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Xenon Standard

車頭燈燈泡

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    Xenon Standard 車頭燈燈泡

    42402C1

    安全駕駛，安心自在

    Philips Xenon Standard 專門用作替換燒壞的燈泡。與原廠裝備的燈泡具有相同品質和性能 查看各種好處

    Xenon Standard 車頭燈燈泡

    安全駕駛，安心自在

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      安全駕駛，安心自在

      原廠品質

      • 燈泡類型：D4R
      • 每個包裝數量：1
      • 42 V，35 W
      • 標準
      Xenon Standard 是原廠品質的代替品之選

      Xenon Standard 是原廠品質的代替品之選

      Philips Xenon Standard 為新車帶來原廠品質的燈光表現。燈泡的質量獲所有主要汽車製造商認可。

      秉承 ECE 一貫的高品質標準

      秉承 ECE 一貫的高品質標準

      Philips 汽車致力於在原裝設備製造商市場以及零件市場推出頂級的產品和服務。我們的產品選用優質材料製造，並經過測試符合最高規格，讓客戶享受最安全、最舒適的駕駛體驗。我們所有產品均經過仔細測試、管制和認證（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合最高 ECE 要求。

      Philips 車用燈採用高品質石英玻璃製造

      Philips 車用燈採用高品質石英玻璃製造

      防紫外線石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，減低爆開的風險。Philips 石英玻璃燈（燈絲 2650º C，玻璃 800º C）可承受嚴酷的溫度改變。防紫外線石英玻璃可承受更大的燈內壓力，因而發出更強的光

      Philips 車用燈能高度防紫外線

      Philips 車用燈能高度防紫外線

      Philips 的特別防紫外線塗層技術保護車頭燈免受有害的紫外線輻射，令 Philips 紫外線塗層石英玻璃適用於各種駕駛情況，耐用堅固。

      屢獲殊榮的車用燈製造商

      屢獲殊榮的車用燈製造商

      我們的車用燈多次獲得汽車專家的讚譽。

      氙氣 HID 燈泡的強效燈光帶來最高安全度

      氙氣 HID（高強度射燈）燈泡帶來兩倍明亮的燈光*，在任何情況下都都可安全駕駛。氙氣 HID 燈泡的強效白光可與日光媲美。有研究指出，氙氣汽車照明可以幫助司機開車時更集中，比傳統燈泡更快區分障礙物和路牌。*與標準鹵素燈相比

      Philips 是各大汽車製造商之選

      100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。Philips 就是氙氣 HID 技術的發明者。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明，而全世界每三部就有一部配備 Philips 照明。

      Philips 車用燈能高度防潮

      只有石英玻璃材質的燈泡能高度抵抗極端溫度（燈絲為 2650°C，玻璃為 800°C），極端溫度改變的情況可能是冷雨水觸及熱燈泡或車頭燈損壞時經過有水的地方。

      技術規格

      • 產品說明

        技術
        氙氣
        應用
        • 遠光燈
        • 近光燈
        型號
        D4S
        ECE 認可
        範圍
        Xenon Standard
        類型
        D4S
        機座
        P32d-5
        ECE 標記
        E4 0A5

      • 電氣特性

        瓦數
        35  瓦
        電壓
        42  伏

      • 使用壽命

        使用壽命
        B3/Tc = 1500/2500

      • 燈光特性

        流明
        3200 ±450
        色溫
        4200

      • 訂購資訊

        訂購代碼
        82831694

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