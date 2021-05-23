Momentum UltraWide LCD 顯示器
讓遊戲機體驗更上一層樓
這款 Momentum 超闊 IPS 遊戲顯示器讓您全方位暢玩遊戲。1 毫秒、144Hz、低輸入延遲讓您享受遊戲所需的精準度及精確度。HDR 提供豐富色彩及鮮明對比，帶來極致的視覺盛宴。 查看各種好處
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Momentum UltraWide LCD 顯示器
讓遊戲機體驗更上一層樓
- Momentum
- 34"（86.36 厘米）
- 3440 x 1440 (WQHD)
AMD FreeSync™ Premium；無撕裂、無斷續，如行雲流水的遊戲體驗
玩遊戲不應波折重重，或遇到畫面斷續。AMD FreeSync™ Premium 為頂尖遊戲玩家提供流暢的無撕裂遊戲體驗，同時保持最佳性能。絕不犧牲高刷新率、低延遲率和低幀率補償技術，令您滿懷信心，傲視遊戲群雄。
144Hz 刷新率令畫面影像更暢順明亮
進行緊張的競賽遊戲，您需要無延遲的超暢順畫面影像。這款 Philips 顯示器可每秒重取畫面影像高達 144 次，比標準顯示器快 2.4 倍。更低的畫面速率讓敵人從畫面的一點跳到另一點，令目標難以擊中。採用 144Hz 畫面速率，便可看得見畫面看不到的重要影像，從而以超暢順畫面顯示敵人的移動情況，以便容易狙擊目標。這款 Philips 顯示器配備超低輸入延遲，更無畫面撕裂，是您的完美遊戲夥伴
1 毫秒 (MPRT) 快速響應，呈獻清晰影像和流暢遊戲體驗
MPRT（移動畫面響應時間）可以更清楚解釋何為響應時間，亦即畫面由雜訊變成清晰影像的所需時間。Philips 遊戲顯示器的 MPRT 僅為 1 毫秒，可以有效解決漏光和動態模糊問題；令視覺效果更為形象清晰，提升遊戲體驗，絕對是玩驚悚和刺激遊戲的最佳選擇。
低輸入時差可減少裝置與顯示器之間的延遲
輸入時差是連接的裝置在執行動作，以及在螢幕上顯示結果之間的所需時間。低輸入時差可減少從裝置輸入指令到顯示器之間的時間延遲，大幅改善電玩的靈敏度，而這一點對於節奏快、競爭高的遊戲更是如此。
IPS LED 寬闊技術提供圖像及顏色的精確度
IPS 顯示器採用進階技術，呈現 178/178 度特寬闊的可視角度，讓您幾乎從任何角度，均可觀看顯示器。IPS 顯示器與標準 TN 屏幕不同，能夠以自然逼真的色彩帶來清脆細膩的圖像，不但適合觀看相片、電影及網絡瀏覽，同時適合用於時刻需要色彩準確度及平穩亮度的專業應用。
備有超闊 QHD 3440 x 1440 像素超高清圖像
這款 Philips 顯示器可帶來超高清 UltraWide Quad HD 3440 x 1440 像素影像。全新顯示器引入具備高像素密度及178/178 度廣角的高性能面板，使影像及圖像變得栩栩如生。UltraWide 的 21:9 規格能為並排比較創造更多空間，同時亦能顯示更多電子表格列。無論是您的專業工作需要 CAD-CAM 解決方案的極致細緻資訊，還是處理大型試算表的金融精靈，Philips 顯示器同樣為您呈現超高清圖像。
SmartImage HDR 為 HDR 內容帶來最佳視覺效果
因應您的需求，選擇其中一種 SmartImage HDR 模式。HDR 遊戲：專為電子遊戲改良，令白色更亮麗，黑色更深沉，能展現更多細節並帶來生動的遊戲場景，讓您輕鬆發現隱藏在暗角和陰影中的敵人。HDR 電影：專為觀看 HDR 電影改良，是觀賞 HDR 電影的最佳選擇。此模式提供更佳的對比度和亮度，帶來更真實、更沉醉的視覺體驗。HDR 照片：增強紅、綠、藍三色的生動視覺效果。DisplayHDR：通過 VESA DisplayHDR 認證*。個人化：您可在圖片清單中進行自訂設定。*請參閱 HDR 等級規格。
SmartImage 遊戲模式是玩家的理想之選
全新 Philips 遊戲顯示器快速存取微調的 OSD，為您提供多個選項。「FPS」模式（第一身射擊）改良遊戲的昏暗主題，讓您看見隱藏在昏暗環境中的物件。「Racing」模式以最快的響應時間、高色彩及影像調整調節顯示。「RTS」模式（即時策略）設有特別的 SmartFrame 模式，可著重顯示特定區域進行大小及影像調整。玩家 1 和玩家 2 可根據不同遊戲進行個人自訂設定，確保最佳效果。
不閃爍技術減少雙眼疲勞
由於亮度由 LED 背光螢幕操控，部份用戶會於螢幕體驗閃爍，造成雙眼疲勞。Philips 不閃爍技術採用新方案調節亮度及減少閃爍，讓您享受更舒適的視覺效果。
技術規格
-
影像/顯示
- 面板尺寸
-
34 吋 / 86.36 厘米
- 螢幕比例
-
21:9
- LCD 面板類型
-
IPS 技術
- 背光類型
-
W-LED 系統
- 像素點距
-
0.2325 x 0.2325 毫米
- 亮度
-
300
cd/m²
- 顯示色彩
-
16.7 百萬
- 色飽和度（典型）
-
NTSC 97.5%*, sRGB 119%*, Adobe RGB 96%*
- 色域（下限）
-
DCI-P3 88.9%*
- 對比率（一般）
-
1000:1
- SmartContrast
-
Mega Infinity DCR
- 響應時間（常規）
-
4 毫秒（灰階至灰階）*
- 可視角度
-
-
178º (H) / 178º (V)
-
@ C/R > 10
- 影像增強功能
-
SmartImage 遊戲
- 最高解像度
-
3440 x 1440 @ 144 Hz*
- 有效可視範圍
-
799.8 (H) x 334.8 (V) 毫米
- 掃描頻率
-
HDMI: 30 - 160 kHz (H) / 48 - 100 Hz (V), DP: 30 - 220 kHz (H) / 48 - 144 Hz (V)
- sRGB
-
是
- 不閃爍
-
是
- 像素密度
-
109.68 PPI
- LowBlue 模式
-
是
- 顯示器螢幕表層
-
防反光，3H，霧度 25%
- MPRT
-
1 ms
- 低輸入時差
-
是
- EasyRead
-
是
- AMD FreeSync™ 技術
-
優質
- HDR
-
配備 HDR
-
連接
- 訊號輸入
-
-
HDMI 2.0 x 2
-
DisplayPort x 2
- 同步輸入
-
分離同步
- 音訊（輸入/輸出）
-
音訊輸出
-
便捷功能
- 即插即用兼容性
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者
-
-
電源開啟/關閉
-
功能表/確定
-
輸入/向上
-
遊戲設定/向下
-
SmartImage 遊戲/返回
- OSD 語言
-
-
巴西葡萄牙文
-
捷克文
-
荷蘭文
-
英文
-
芬蘭文
-
法文
-
德文
-
希臘文
-
匈牙利文
-
意大利文
-
日文
-
韓文
-
抛光
-
葡萄牙文
-
俄語
-
西班牙文
-
簡體中文
-
瑞典文
-
土耳其文
-
繁體中文
-
烏克蘭文
- 其他便捷功能
-
-
Kensington 鎖
-
VESA 支架（100x100 毫米）
- MultiView
-
-
直立
- 高度調整
-
110
mm
- 傾斜度
-
-5/20
度
-
電源
- 電源
-
- 關閉模式
-
0.3 瓦（典型值）
- 開啟模式
-
55.5 瓦（典型值）
- 備用模式
-
0.5 瓦（典型值）
- 電源 LED 指示燈
-
-
尺寸
- 包裝（毫米）（寬x高x厚）
-
930 x 525 x 159
mm
- 產品（不含支架）（毫米）
-
817 x 365 x 51
mm
- 產品（含支架）（最大高度）
-
817 x 523 x 249
mm
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
12.46
kg
- 產品（含支架）（千克）
-
9.72
kg
- 產品（不含支架）（千克）
-
5.72
kg
-
操作條件
- 地勢高度
-
正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
- 溫度範圍（操作）
-
0°C 至 40
°C
- MTBF
-
50,000（不包括背光）
小時
- 相對濕度
-
20%-80
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20°C 至 60
°C
-
持續性
- 環境與能源
-
RoHS
- 可回收包裝材料
-
100
%
- 指定物質
-
-
合規性和標準
- 法令認可
-
-
CB
-
CE 標記
-
FCC Class B
-
ICES-003
-
機殼
- 顏色
-
黑色
- 飾面
-
帶紋理效果
- 「IPS」文字標記/商標和相關技術專利為其個別所有者所有。
- 最高解像度只適用於 DP 輸入。
- 為求最佳輸出效能，請確保您的顯示卡可達到這款 Philips 顯示器的最高解像度和刷新率。
- 響應時間值等於 SmartResponse
- MPRT 是透過調節亮度以減少模糊，因此，啟用 MPRT 時無法調節亮度。為減少動態模糊，LED 背光會隨螢幕刷新同步閃爍，亮度或會有明顯改變。
- MPRT 是遊戲優化模式。啟用 MPRT 時，或會有明顯的螢幕閃爍情況。如不使用遊戲功能，建議將其關閉。
- BT. 709 / DCI-P3 覆蓋以 CIE1976 為基礎
- NTSC 區以 CIE1976 為基礎
- sRGB 區以 CIE1931 為基礎
- Adobe RGB 覆蓋以 CIE1976 為基礎
- 畫中畫 DP：僅支援最高 3440 x 1440 @ 120Hz
- 2020 Advanced Micro Devices, Inc. 保留一切權利。AMD、AMD 箭咀標誌、AMD FreeSync™ 及組合版本為 Advanced Micro Devices, Inc 的商標。其他本刊物使用的產品名稱僅供辨識之用，並可能是其所屬公司的商標。
- 顯示器實際可能與顯示圖片有別。
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