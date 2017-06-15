時尚駕駛體驗
Philips Ultinon HID (WX) 是 6000K 白光氙氣 HID 燈泡，讓您的車在馬路上更添型格 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
時尚駕駛體驗
即時升級到 6000K 閃亮白光
- 燈泡類型：D4S
- 每個包裝數量：2
- 42 V，35 W
Philips 是各大汽車製造商之選
100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明。
Philips 車用燈採用高品質石英玻璃製造
防紫外線石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，減低爆開的風險。Philips 石英玻璃燈（燈絲 2650º C，玻璃 800º C）可承受嚴酷的溫度改變。防紫外線石英玻璃可承受更大的燈內壓力，因而發出更強的光
Philips 車用燈能高度防紫外線
Philips 的特別防紫外線塗層技術保護車頭燈免受有害的紫外線輻射，令 Philips 紫外線塗層石英玻璃適用於各種駕駛情況，耐用堅固。
Ultinon HID (WX) 已升級，適合作爲氙氣車頭燈
Philips Ultinon HID (WX) 燈泡專為希望愛車擁有極致型格效果的駕駛者而設。6000K 的亮白燈光令您的車更加出眾。
氙氣 HID 燈泡的強效燈光帶來最高安全度
氙氣 HID（高強度射燈）燈泡帶來兩倍明亮的燈光*，在任何情況下都都可安全駕駛。氙氣 HID 燈泡的強效白光可與日光媲美。有研究指出，氙氣汽車照明可以幫助司機開車時更集中，比傳統燈泡更快區分障礙物和路牌。*與標準鹵素燈相比
Philips 車用燈能高度防潮
只有石英玻璃材質的燈泡能高度抵抗極端溫度（燈絲為 2650°C，玻璃為 800°C），極端溫度改變的情況可能是冷雨水觸及熱燈泡或車頭燈損壞時經過有水的地方。
技術規格
-
市場推廣詳細說明
- 期望效果
-
更白的燈光
- 產品特色
-
6000K
-
產品說明
- 應用
-
- 型號
-
D4S WX
- ECE 認可
-
沒有
- ECE 標記
-
N/A
- 範圍
-
-
Ultinon HID - WX
-
Ultinon HID (WX)
-
Ultinon HID 6000K
- 技術
-
氙氣
- 類型
-
D4S
-
使用壽命
- 使用壽命
-
B3/Tc = 800/1500
-
燈光特性
- 燈光輸出
-
2700 ±400
lm
- 色溫
-
6000
K
-
電氣特性
- 瓦數
-
35
瓦
- 電壓
-
42
伏
-
訂購資訊
- 訂購代碼
-
37331828
-
包裝資料
- 包裝
-
X2
- EAN1
-
8727900373318
- EAN3
-
8727900373325
-
產品包裝資訊
- 寬度
-
16
厘米
- 高度
-
7
厘米
- 每件淨重
-
18.1
克
- 每件總重量
-
115
克
- 長度
-
12,5
厘米
- 包裝數量 / MOQ
-
10
-
外包裝資訊
- 長度
-
35
厘米
- 寬度
-
17.5
厘米
- 高度
-
14
厘米
- 每件總重量
-
1.15
千克
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。