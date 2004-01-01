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  • 靈活控制 靈活控制 靈活控制

    專業電視

    32HFL4014/12

    靈活控制

    專業 IPTV 為您呈現驚喜和喜悅。具有成本效益的集中管理、快速安裝和可自訂的 UI，使其成為靈活的解決方案。Philips 享譽世界的畫質始終令人著迷。

    此產品已不再銷售。

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    • PrimeSuite

    彰顯個人特色。在電視用戶介面呈現您的標誌

    Philips 專業電視具備設計清晰且容易操作的用戶介面 (UI)，讓您定制自己的個人特色。您可以輕鬆地在搜尋列添加自己的標誌和配色，以突顯您的個人品牌。

    兼容 MyChoice。內置付費電視解決方案

    MyChoice 是一個綜合解決方案，讓觀眾透過代碼或卡片收看付費電視頻道。無論您是付費收看所有頻道還是訂閱精彩的特選節目，都可以隨時隨地欣賞付費內容。

    IPTV。透過 IP 提供頻道。安裝自己的用戶介面

    電視透過 IP 提供頻道。您可以透過 IP 將儲存在中央伺服器的自訂用戶介面 (UI) 發送到電視上進行安裝。安裝後，更可以將該用戶介面儲存至本機。無論您是定制自己的 Philips Pro System 專業系統電視還是要集中系統管理，都可以享受方便的靈活性以及快速的安裝操作。

    CMND 及控制、操作、更新及維護

    透過本地 (LAN 或 RF) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要功能，例如控制輸入、更新軟件及監控顯示狀況。無論您要操控一部或多部電視均能得心應手。

    CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

    使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕對角尺寸（吋）
      32  吋
      螢幕對角尺寸（公制）
      80  厘米
      顯示
      • D-LED
      • LED 高清電視
      螢幕解像度
      1366 x 768p
      亮度
      250  cd/m²
      可視角度
      178º (H) / 178º (V)

    • 選台器/接收/傳送

      數碼電視
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (高達 1080p60)
      類比電視
      PAL
      IP 播放
      • 組播
      • 單播

    • 功能特點

      方便易用
      • 相片風格
      • 聲音風格
      數碼服務
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • 圖文信息
      • HbbTV
      • 字幕
      本機控制
      搖桿

    • 酒店功能

      酒店模式
      • 搖桿控制鎖
      • 功能表鎖定
      • 安裝菜單鎖定
      • 音量限制
      監獄模式
      • 高安全性模式
      • TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
      計時器
      • 定時睡眠功能
      • 喚醒鬧鐘
      • 收音機頻道喚醒
      • 聲音喚醒
      開啟控制
      • 頻道
      • 功能
      • 影像格式
      • 音量
      • 相片風格
      電源控制
      • 快速入門模式
      • 自動開啟電源
      • WoLAN
      應用程式
      YouTube
      你的品牌
      • 可自訂主螢幕
      • 位置名稱（地理名稱 ID）
      • CMND 及建立
      • 可自行設定的儀表板 (HTML)
      • 歡迎標誌
      時鐘
      • 屏幕上的時鐘
      • 可選購外置鬧鐘
      複製及韌體更新
      • 即時初始複製
      • 透過 USB、RF 和 IP
      CMND 及控制
      • 離線頻道編輯器
      • 離線設定編輯器
      • IP/RF 遠距管理
      • CMND 及建立
      • 電視群組管理
      控制
      • 支援電視的 JSON API 控制-JAPIT
      • Serial Xpress 協定
      互動式 DRM
      • VSecure
      • PlayReady 流暢串流
      創造收入
      MyChoice
      語言
      客戶語言控制
      遙控器
      • 低電量偵測
      • RC 電池蓋鎖
      • 夜光時鐘按鍵
      CMND 及登記入住
      • 客人姓名
      • 客人的語言

    • 醫療功能

      控制
      • 多重遙控器
      • 兼容醫療 RC
      • 兼容呼叫護士系統
      便捷功能
      • 耳機輸出
      • 獨立主喇叭靜音
      • 耳機偵測
      安全
      • 雙重隔離 Class II
      • 防火

    • 多媒體

      支援的影片播放
      • 格式：H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • 容器：AVI，MKV
      • VP9
      支援的音樂格式
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
      • WMA-PRO （v9 及 v10）
      支援的字幕格式
      • SRT
      • SMI
      • TXT
      支援的圖像格式
      • JPG
      • PNG
      • BMP
      • GIF
      支援的 USB 影像解像度
      高達 1920x1080p@60Hz

    • 音訊

      聲效輸出功率
      16 (2x8)  瓦
      浴室喇叭輸出
      1.5 瓦 單聲道 8Ohm
      喇叭
      • 2.0
      • 向下發聲
      音效功能
      • DTS-HD
      • 兼容杜比全景聲
      • 杜比 MS12D
      • AVL
      • 超寬環迴立體聲

    • 電源

      電源
      AC 220-240V; 50-60Hz
      環境溫度
      0 °C 至 40 °C
      待機模式耗電量
      <0.3 瓦
      能源標籤級別
      F
      歐洲能源標籤能源
      28  瓦
      省電功能
      Eco 模式
      EPREL 註冊編號
      345147

    • 配件

      隨附
      • 時尚底座
      • 遙控器 22AV1904A/12
      • 2 個 AAA 電池
      • 電源線
      • 保用證
      • 法規與安全小冊子
      選購
      • 簡易遙控器 22AV1601B/12
      • 醫療遙控器 22AV1604B/12
      • 外置時鐘 22AV1860A/12
      • DOCSIS 線數據機 22AV1970A
      • 設定遙控器 22AV9574A/12

    • 旁邊連線

      一般介面插槽
      CI+ 1.3.2
      HDMI1
      HDMI 1.4
      耳機輸出
      迷你插孔
      USB1
      USB 2.0

    • 後置連線

      浴室喇叭輸出
      迷你插孔
      外置控制
      RJ-48
      天線
      IEC-75
      數碼音效輸出
      光纖
      以太網 (LAN)
      RJ-45
      HDMI2
      HDMI 1.4
      USB2
      USB 2.0

    • 連接增強功能

      RJ48
      • IR-輸入/輸出
      • Serial Xpress 介面
      EasyLink (HDMI CEC)
      • 一鍵播放
      • 系統待機
      • RC 訊號通過
      • 系統音訊控制
      LAN
      LAN 喚醒功能
      HDMI
      • MHL 2.0 (HDMI1)
      • ARC (HDMI2)

    • 設計

      顏色
      黑色

    • 尺寸

      調整寬度
      732  mm
      調整高度
      432  mm
      調整深度
      77  mm
      產品重量
      4.5  kg
      機器寬度（含機座）
      732  mm
      機器高度（含機座）
      494  mm
      機器深度（含機座）
      179  mm
      產品重量（包括機座）
      4,6  kg
      兼容掛牆安裝
      • 100 x 100 毫米
      • M6

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 遙控器電池
    • 遙控器
    • 保用證
    • 電源線
    • 底座
    Badge-D2C

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    • 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
    • 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
    • 根據限制使用有害物质指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。
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