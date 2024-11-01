Signage Solutions 多點觸控螢幕
讓人刮目相看
激發合作，提供資訊。這款響應式 Philips Multi-Touch 專業全高清顯示屏最適合多指、多用戶應用，無論是尋找路線還是進行簡報，都能輕鬆勝任。活躍的觸控點一次可多達 10 個。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。
CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容
使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。
故障恢復功能可確保內容播放不中斷
從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。
CMND 及應用。遙距安裝及啟動應用程式
即使您不在現場，並在遙距工作，均可迅速安裝及啟動所有應用程式。CMND 及應用讓您新增及更新您的應用程式，以及 Philips 專業顯示器 App Store 的應用程式。只需掃描 QR 碼、登入店舖，並點按您想安裝的應用程式。應用程式將自動下載及啟動。
內置記憶體，上載內容以即時播放
儲存及播放內容而毋需使用永久性的外置播放器。Philips 專業顯示器設有內置記憶體，讓您上載媒體到顯示器，並即時播放內容。內置記憶體亦可在串流網上內容時作記憶快取。
Android SoC 處理器。原始的網頁應用程式
透過互聯網連接控制顯示器。Android 系統 Philips 專業顯示器經優化，適合原始的 Android 應用程式，您亦可直接於顯示器安裝網頁應用程式。全新 Android 8 既可保證軟件安全，亦可讓軟件在更長時間內保持最新規格。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
80
厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
32
吋
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕解像度
-
1920 x 1080p
- 像素點距
-
0.36375（水平）x 0.36375（垂直）毫米
- 最佳解像度
-
1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度
-
350
cd/m²
- 顯示色彩
-
16.7 百萬
- 對比率（一般）
-
4000:1
- 響應時間（常規）
-
6.5
毫秒
- 可視角度（水平）
-
178
度
- 可視角度（垂直）
-
178
度
- 影像增強功能
-
-
3/2 - 2/2 動態下拉功能
-
3D 梳型濾波器
-
3D MA 去交錯
-
動態對比增強
-
動態補償去交錯
-
逐行掃描
- 螢幕保護處理
-
防反光屏幕保護
- 面板技術
-
VA
- 操作系統
-
Android 8.0
-
連接
- 音訊輸出
-
3.5 毫米插座
- 影像輸入
-
-
DVI-I (x 1)
-
HDMI 2.0 (x2)
-
USB 2.0 Type A (x2)
-
USB 2.0 Type B (x1)
-
VGA（透過 DVI-I） x1
- 音效輸入
-
3.5 毫米插座
- 其他連接
-
Micro SD
- 外置控制
-
-
RJ45
-
IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
-
RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
-
便捷功能
- 擺放
-
- 螢幕保護功能
-
像素轉換，低亮度
- 鍵盤控制
-
- 遙控器訊號
-
可鎖定
- 訊號迴圈
-
- 節能功能
-
Smart Power
- 可控網絡
-
-
聲音
- 內置喇叭
-
2 x 10 瓦
-
電源
- 電源
-
100 ~ 240 VAC，50/60 Hz
- 耗電量（典型值）
-
50
瓦
- 耗電量（最大值）
-
80 瓦
- 待機模式耗電量
-
< 0.5 瓦
- 省電功能
-
Smart Power
- 能源標籤級別
-
G
-
支援的顯示解像度
- 電腦格式
-
-
640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
-
800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
-
1024 x 768, 60Hz
-
1280 x 768, 60Hz
-
1280 x 800, 60Hz
-
1280 x 1024, 60Hz
-
1360 x 768, 60Hz
-
1366 x 768，60Hz
-
1440 x 900, 60Hz
-
1600 x 1200, 60Hz
-
1920 x 1080, 60Hz
-
1920 x 1200, 60Hz
-
720 x 400, 70Hz
-
800 x 600, 60, 72, 75Hz
-
3840 x 2160，60Hz、50Hz
- 視訊格式
-
-
480i, 60Hz
-
480p, 60Hz
-
576p, 50Hz
-
576i, 50Hz
-
720p, 50, 60Hz
-
1080i, 50, 60Hz
-
1080p, 50, 60Hz
-
1080i, 25, 30Hz
-
480i, 30, 60Hz
-
576i, 25, 50Hz
-
3840 x 2160，24、25Hz
-
3840 x 2160, 30Hz
-
尺寸
- 調整寬度
-
749.1
mm
- 產品重量
-
8.0
kg
- 調整高度
-
443.6
mm
- 調整深度
-
70.4（掛牆架深度）/ 74.4（@AC 深度）
mm
- 機器寬度（吋）
-
29.49
吋
- 機器高度（吋）
-
17.46
吋
- 掛牆
-
100 毫米 x 100 毫米，200 毫米 x 200 毫米，M4
- 機器深度（吋）
-
2.77D@Wall mount)/2.93(D@AC)
吋
- 邊框寬度
-
2.0 毫米 (T/R/L/B)
- 產品重量（磅）
-
17.64
磅
-
操作條件
- 地勢高度
-
0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 溫度範圍（儲存）
-
-20~60
°C
- 濕度範圍（操作）[RH]
-
20 ~ 80%（無凝結）
- 濕度範圍（儲存）[RH]
-
5 ~ 95%（無凝結）
-
多媒體應用程式
- USB 播放影片
-
-
M2TS
-
M4V
-
MK3D
-
MKV
-
MP4
-
MPEG
-
MPG
-
MTS
-
TS
-
TTS
-
VOB
-
WMV
- USB 播放相片
-
- USB 播放音訊
-
-
AAC
-
AIF
-
AIFF
-
ASF
-
LPCM
-
M3U
-
M4A
-
MP3
-
MP4
-
WAV
-
WMA
-
內置播放器
- CPU
-
2 個 A53 + 2 個 A73
- GPU
-
ARM Mali G51
- 記憶體
-
- WiFi
-
-
配件
- 附配件
-
-
清潔布 (x1)
-
IR 傳感器線纜（1.8 米）(x1)
-
Philips 標誌 (x1)
-
電源線（3 米）
-
快速入門指南 (x1)
-
遙控器及 AAA 電池
-
RS232 纜線（3 米）(x1)
-
RS232 相互聯繫的纜線 (x1)
-
USB 護蓋和螺絲 x1
- 直立
-
BM05922 (選購)
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
阿拉伯文
-
英文
-
法文
-
德文
-
意大利文
-
日文
-
抛光
-
西班牙文
-
土耳其文
-
俄語
-
簡體中文
-
繁體中文
-
丹麥文
-
荷蘭文
-
芬蘭文
-
挪威文
-
葡萄牙文
-
瑞典文
- 保用
-
3 年保養
- 法令認可
-
-
CB
-
CE
-
FCC，A 級別
-
RoHS
-
BSMI
-
CU
-
ETL
-
IMDA
-
PSB
-
互動性
- 多觸控技術
-
投射電容
- 觸控點
-
10 個同時觸控點
- 隨插即用
-
兼容 HID 讀頭
- 保護玻璃
-
2 毫米強化安全玻璃
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