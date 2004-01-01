搜尋字眼

ZH
EN
  • 盡在不言中 盡在不言中 盡在不言中

    Signage Solutions D-Line 顯示屏

    32BDL4511D/00

    盡在不言中

    脫穎而出的快速 Philips D-Line 專業全高清顯示器。Philips 的超凡畫質確保色彩逼真和對比強烈。您可以輕鬆在一個螢幕上顯示來自多個來源的內容。

    此產品已不再銷售。

    Signage Solutions D-Line 顯示屏

    類似產品

    See all 未對應

    盡在不言中

    智能、極速的全天候顯示屏。

    • 32 吋
    • 全高清 (1920x1080p)
    • 400cd
    透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

    透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

    透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

    故障恢復功能可確保內容播放不中斷

    故障恢復功能可確保內容播放不中斷

    從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。

    SmartPower 可節能

    SmartPower 可節能

    系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

    以 SmartPlayer 智能播放器自訂播放時段及內容

    以 SmartPlayer 智能播放器自訂播放時段及內容

    將 USB 變成具成本效益的數碼信號裝置，既可以 USB 輕易儲存內容（影片、音訊、相片）並插入顯示屏播放，亦可透過螢幕選單建立您的播放清單及時間表，隨時隨地享受影音娛樂。

    ADS 廣角顯示面板

    借助 ADS 廣角技術，可以從任何角度觀看。先進的 Super Dimension Switch 提供更快的顯示影像處理，實現更流暢的內容轉換、卓越的影像精確度以及 180 度視角的卓越色彩再現。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕對角尺寸（公制）
      81.28  厘米
      螢幕對角尺寸（吋）
      32  吋
      螢幕比例
      16:9
      螢幕解像度
      1920 x 1080p
      像素點距
      0.36375 x 0.36375 毫米
      最佳解像度
      1920 x 1080 @ 60Hz
      亮度
      400 cd/m² Typical, 500 cd/m² Maximum  cd/m²
      顯示色彩
      1670 萬
      對比率（一般）
      1200:1
      動態對比
      500,000:1
      響應時間（常規）
      8  毫秒
      可視角度（水平）
      178  度
      可視角度（垂直）
      178  度
      面板技術
      ADS
      有霧
      25%

    • 連接

      音訊輸出
      3.5 毫米插座
      影像輸入
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      音效輸入
      3.5 毫米插座
      影像輸出
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      外置控制
      • IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
      • RJ45
      • RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔

    • 便捷功能

      擺放
      • 橫向 (24/7)
      • 直向 (24/7)
      螢幕保護功能
      像素轉換，低亮
      鍵盤控制
      • 隱藏
      • 可鎖定
      訊號迴圈
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IR 穿環
      節能功能
      Smart Power
      可控網絡
      • RS232
      • RJ45

    • 聲音

      內置喇叭
      2 x 10 瓦 RMS

    • 電源

      電源
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      耗電量（典型值）
      36  瓦
      耗電量（最大值）
      60 瓦
      待機模式耗電量
      0.5 瓦
      能源標籤級別
      G

    • 支援的顯示解像度

      電腦格式
      • 640 x 480, 60Hz
      • 800 x 600, 60Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 720，60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1440 x 900，60 Hz
      • 1600 x 900, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      視訊格式
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50.60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz

    • 尺寸

      調整寬度
      726.5  毫米
      產品重量
      5.7  千克
      調整高度
      425.4  毫米
      調整深度
      65.1（@掛墻）/69.1(@AC)  毫米
      機器寬度（吋）
      28.60  吋
      機器高度（吋）
      16.75  吋
      掛牆
      100（水平）x 100（垂直）毫米 / 200（水平）x 200（垂直）毫米，M4
      機器深度（吋）
      2.56 inch (@Wall mount) /2.72 (@AC))  吋
      邊框寬度
      11.9 毫米 (T/R/L)，17.2 毫米 (B)
      產品重量（磅）
      12.57  磅

    • 操作條件

      地勢高度
      0 ~ 3000 米
      溫度範圍（操作）
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小時
      溫度範圍（儲存）
      -20 ~ 60  °C
      濕度範圍（操作）[RH]
      20 - 80% RH（無凝結）
      濕度範圍（儲存）[RH]
      5 - 95% RH（無凝結）

    • 多媒體應用程式

      USB 播放影片
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG
      USB 播放相片
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB 播放音訊
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • 配件

      附配件
      • Philips 標誌 (x1)
      • AC 電源線
      • AC 開關護蓋
      • IR 傳感器線纜（1.8 米）(x1)
      • 快速入門指南 (x1)
      • 遙控器及 AAA 電池
      • RS232 線
      • RS232 相互聯繫的纜線
      • USB 護蓋和螺絲 x1
      • 線夾 (x3)
      直立
      BM05911（可選）

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • 阿拉伯文
      • 荷蘭文
      • 丹麥文
      • 英文
      • 法文
      • 芬蘭文
      • 德文
      • 意大利文
      • 日文
      • 挪威文
      • 抛光
      • 葡萄牙文
      • 俄語
      • 西班牙文
      • 瑞典文
      • 簡體中文
      • 土耳其文
      • 繁體中文
      保用
      3 年保養
      法令認可
      • CE
      • FCC，A 級別
      • CCC
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • EMF
      • VCCI
      • PSB
      • ETL
      • CECP
      • EAC

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。