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    Gaming Monitor 曲面超闊 LCD 顯示器

    345M2CRZ/69

    遊戲體驗更上一層樓

    Momentum 超闊曲面遊戲顯示器讓您全方位暢玩遊戲。1 毫秒、165Hz、低輸入延遲讓您享受遊戲所需的精準度及精確度。HDR 提供豐富色彩及鮮明對比，帶來極致的視覺盛宴。

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    Gaming Monitor 曲面超闊 LCD 顯示器

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    遊戲體驗更上一層樓

    • Momentum
    • 34"（86.36 厘米）
    • 3440 x 1440 (WQHD)
    曲線顯示設計帶來更投入的體驗

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    桌面顯示器提供個人使用者體驗，特別適合曲線設計。曲面屏幕焦點放於桌中央的您，予人怡人但微妙的投入效果。

    AMD FreeSync™ Premium；無撕裂、無斷續，如行雲流水的遊戲體驗

    AMD FreeSync™ Premium；無撕裂、無斷續，如行雲流水的遊戲體驗

    玩遊戲不應波折重重，或遇到畫面斷續。AMD FreeSync™ Premium 為頂尖遊戲玩家提供流暢的無撕裂遊戲體驗，同時保持最佳性能。絕不犧牲高刷新率、低延遲率和低幀率補償技術，令您滿懷信心，傲視遊戲群雄。

    165Hz 刷新率令畫面影像更暢順明亮

    165Hz 刷新率令畫面影像更暢順明亮

    進行緊張的競賽遊戲，您需要無延遲的超暢順畫面影像。這款 Philips 顯示器可每秒重取畫面影像高達 165 次，比標準顯示器更快。更低的畫面速率讓敵人從畫面的一點跳到另一點，令目標難以擊中。採用 165Hz 畫面速率，便可看得見畫面看不到的重要影像，從而以超暢順畫面顯示敵人的移動情況，以便容易狙擊目標。這款 Philips 顯示器配備超低輸入延遲，更無畫面撕裂，是您的完美遊戲夥伴

    1 毫秒 (MPRT) 快速響應，呈獻清晰影像和流暢遊戲體驗

    1 毫秒 (MPRT) 快速響應，呈獻清晰影像和流暢遊戲體驗

    MPRT（移動畫面響應時間）可以更清楚解釋何為響應時間，亦即畫面由雜訊變成清晰影像的所需時間。Philips 遊戲顯示器的 MPRT 僅為 1 毫秒，可以有效解決漏光和動態模糊問題；令視覺效果更為形象清晰，提升遊戲體驗，絕對是玩驚悚和刺激遊戲的最佳選擇。

    低輸入時差可減少裝置與顯示器之間的延遲

    低輸入時差可減少裝置與顯示器之間的延遲

    輸入時差是連接的裝置在執行動作，以及在螢幕上顯示結果之間的所需時間。低輸入時差可減少從裝置輸入指令到顯示器之間的時間延遲，大幅改善電玩的靈敏度，而這一點對於節奏快、競爭高的遊戲更是如此。

    VA 顯示器帶來精彩的圖像和寬闊可視角度

    VA 顯示器帶來精彩的圖像和寬闊可視角度

    Philips VA LED 顯示採用進階多域垂直調準技術，為您提供超高且穩定的對比率，呈現更逼真亮麗的圖像。輕鬆應付標準辦公室應用，更特別適合相片、網絡瀏覽、電影、遊戲和高需求的圖形應用；更備有最佳的像素管理技術，帶給您 178/178 度超闊可視角度，顯示清脆細膩的圖像。

    備有超闊 QHD 3440 x 1440 像素超高清圖像

    備有超闊 QHD 3440 x 1440 像素超高清圖像

    這款 Philips 顯示器可帶來超高清 UltraWide Quad HD 3440 x 1440 像素影像。全新顯示器引入具備高像素密度及178/178 度廣角的高性能面板，使影像及圖像變得栩栩如生。UltraWide 的 21:9 規格能為並排比較創造更多空間，同時亦能顯示更多電子表格列。無論是您的專業工作需要 CAD-CAM 解決方案的極致細緻資訊，還是處理大型試算表的金融精靈，Philips 顯示器同樣為您呈現超高清圖像。

    SmartImage HDR 為 HDR 內容帶來最佳視覺效果

    SmartImage HDR 為 HDR 內容帶來最佳視覺效果

    因應您的需求，選擇其中一種 SmartImage HDR 模式。HDR 遊戲：專為電子遊戲改良，令白色更亮麗，黑色更深沉，能展現更多細節並帶來生動的遊戲場景，讓您輕鬆發現隱藏在暗角和陰影中的敵人。HDR 電影：專為觀看 HDR 電影改良，是觀賞 HDR 電影的最佳選擇。此模式提供更佳的對比度和亮度，帶來更真實、更沉醉的視覺體驗。HDR 照片：增強紅、綠、藍三色的生動視覺效果。DisplayHDR：通過 VESA DisplayHDR 認證*。個人化：您可在圖片清單中進行自訂設定。*請參閱 HDR 等級規格。

    MultiView 啟用即時雙連接及檢視

    MultiView 啟用即時雙連接及檢視

    Philips MultiView 顯示器解像度極高，又可為您連接世界：MultiView 技術能啟用活躍式雙連接及檢視功能，讓您可以在不同裝置同時工作，桌上電腦和筆記簿型電腦雙開絕無問題，方便處理多項複雜事宜。

    不閃爍技術減少雙眼疲勞

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    由於亮度由 LED 背光螢幕操控，部份用戶會於螢幕體驗閃爍，造成雙眼疲勞。Philips 不閃爍技術採用新方案調節亮度及減少閃爍，讓您享受更舒適的視覺效果。

    技術規格

    • 影像/顯示

      面板尺寸
      34 吋 / 86.36 厘米
      螢幕比例
      21:9
      LCD 面板類型
      VA LCD
      背光類型
      W-LED 系統
      像素點距
      0.23175 x 0.23175 毫米
      亮度
      300  cd/m²
      顯示色彩
      16.7 百萬
      色飽和度（典型）
      NTSC 97.5%*, sRGB 119%*, Adobe RGB 96%*
      色域（下限）
      DCI-P3 88.9%*
      對比率（一般）
      4000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      響應時間（常規）
      4 毫秒（灰階至灰階）*
      可視角度
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      影像增強功能
      SmartImage 遊戲
      最高解像度
      HDMI: 3440 x 1440 @ 100 Hz, DP: 3440 x 1440 @ 165 Hz*
      有效可視範圍
      797.22 (H) x 333.72 (V) 毫米 - 曲率為 1000R*
      掃描頻率
      HDMI: 30 - 160 kHz (H) / 48 - 100 Hz (V); DP: 30 - 250 kHz (H) / 48 - 165 Hz (V)
      sRGB
      不閃爍
      像素密度
      109.68 PPI
      LowBlue 模式
      顯示器螢幕表層
      防反光，3H，霧度 25%
      MPRT
      1 ms
      低輸入時差
      EasyRead
      AMD FreeSync™ 技術
      優質
      HDR
      配備 HDR

    • 連接

      訊號輸入
      • HDMI 2.0 x 2
      • DisplayPort x 2
      同步輸入
      分離同步
      音訊（輸入/輸出）
      音訊輸出

    • 便捷功能

      即插即用兼容性
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      方便使用者
      • 電源開啟/關閉
      • 功能表/確定
      • 輸入/向上
      • 遊戲設定/向下
      • SmartImage 遊戲/返回
      OSD 語言
      • 巴西葡萄牙文
      • 捷克文
      • 荷蘭文
      • 英文
      • 芬蘭文
      • 法文
      • 德文
      • 希臘文
      • 匈牙利文
      • 意大利文
      • 日文
      • 韓文
      • 抛光
      • 葡萄牙文
      • 俄語
      • 西班牙文
      • 簡體中文
      • 瑞典文
      • 土耳其文
      • 繁體中文
      • 烏克蘭文
      其他便捷功能
      • Kensington 鎖
      • VESA 支架（100x100 毫米）
      MultiView
      • PIP/PBP 模式*
      • 2x 裝置

    • 直立

      高度調整
      110  mm
      傾斜度
      -5/20  度

    • 電源

      電源
      • 內置
      • 100-240VAC，50-60Hz
      關閉模式
      0.3 瓦
      開啟模式
      44.5 瓦（典型值）
      備用模式
      0.5 瓦
      電源 LED 指示燈
      • 操作 - 白色
      • 備用模式 - 白色（閃爍）

    • 尺寸

      包裝（毫米）（寬x高x厚）
      980 x 480 x 224  mm
      產品（不含支架）（毫米）
      796 x 365 x 138  mm
      產品（含支架）（最大高度）
      796 x 512 x 310  mm

    • 重量

      產品（含包裝）（千克）
      10.72  kg
      產品（含支架）（千克）
      7.81  kg
      產品（不含支架）（千克）
      6.26  kg

    • 操作條件

      地勢高度
      正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
      溫度範圍（操作）
      0°C 至 40  °C
      MTBF
      50,000（不包括背光）  小時
      相對濕度
      20%-80  %
      溫度範圍（儲存）
      -20°C 至 60  °C

    • 持續性

      環境與能源
      RoHS
      可回收包裝材料
      100  %
      指定物質
      • 無水銀
      • 無 PVC / BFR 的外殼

    • 合規性和標準

      法令認可
      • CB
      • CE 標記
      • PSB

    • 機殼

      顏色
      黑色
      飾面
      帶紋理效果

    Badge-D2C

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    • 顯示曲度的弧半徑（毫米）
    • 最高解像度只適用於 DP 輸入。
    • 為求最佳輸出效能，請確保您的顯示卡可達到這款 Philips 顯示器的最高解像度和刷新率。
    • 響應時間值等於 SmartResponse
    • MPRT 是透過調節亮度以減少模糊，因此，啟用 MPRT 時無法調節亮度。為減少動態模糊，LED 背光會隨螢幕刷新同步閃爍，亮度或會有明顯改變。
    • MPRT 是遊戲優化模式。啟用 MPRT 時，或會有明顯的螢幕閃爍情況。如不使用遊戲功能，建議將其關閉。
    • BT. 709 / DCI-P3 覆蓋以 CIE1976 為基礎
    • NTSC 區以 CIE1976 為基礎
    • sRGB 區以 CIE1931 為基礎
    • Adobe RGB 覆蓋以 CIE1976 為基礎
    • 2020 Advanced Micro Devices, Inc. 保留一切權利。AMD、AMD 箭咀標誌、AMD FreeSync™ 及組合版本為 Advanced Micro Devices, Inc 的商標。其他本刊物使用的產品名稱僅供辨識之用，並可能是其所屬公司的商標。
    • 畫中畫 DP：僅支援最高 3440 x 1440 @ 120Hz
    • 顯示器實際可能與顯示圖片有別。

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