘭文
      • 法文
      • 德文
      • 希臘文
      • 匈牙利文
      • 意大利文
      • 日文
      • 韓文
      • 抛光
      • 葡萄牙文
      • 俄語
      • 西班牙文
      • 簡體中文
      • 瑞典文
      • 土耳其文
      • 繁體中文
      • 烏克蘭文
      其他便捷功能
      • Kensington 鎖
      • VESA 支架（100x100 毫米）

    • 直立

      高度調整
      130  mm
      旋轉功能
      -/+ 90 度
      旋轉掣
      -/+ 45  度
      傾斜度
      -5/20  度

    • 電源

      電源
      • 外置
      • 100-240VAC，50-60Hz
      關閉模式
      0.3 瓦（典型值）
      開啟模式
      27.6 瓦（典型值）
      備用模式
      0.5 瓦（典型值）
      電源 LED 指示燈
      • 操作 - 白色
      • 備用模式 - 白色（閃爍）

    • 尺寸

      包裝（毫米）（寬x高x厚）
      780 x 521 x 224  mm
      產品（不含支架）（毫米）
      614 x 363 x 43  mm
      產品（含支架）（最大高度）
      614 x 549 x 212  mm

    • 重量

      產品（含包裝）（千克）
      9.65  kg
      產品（含支架）（千克）
      4.80  kg
      產品（不含支架）（千克）
      3.40  kg

    • 操作條件

      地勢高度
      正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
      溫度範圍（操作）
      0°C 至 40  °C
      MTBF
      50,000（不包括背光）  小時
      相對濕度
      20%-80  %
      溫度範圍（儲存）
      -20°C 至 60  °C

    • 持續性

      環境與能源
      RoHS
      可回收包裝材料
      100  %
      指定物質
      • 無水銀
      • 無 PVC / BFR 的外殼

    • 合規性和標準

      法令認可
      • CB
      • FCC Class B
      • ICES-003
      • CE 標記
      • PSB

    • 機殼

      顏色
      黑色
      飾面
      帶紋理效果

    Badge-D2C

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    獎項

    • 「IPS」文字標記/商標和相關技術專利為其個別所有者所有。
    • 最高解像度適用於 HDMI 輸入或 DP 輸入。
    • 為求最佳輸出效能，請確保您的顯示卡可達到這款 Philips 顯示器的最高解像度和刷新率。
    • 響應時間值等於 SmartResponse
    • MPRT 是透過調節亮度以減少模糊，因此，啟用 MPRT 時無法調節亮度。為減少動態模糊，LED 背光會隨螢幕刷新同步閃爍，亮度或會有明顯改變。
    • MPRT 是遊戲優化模式。啟用 MPRT 時，或會有明顯的螢幕閃爍情況。如不使用遊戲功能，建議將其關閉。
    • DCI-P3 覆蓋以 CIE1976 為基礎
    • NTSC / sRGB 覆蓋以 CIE1931 為基礎
    • Adobe RGB 覆蓋以 CIE1976 為基礎
    • 2020 Advanced Micro Devices, Inc. 保留一切權利。AMD、AMD 箭咀標誌、AMD FreeSync™ 及組合版本為 Advanced Micro Devices, Inc 的商標。其他本刊物使用的產品名稱僅供辨識之用，並可能是其所屬公司的商標。
    • NVIDIA® G-SYNC® 支援介面：DisplayPort
    • 請確保將 NVIDIA® G-SYNC® 驅動程式更新到最新版本，詳情可瀏覽 NVIDIA 網站：https://www.nvidia.com/
    • 請確保您的顯示卡支援 NVIDIA® G-SYNC®
    • 顯示器實際可能與顯示圖片有別。

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