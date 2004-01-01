專業電視
靈活控制
專業 IPTV 為您呈現驚喜和喜悅。具有成本效益的集中管理、快速安裝和可自訂的 UI，使其成為靈活的解決方案。Philips 享譽世界的畫質始終令人著迷。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
彰顯個人特色。在電視用戶介面呈現您的標誌
Philips 專業電視具備設計清晰且容易操作的用戶介面 (UI)，讓您定制自己的個人特色。您可以輕鬆地在搜尋列添加自己的標誌和配色，以突顯您的個人品牌。
兼容 MyChoice。內置付費電視解決方案
MyChoice 是一個綜合解決方案，讓觀眾透過代碼或卡片收看付費電視頻道。無論您是付費收看所有頻道還是訂閱精彩的特選節目，都可以隨時隨地欣賞付費內容。
IPTV。透過 IP 提供頻道。安裝自己的用戶介面
電視透過 IP 提供頻道。您可以透過 IP 將儲存在中央伺服器的自訂用戶介面 (UI) 發送到電視上進行安裝。安裝後，更可以將該用戶介面儲存至本機。無論您是定制自己的 Philips Pro System 專業系統電視還是要集中系統管理，都可以享受方便的靈活性以及快速的安裝操作。
CMND 及控制、操作、更新及維護
透過本地 (LAN 或 RF) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要功能，例如控制輸入、更新軟件及監控顯示狀況。無論您要操控一部或多部電視均能得心應手。
CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容
使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。
技術規格
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影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（吋）
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32
吋
- 螢幕對角尺寸（公制）
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80
厘米
- 顯示
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- 螢幕解像度
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1366 x 768p
- 亮度
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250
cd/m²
- 可視角度
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178º (H) / 178º (V)
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選台器/接收/傳送
- 數碼電視
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-
DVB-T/T2/C
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HEVC FHD (高達 1080p60)
- 類比電視
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PAL
- IP 播放
-
-
功能特點
- 方便易用
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- 數碼服務
-
-
8d EPG
-
Now&Next
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MHEG
-
圖文信息
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HbbTV
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字幕
- 本機控制
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搖桿
-
酒店功能
- 酒店模式
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- 監獄模式
-
-
高安全性模式
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TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
- 計時器
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- 開啟控制
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- 電源控制
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- 應用程式
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YouTube
- 你的品牌
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-
可自訂主螢幕
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位置名稱（地理名稱 ID）
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CMND 及建立
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可自行設定的儀表板 (HTML)
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歡迎標誌
- 時鐘
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- 複製及韌體更新
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- CMND 及控制
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-
離線頻道編輯器
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離線設定編輯器
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IP/RF 遠距管理
-
CMND 及建立
-
電視群組管理
- 控制
-
-
支援電視的 JSON API 控制-JAPIT
-
Serial Xpress 協定
- 互動式 DRM
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- 創造收入
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MyChoice
- 語言
-
客戶語言控制
- 遙控器
-
- CMND 及登記入住
-
-
醫療功能
- 控制
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- 便捷功能
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- 安全
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-
多媒體
- 支援的影片播放
-
-
格式：H.264/MPEG4 AVC
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MPEG1
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MPEG2
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MPEG4
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WMV9/VC1
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HEVC
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容器：AVI，MKV
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VP9
- 支援的音樂格式
-
-
MP3
-
AAC
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WAV
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WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
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WMA-PRO （v9 及 v10）
- 支援的字幕格式
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- 支援的圖像格式
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- 支援的 USB 影像解像度
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高達 1920x1080p@60Hz
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音訊
- 聲效輸出功率
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16 (2x8)
瓦
- 浴室喇叭輸出
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1.5 瓦 單聲道 8Ohm
- 喇叭
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- 音效功能
-
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DTS-HD
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兼容杜比全景聲
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杜比 MS12D
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AVL
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超寬環迴立體聲
-
電源
- 電源
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AC 220-240V; 50-60Hz
- 環境溫度
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0 °C 至 40 °C
- 待機模式耗電量
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<0.3 瓦
- 能源標籤級別
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F
- 歐洲能源標籤能源
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28
瓦
- 省電功能
-
Eco 模式
- EPREL 註冊編號
-
345147
-
配件
- 隨附
-
-
時尚底座
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遙控器 22AV1904A/12
-
2 個 AAA 電池
-
電源線
-
保用證
-
法規與安全小冊子
- 選購
-
-
簡易遙控器 22AV1601B/12
-
醫療遙控器 22AV1604B/12
-
外置時鐘 22AV1860A/12
-
DOCSIS 線數據機 22AV1970A
-
設定遙控器 22AV9574A/12
-
旁邊連線
- 一般介面插槽
-
CI+ 1.3.2
- HDMI1
-
HDMI 1.4
- 耳機輸出
-
迷你插孔
- USB1
-
USB 2.0
-
後置連線
- 浴室喇叭輸出
-
迷你插孔
- 外置控制
-
RJ-48
- 天線
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IEC-75
- 數碼音效輸出
-
光纖
- 以太網 (LAN)
-
RJ-45
- HDMI2
-
HDMI 1.4
- USB2
-
USB 2.0
-
連接增強功能
- RJ48
-
-
IR-輸入/輸出
-
Serial Xpress 介面
- EasyLink (HDMI CEC)
-
- LAN
-
LAN 喚醒功能
- HDMI
-
-
MHL 2.0 (HDMI1)
-
ARC (HDMI2)
-
設計
- 顏色
-
黑色
-
尺寸
- 調整寬度
-
732
mm
- 調整高度
-
432
mm
- 調整深度
-
77
mm
- 產品重量
-
4.5
kg
- 機器寬度（含機座）
-
732
mm
- 機器高度（含機座）
-
494
mm
- 機器深度（含機座）
-
179
mm
- 產品重量（包括機座）
-
4,6
kg
- 兼容掛牆安裝
-
- 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
- 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
- 根據限制使用有害物质指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。
- Philips 不保證應用程式可正常運作並可供持續使用。
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