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    Signage Solutions 多點觸控螢幕

    43BDL3452T/00

    讓人刮目相看

    激發合作，提供資訊。這款響應式 Philips 多點觸控專業超高清顯示器最適合多指、多用戶應用，無論是尋找路線還是進行簡報，都能輕鬆勝任。可同時操作多達 20 個觸控點。

    此產品已不再銷售。

    Signage Solutions 多點觸控螢幕

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    讓人刮目相看

    20 點多點觸控顯示器。

    • 43"
    • 採用 Android 系統
    • 多點式
    透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

    透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

    透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

    CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

    CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

    使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。

    故障恢復功能可確保內容播放不中斷

    故障恢復功能可確保內容播放不中斷

    從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。

    CMND 及應用。遙距安裝及啟動應用程式

    即使您不在現場，並在遙距工作，均可迅速安裝及啟動所有應用程式。CMND 及應用讓您新增及更新您的應用程式，以及 Philips 專業顯示器 App Store 的應用程式。只需掃描 QR 碼、登入店舖，並點按您想安裝的應用程式。應用程式將自動下載及啟動。

    內置記憶體，上載內容以即時播放

    儲存及播放內容而毋需使用永久性的外置播放器。Philips 專業顯示器設有內置記憶體，讓您上載媒體到顯示器，並即時播放內容。內置記憶體亦可在串流網上內容時作記憶快取。

    Android SoC 處理器。原始的網頁應用程式

    透過互聯網連接控制顯示器。Android 系統 Philips 專業顯示器經優化，適合原始的 Android 應用程式，您亦可直接於顯示器安裝網頁應用程式。全新 Android 8 既可保證軟件安全，亦可讓軟件在更長時間內保持最新規格。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕對角尺寸（公制）
      108.0  厘米
      螢幕對角尺寸（吋）
      43  吋
      螢幕比例
      16:9
      螢幕解像度
      3840 x 2160
      像素點距
      0.2451（水平）x 0.2451（垂直）毫米
      最佳解像度
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      亮度
      400  cd/m²
      顯示色彩
      1.07 B
      對比率（一般）
      1200:1
      響應時間（常規）
      8  毫秒
      可視角度（水平）
      178  度
      可視角度（垂直）
      178  度
      影像增強功能
      • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
      • 3D 梳型濾波器
      • 動態補償去交錯
      • 逐行掃描
      • 3D MA 去交錯
      • 動態對比增強
      螢幕保護處理
      防反光屏幕保護
      面板技術
      IPS
      操作系統
      Android 8.0

    • 連接

      音訊輸出
      3.5 毫米插座
      影像輸入
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 Type A (x2)
      • USB 2.0 Type B (x1)
      • VGA（類比 D-Sub）(x1)
      音效輸入
      3.5 毫米插座
      其他連接
      • Micro SD
      • OPS
      外置控制
      • RJ45
      • IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
      • RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔

    • 便捷功能

      擺放
      • 橫向 (18/7)
      • 直向 (18/7)
      螢幕保護功能
      像素轉換，低亮度
      鍵盤控制
      • 隱藏
      • 可鎖定
      遙控器訊號
      可鎖定
      訊號迴圈
      • RS232
      • IR 穿環
      節能功能
      Smart Power
      可控網絡
      • RS232
      • RJ45

    • 聲音

      內置喇叭
      2 x 10 瓦

    • 電源

      電源
      100 ~ 240 VAC，50/60 Hz
      耗電量（典型值）
      100  瓦
      耗電量（最大值）
      220 瓦
      待機模式耗電量
      < 0.5 瓦
      省電功能
      Smart Power
      能源標籤級別
      G

    • 支援的顯示解像度

      電腦格式
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768，60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      • 3840 x 2160，60Hz、50Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75Hz
      視訊格式
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 3840 x 2160，24、25Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 480i, 30, 60Hz
      • 576i, 25, 50Hz

    • 尺寸

      調整寬度
      1004.4  mm
      產品重量
      18.54  kg
      調整高度
      592.6  mm
      調整深度
      75.3（掛牆架深度）/ 109.2（外部 OPS 盒深度）  mm
      機器寬度（吋）
      39.54  吋
      機器高度（吋）
      23.33  吋
      掛牆
      200 x 200 毫米，M6
      機器深度（吋）
      2.96(D@Wall mount)/4.30(D@External OPS box)  吋
      邊框寬度
      16.3 毫米 (T/R/L/B)
      產品重量（磅）
      40.87  磅

    • 操作條件

      地勢高度
      0 ~ 3000 米
      溫度範圍（操作）
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小時
      溫度範圍（儲存）
      -20 ~ 60  °C
      濕度範圍（操作）[RH]
      20 ~ 80%（無凝結）
      濕度範圍（儲存）[RH]
      5 ~ 95%（無凝結）

    • 多媒體應用程式

      USB 播放影片
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB 播放相片
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • .jpg
      • PDF
      USB 播放音訊
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • 內置播放器

      CPU
      2 個 A53 + 2 個 A73
      GPU
      ARM Mali G51
      記憶體
      • 2GB DDR3
      • 8GB
      WiFi
      • 2.4 G
      • 5 G

    • 配件

      附配件
      • 清潔布 (x1)
      • IR 傳感器線纜（1.8 米）(x1)
      • Philips 標誌 (x1)
      • 電源線（3 米）
      • 快速入門指南 (x1)
      • 遙控器及 AAA 電池
      • RS232 纜線（3 米）(x1)
      • RS232 相互聯繫的纜線 (x1)
      • USB 護蓋和螺絲 x1
      直立
      BM05922 (選購)

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • 阿拉伯文
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 意大利文
      • 日文
      • 抛光
      • 西班牙文
      • 土耳其文
      • 俄語
      • 簡體中文
      • 繁體中文
      • 丹麥文
      • 荷蘭文
      • 芬蘭文
      • 挪威文
      • 葡萄牙文
      • 瑞典文
      保用
      3 年保養
      法令認可
      • CE
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • FCC，A 級別
      • CU
      • ETL
      • IMDA
      • PSB

    • 互動性

      多觸控技術
      IRHE
      觸控點
      20 個同時觸控點
      隨插即用
      兼容 HID 讀頭
      保護玻璃
      3 毫米強化安全玻璃

    Badge-D2C

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