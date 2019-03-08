Quad HD 2560 x 1440 像素的超高清圖像

這款 Philips 顯示器可呈現超高清 Quad HD 2560x1440 或 2560x1080 像素圖像。這款全新的顯示器運用高密度像素數的高效面板，配合 USB-C、Displayport、HDMI 等高頻寬來源，使您的圖像及圖形栩栩如生。無論是您的專業工作需要 CAD-CAM 解決方案的極致細緻資訊、使用 3D 圖形應用程式，還是處理大型試算表的金融精靈，Philips 顯示器同樣為您呈現超高清圖像。