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專業電視

39HFL2869T/12
  • 讓您的客戶滿意 讓您的客戶滿意 讓您的客戶滿意
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    專業電視

    39HFL2869T/12

    讓您的客戶滿意

    令您的客戶知道您對這部酒店電視有多用心。您將享受到專門訂造的電視功能如全新歡迎頁面，透過 USB 安裝，選單及控制鎖定。 查看各種好處

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      讓您的客戶滿意

      純正的體驗

      • 39 吋 Studio
      • DVB-T2/T/C HEVC
      以可自訂頁面歡迎您的客戶

      以可自訂頁面歡迎您的客戶

      電視機於每次開機時均會顯示歡迎頁面，該頁面可在安裝電視機時透過 .png 格式的簡單歡迎影像自行設定，從而塑造品牌形象。

      USB 複製所有設定，便於快速安裝

      USB 複製所有設定，便於快速安裝

      提供在不同電視機之間輕鬆複製所有節目設定之能力，完成整個過程不足一分鐘。此功能可確保不同電視機之間的一致性，極大縮短安裝時間，降低安裝成本。

      USB 方便播放多媒體內容

      USB 方便播放多媒體內容

      將 USB Memory Stick、數碼相機、MP3 播放機或其他多媒體裝置連接到電視的 USB 連接埠，即可輕鬆使用螢幕內容瀏覽器欣賞相片、享受視訊及音樂。

      LED 電視呈現對比度令人讚嘆的影像

      LED 背光耗電量低，讓您可以享受到優美的影像，為您呈現高亮度、令人讚嘆的對比度和鮮豔的色彩。

      監獄的理想之選

      此招待用電視更具備特定監獄模式設定，以控制通訊。該進階安全模式會關掉不適用於拘留市場的特定設定，如圖文信息、電子節目表、字幕及 USB 連接埠。

      一張包括類比及數碼頻道的組合頻道清單

      一張包括類比及數碼頻道的組合頻道清單，能令客戶能在類比及數碼頻道之間無縫轉換。

      進階音量控制能避免對客戶造成滋擾

      您可透過進階音量控制設定電視機的初始音量，並預設電視機運作的音量範圍，避免需要不停調整音量，以及對附近的客人造成滋擾。

      搖桿控制鎖避免電視被未經許可使用

      管理人員可透過使用或解除搖桿控制鎖，避免他人以搖桿在未經許可的情況下使用電視機，從而減少酒店的營運開支。

      安裝功能表鎖定

      避免在無授權的情況下非法存取安裝和配置設定，確保為客戶提供最大程度的便利，避免不必要的重新安裝費用。

      低耗電量

      Philips 電視在設計上達到最低能源消耗。不但減低對環境的影響，而且可減低營運開支。

      技術規格

      • 影像/顯示

        顯示
        LED 高清電視
        螢幕對角尺寸（公制）
        98  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        39  吋
        螢幕比例
        16:9
        面板解像度
        1366 x 768p
        亮度
        300  cd/m²
        可視角度
        178º (H) / 178º (V)

      • 音訊

        聲效輸出功率
        12 (2x6)  瓦
        喇叭
        • 2.0
        • 向下發聲
        音效功能
        • 均衡器
        • 平衡
        • AVL
        • 超寬環迴立體聲
        • 動態低音效果

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 選台器/接收/傳送

        數碼電視
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD (高達 1080p60)
        類比電視
        • PAL
        • SECAM

      • 後置連線

        天線
        IEC-75
        HDMI1
        • HDMI 1.4
        • ARC
        HDMI2
        HDMI 1.4
        數碼音效輸出
        光纖
        Scart
        • CVBS
        • RGB
        • SVHS
        VGA 輸入
        15 針 D-sub

      • 旁邊連線

        一般介面插槽
        CI+ 1.3
        AV 輸入
        CVBS+L/R (Cinch)
        耳機輸出
        迷你插孔
        USB1
        USB 2.0

      • 連接增强功能

        EasyLink (HDMI CEC)
        • 一鍵播放
        • 系統待機
        • RC 訊號通過

      • 功能特點

        數碼服務
        • 字幕
        • 圖文信息
        • MHEG
        • Now&Next
        • 8d EPG
        方便易用
        • 相片風格
        • 聲音風格
        本地控制
        搖桿

      • 酒店功能

        酒店模式
        • 搖桿控制鎖
        • 功能表鎖定
        • 安裝功能表鎖定
        • 音量限制 (包括 HP)
        監獄模式
        • 高安全性模式
        • TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
        你的品牌
        歡迎標誌
        複製及韌體更新
        • 透過 USB
        • 即時初始複製
        開啟控制
        • 頻道/來源
        • 相片風格
        • 音量 (包括 HP)
        計時器
        • 定時睡眠功能
        • 喚醒鬧鐘
        頻道
        • 組合的清單
        • 離線頻道編輯器
        控制
        封鎖自動頻道更新
        電源控制
        環保/快速開機
        遙控器
        • 配備束線帶
        • RC 電池蓋鎖
        防盜
        Kensington 鎖

      • 醫療功能

        控制
        多重遙控器
        舒適
        耳機輸出

      • 多媒體

        多媒體連接
        USB
        支援視訊播放、
        • 容器：AVI，MKV
        • 格式：H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • HEVC
        • TS
        支援的字幕格式
        • SRT
        • SSA SUB
        • ASS
        • SMI
        • TXT
        支援的音樂格式
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
        支援的圖像格式
        • BMP
        • .jpg
        • PNG
        支援的 USB 影像解像度
        高達 1920x1080p@30Hz

      • 配件

        隨附
        • 遙控 22AV1407A/12
        • 2xAAA 電池
        • 座枱式底座
        • 保用證
        • 法規與安全小冊子
        選購
        • RC 22AV9573A 設定
        • 遙控 22AV1601A/12
          遙控器

      • 電源

        電源
        AC 220-240V; 50-60Hz
        能源標籤級別
        A++
        歐洲能源標籤能源
        31  瓦
        年度能耗
        45  kW·h
        備用模式耗電量
        <0.3 瓦
        省電功能
        Eco 模式
        環境溫度
        5 °C 至 45 °C

      • 尺寸

        調整寬度
        889  毫米
        調整高度
        523  毫米
        調整深度
        79/97  毫米
        機器寬度（含機座）
        889  毫米
        機器高度（含機座）
        563  毫米
        機器深度（含機座）
        220  毫米
        産品重量
        6.6  千克
        產品重量（包括機座）
        7.5  千克
        兼容 VESA 掛牆安裝
        • 200 x 200 毫米
        • M6

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器電池
      • 遙控器
      • 底座
      • 保用證

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

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          • 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
          • 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
          • 根據限制使用有害物质指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。

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