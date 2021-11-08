Evnia Gaming Monitor 全高清遊戲顯示器
感受逼真的遊戲體驗
這款 Philips 遊戲顯示器專為最緊張刺激的遊戲而設。同步技術、極高速 240Hz 刷新率和 0.5 毫秒響應時間帶來無撕裂感和低延遲的遊戲體驗。SmartImage HDR 呈現生動、逼真的影像。 查看各種好處
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Evnia Gaming Monitor 全高清遊戲顯示器
感受逼真的遊戲體驗
- Evnia 5000
- 27 吋（68.5 厘米）
- 1920 x 1080（全高清）
AMD FreeSync™ Premium；無撕裂、無斷續，如行雲流水的遊戲體驗
玩遊戲不應波折重重，或遇到畫面斷續。AMD FreeSync™ Premium 為頂尖遊戲玩家提供流暢的無撕裂遊戲體驗，同時保持最佳性能。絕不犧牲高刷新率、低延遲率和低幀率補償技術，令您滿懷信心，傲視遊戲群雄。
已獲認證兼容 NVIDIA® G-SYNC®，可帶來流暢極速的遊戲體驗
當進行高速刷新率的激烈遊戲時，如缺少最佳圖形同步，就有可能出現畫面撕裂。這款 Philips 顯示器已獲認證同時兼容 NVIDIA® G-SYNC®，能減少畫面撕裂，並使顯示器刷新率與顯示卡輸出同步，帶來更流暢的遊戲體驗。瞬間完成場景渲染，物體顯示更銳利清晰，遊戲運行暢順無比，呈現出震撼的視覺體驗，為競賽帶來絕對優勢。
極高速 240 Hz 刷新率帶來幾乎無延遲的遊戲體驗
當進行最緊張的動作遊戲，極高速 240 Hz 刷新率帶來超暢順、無延遲的遊戲體驗。這款 Philips 顯示器可每秒重取畫面影像高達 240 次，比標準顯示器更快。尤其是在節奏快速的遊戲，如 FPS 和賽車遊戲，240 Hz 刷新率可帶來超凡動態和清晰影像。透過 Philips 240 Hz 顯示器，連貫動作畫面都不抖動和無鬼影。在遊戲中體驗更深的沉浸感和現場感。
0.5 毫秒極快速度，呈獻清晰影像和流暢遊戲體驗
Philips 顯示器的 MPRT 僅為 0.5 毫秒，可以有效解決漏光和動態模糊問題，令視覺效果更為形象清晰，提升遊戲體驗。這款顯示器能流暢地呈現快速移動動作和戲劇性過場畫面。是玩驚悚和刺激遊戲的最佳選擇。
低輸入時差可減少裝置與顯示器之間的延遲
輸入時差是連接的裝置在執行動作，以及在螢幕上顯示結果之間的所需時間。低輸入時差可減少從裝置輸入指令到顯示器之間的時間延遲，大幅改善電玩的靈敏度，而這一點對於節奏快、競爭高的遊戲更是如此。
IPS LED 寬闊技術提供圖像及顏色的精確度
IPS 顯示器採用進階技術，呈現 178/178 度特寬闊的可視角度，讓您幾乎從任何角度，均可觀看顯示器。IPS 顯示器與標準 TN 屏幕不同，能夠以自然逼真的色彩帶來清脆細膩的圖像，不但適合觀看相片、電影及網絡瀏覽，同時適合用於時刻需要色彩準確度及平穩亮度的專業應用。
SmartImage HDR 為 HDR 內容帶來最佳視覺效果
因應您的需求，選擇其中一種 SmartImage HDR 模式。HDR 遊戲：專為電子遊戲改良，令白色更亮麗，黑色更深沉，能展現更多細節並帶來生動的遊戲場景，讓您輕鬆發現隱藏在暗角和陰影中的敵人。HDR 電影：專為觀看 HDR 電影改良，是觀賞 HDR 電影的最佳選擇。此模式提供更佳的對比度和亮度，帶來更真實、更沉醉的視覺體驗。HDR 照片：增強紅、綠、藍三色的生動視覺效果。DisplayHDR：通過 VESA DisplayHDR 認證*。個人化：您可在圖片清單中進行自訂設定。*請參閱 HDR 等級規格。
LowBlue 模式及不閃爍技術，讓眼睛看得舒適
我們的 LowBlue 模式及不閃爍技術經過發展後，已可減少由經常長時間使用顯示器所造成的眼睛疲勞。
SmartErgoBase 提供最理想的人體工學調整
SmartErgoBase 是符合人體工學且配備電線管理功能的顯示器底座。其高度、水平旋轉、傾斜角度和旋轉角度可讓您將顯示器調整至您感覺舒適的位置，放鬆因長時間工作導致的肌肉緊繃，讓您觀看顯示器時倍感舒適。電線管理功能則可讓您告別凌亂線纜，保持工作環境的整齊和專業。
EasySelect 切換鍵讓您輕鬆切換到螢幕上的菜單選項
設計細緻的 EasySelect 菜單切換鍵讓您可以輕鬆快速的調整顯示器裡面的顯示菜單設定。
16:9 全高清顯示器帶來清晰的細節圖像
畫質非常重要。我們知道您想擁有比普遍高清電視更好的畫質。這款顯示器以全高清 1920 x 1080 解像度作招徠，令所有影像細節表露無遺，再配合高亮度、令人讚嘆的對比度及逼真的色彩，自然令畫面栩栩如生。
技術規格
-
影像/顯示
- 面板尺寸
-
27 吋 / 68.5 厘米
- 螢幕比例
-
16:9
- LCD 面板類型
-
IPS 技術
- 背光類型
-
W-LED 系統
- 像素點距
-
0.3108 x 0.3108 毫米
- 亮度
-
400
cd/m²
- 顯示色彩
-
16.7 百萬
- 色飽和度（典型）
-
NTSC 74.1%*, sRGB 100%*, Adobe RGB 87.1%*
- 色域（下限）
-
DCI-P3 86.8%*
- 對比率（一般）
-
1000:1
- SmartContrast
-
Mega Infinity DCR
- 響應時間（常規）
-
1 毫秒（灰色至灰色）*
- 可視角度
-
-
178º (H) / 178º (V)
-
@ C/R > 10
- 影像增強功能
-
SmartImage 遊戲
- 最高解像度
-
1920 x 1080 @ 240 Hz*
- 有效可視範圍
-
596.736（橫向）x 335.664（垂直）
- 掃描頻率
-
30 - 255 kHz (H) / 48 - 240 Hz (V)
- sRGB
-
是
- Delta E
-
< 2 (sRGB)
- 不閃爍
-
是
- 像素密度
-
81.59 PPI
- LowBlue 模式
-
是
- 顯示器螢幕表層
-
防反光，3H，霧度 25%
- SmartUniformity 智能均勻色彩模式
-
97 ~ 102%
- MPRT
-
0.5 毫秒
- 低輸入時差
-
是
- EasyRead
-
是
- AMD FreeSync™ 技術
-
優質
- G-SYNC
-
兼容*
- HDR
-
配備 HDR
-
連接
- 訊號輸入
-
HDMI x 2, DisplayPort x1
- 同步輸入
-
分離同步
- 音訊（輸入/輸出）
-
音訊輸出
- USB：
-
USB-B x 1（上行），USB 3.2 x 4（下行，配備 2 個快速充電 B.C 1.2）
- HDCP
-
HDCP 2.2（HDMI / DisplayPort）
-
便捷功能
- 即插即用兼容性
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者
-
-
電源開啟/關閉
-
功能表/確定
-
輸入/向上
-
遊戲設定/向下
-
SmartImage 遊戲/返回
- OSD 語言
-
-
巴西葡萄牙文
-
捷克文
-
荷蘭文
-
英文
-
芬蘭文
-
法文
-
德文
-
希臘文
-
匈牙利文
-
意大利文
-
日文
-
韓文
-
抛光
-
葡萄牙文
-
俄語
-
西班牙文
-
簡體中文
-
瑞典文
-
土耳其文
-
繁體中文
-
烏克蘭文
- 其他便捷功能
-
-
Kensington 鎖
-
VESA 支架（100x100 毫米）
-
直立
- 高度調整
-
130
mm
- 旋轉功能
-
-/+ 90 度
- 旋轉掣
-
-/+ 45
度
- 傾斜度
-
-5/20
度
-
電源
- 電源
-
- 關閉模式
-
0.3 瓦（典型值）
- 開啟模式
-
27.6 瓦（典型值）
- 備用模式
-
0.5 瓦（典型值）
- 電源 LED 指示燈
-
-
尺寸
- 包裝（毫米）（寬x高x厚）
-
780 x 521 x 224
mm
- 產品（不含支架）（毫米）
-
614 x 363 x 43
mm
- 產品（含支架）（最大高度）
-
614 x 549 x 212
mm
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
9.65
kg
- 產品（含支架）（千克）
-
4.80
kg
- 產品（不含支架）（千克）
-
3.40
kg
-
操作條件
- 地勢高度
-
正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
- 溫度範圍（操作）
-
0°C 至 40
°C
- MTBF
-
50,000（不包括背光）
小時
- 相對濕度
-
20%-80
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20°C 至 60
°C
-
持續性
- 環境與能源
-
RoHS
- 可回收包裝材料
-
100
%
- 指定物質
-
-
合規性和標準
- 法令認可
-
-
CB
-
FCC Class B
-
ICES-003
-
CE 標記
-
PSB
-
機殼
- 顏色
-
黑色
- 飾面
-
帶紋理效果
- 「IPS」文字標記/商標和相關技術專利為其個別所有者所有。
- 最高解像度適用於 HDMI 輸入或 DP 輸入。
- 為求最佳輸出效能，請確保您的顯示卡可達到這款 Philips 顯示器的最高解像度和刷新率。
- 響應時間值等於 SmartResponse
- MPRT 是透過調節亮度以減少模糊，因此，啟用 MPRT 時無法調節亮度。為減少動態模糊，LED 背光會隨螢幕刷新同步閃爍，亮度或會有明顯改變。
- MPRT 是遊戲優化模式。啟用 MPRT 時，或會有明顯的螢幕閃爍情況。如不使用遊戲功能，建議將其關閉。
- DCI-P3 覆蓋以 CIE1976 為基礎
- NTSC / sRGB 覆蓋以 CIE1931 為基礎
- Adobe RGB 覆蓋以 CIE1976 為基礎
- 2020 Advanced Micro Devices, Inc. 保留一切權利。AMD、AMD 箭咀標誌、AMD FreeSync™ 及組合版本為 Advanced Micro Devices, Inc 的商標。其他本刊物使用的產品名稱僅供辨識之用，並可能是其所屬公司的商標。
- NVIDIA® G-SYNC® 支援介面：DisplayPort
- 請確保將 NVIDIA® G-SYNC® 驅動程式更新到最新版本，詳情可瀏覽 NVIDIA 網站：https://www.nvidia.com/
- 請確保您的顯示卡支援 NVIDIA® G-SYNC®
- 顯示器實際可能與顯示圖片有別。
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