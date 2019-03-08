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已停產

Gaming Monitor曲面 QHD LCD 顯示器

325M7C/93

感受身歷其境的難忘時刻

這款 Quad HD Momentum 曲面顯示器讓您享受其中。AMD FreeSync™ 技術與 144Hz 快速刷新率帶來極致流暢的娛樂體驗，適合暢玩遊戲和觀賞電影。具備超廣闊色域，畫面更加逼真。

查看所有優點

感受身歷其境的難忘時刻

  • Momentum

  • 32（可視尺寸 31.5 吋 / 80 厘米）

  • 2560 x 1440 (QHD)

曲線顯示設計帶來更投入的體驗

曲線顯示設計帶來更投入的體驗

桌面顯示器提供個人使用者體驗，特別適合曲線設計。曲面屏幕焦點放於桌中央的您，予人怡人但微妙的投入效果。

VA 顯示器帶來精彩的圖像和寬闊可視角度

VA 顯示器帶來精彩的圖像和寬闊可視角度

Philips VA LED 顯示採用進階多域垂直調準技術，為您提供超高且穩定的對比率，呈現更逼真亮麗的圖像。輕鬆應付標準辦公室應用，更特別適合相片、網絡瀏覽、電影、遊戲和高需求的圖形應用；更備有最佳的像素管理技術，帶給您 178/178 度超闊可視角度，顯示清脆細膩的圖像。

Quad HD 2560 x 1440 像素的超高清圖像

Quad HD 2560 x 1440 像素的超高清圖像

這款 Philips 顯示器可呈現超高清 Quad HD 2560x1440 或 2560x1080 像素圖像。這款全新的顯示器運用高密度像素數的高效面板，配合 USB-C、Displayport、HDMI 等高頻寬來源，使您的圖像及圖形栩栩如生。無論是您的專業工作需要 CAD-CAM 解決方案的極致細緻資訊、使用 3D 圖形應用程式，還是處理大型試算表的金融精靈，Philips 顯示器同樣為您呈現超高清圖像。

技術規格

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免責聲明

  1. 顯示曲度的弧半徑（毫米）

  2. NTSC 區以 CIE1976 為基礎

  3. sRGB 區以 CIE1931 為基礎

  4. 如遇有關 144Hz 表現的問題，請直接向您的顯示卡廠商查詢。

  5. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. 保留一切權利。AMD、AMD 箭咀標誌、AMD FreeSync™ 及組合版本為 Advanced Micro Devices, Inc 的商標。其他本刊物使用的產品名稱僅供辨識之用，並可能是其所屬公司的商標。

  6. 顯示器實際可能與顯示圖片有別。