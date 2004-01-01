Signage Solutions D-Line 顯示屏
時刻突破技術界限
這款智能快速的標示牌顯示屏具備 WiFi 及兼容 Android 應用程式的性能，定必令訪客留下深刻印象，成為新一代的革新標示牌解決方案。
使用 Android 系統
- 43"
- 採用 Android 系統
- 500cd/m²
以內置記憶體儲存並播放內容
使用內置記憶體儲存並播放內容。上載媒體至顯示屏並立即播放內容。既可與內置瀏覽器配合使用，亦可在串流網上內容時作記憶快取。即使突然失去網絡連結，內置記憶體仍會播放內容的快取版本，確保您的視聽之娛不會中斷。
利用故障恢復功能，保持內容持續播放
對於要求嚴格的商務使用，保持內容持續播放非常重要。雖然您未必會遇上嚴重內容錯誤，不過故障恢復功能可利用革新的技術，在發生媒體播放機故障時於屏幕上播放備份內容，做到內容備護。故障恢復會在主要輸入發生故障時自動啟用。只要選擇主要輸入連接以及故障恢復連接，就可以獲得即時防護。
SmartPower 可節能
系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
CMND：讓您充分控制顯示屏
CMND 乃一個強大的顯示屏管理平台，讓您完全主導多種控制功能，如以 CMND 更新及管理內容、以「CMND & 控制」建立或控制設定，全由 CMND 一手包辦。
以「CMND 及建立」製作及更新內容
「CMND 及建立」採用拖放式界面、預載模板、內置式小工具等，讓您設計並製作引人入勝的內容。可以直向及橫向方式播放內容。
以「CMND & 控制」管理多個顯示屏的設定
「CMND & 控制」可讓您集中管理多個顯示屏，您可從遠處實時監察顯示屏、設定及更新軟件、同時按自己需要設定多個顯示屏，如視訊墻螢幕或選單板顯示屏。
Android SoC 處理器。原始的網頁應用程式
透過互聯網連接控制顯示器。Android 系統 Philips 專業顯示器經優化，適合原始的 Android 應用程式，您亦可直接於顯示器安裝網頁應用程式。全新 Android 8 既可保證軟件安全，亦可讓軟件在更長時間內保持最新規格。
確保播放內容時執行自動螢幕擷圖
內容就是一切！有了自動螢幕擷圖功能，您就可對您內容狀態瞭如指掌。播放內容時螢幕擷圖便會不分時段自動執行，然後儲存於 FTP 伺服器，讓您隨時隨地查看。
ADS 廣角顯示面板
借助 ADS 廣角技術，可以從任何角度觀看。先進的 Super Dimension Switch 提供更快的顯示影像處理，實現更流暢的內容轉換、卓越的影像精確度以及 180 度視角的卓越色彩再現。
透過雲端連結及控制您的內容
以內置的 HTML5 瀏覽器連接並控制內容。採用 Chromium 瀏覽器，適合設計內容及連接單一顯示器或一整組顯示器。以直向及橫向模式播放全高清內容。使用 WiFi 或以 RJ45 網線將顯示器連接網絡即可創建屬於您的播放清單。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
108.0
厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
42.5
吋
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕解像度
-
3840 x 2160
- 像素點距
-
0.2451 x 2451 毫米
- 最佳解像度
-
3840 x 2160 @ 60Hz
- 亮度
-
500
cd/m²
- 顯示色彩
-
10.7 億 (G)
- 對比率（一般）
-
1200:1
- 動態對比
-
500,000:1
- 響應時間（常規）
-
8
毫秒
- 可視角度（水平）
-
178
度
- 可視角度（垂直）
-
178
度
- 影像增強功能
-
-
3/2 - 2/2 動態下拉功能
-
3D 梳型濾波器
-
動態補償去交錯
-
3D MA 去交錯
-
動態對比增強
-
逐行掃描
- 面板技術
-
IPS
- 操作系統
-
Android 8.0
-
連接
- 音訊輸出
-
3.5 毫米插座
- 影像輸入
-
-
Display Port1.2 (x1)
-
DVI-I (x 1)
-
HDMI 2.0 (x2)
-
USB 2.0 (x2)
- 音效輸入
-
3.5 毫米插座
- 影像輸出
-
-
DisplayPort 1.2 (x1)
-
HDMI 2.0 (x1)
- 外置控制
-
-
RJ45
-
RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
-
IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
- WiFi
-
雙天缐 2.4Ghz 和 5Ghz
- 4G/LTE 天線連接器
-
mPCIe
-
便捷功能
- 擺放
-
- 平鋪式矩陣
-
最多 10 x 15
- 螢幕保護功能
-
像素轉換，低亮度
- 鍵盤控制
-
- 訊號迴圈
-
-
RS232
-
IR 穿環
-
DisplayPort
-
HDMI
- 節能功能
-
Smart Power
- 可控網絡
-
RS232
- WiFi 協定
-
a b g n, 802.1x
-
聲音
- 內置喇叭
-
2 x 10 瓦 RMS
-
電源
- 電源
-
100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- 耗電量（典型值）
-
83
瓦
- 耗電量（最大值）
-
123 瓦
- 待機模式耗電量
-
< 0.5 瓦
- 能源標籤級別
-
G
-
支援的顯示解像度
- 電腦格式
-
-
1024 x 768, 60Hz
-
1280 x 1024, 60Hz
-
1280 x 720，60Hz
-
1440 x 900，60 Hz
-
1600 x 900, 60Hz
-
1680 x 1050, 60Hz
-
1920 x 1080, 60Hz
-
3840 x 2160, 30, 60Hz
-
640 x 480, 60Hz
-
800 x 600, 60Hz
- 視訊格式
-
-
1080p, 50, 60Hz
-
1080i, 50, 60Hz
-
2160p，24、30、60Hz
-
480i, 60Hz
-
480p, 60Hz
-
576i, 50Hz
-
576p, 50Hz
-
720p, 50.60Hz
-
尺寸
- 調整寬度
-
973.0
毫米
- 產品重量
-
10.71
千克
- 調整高度
-
561.2
毫米
- 調整深度
-
63.5
毫米
- 機器寬度（吋）
-
38.31
吋
- 機器高度（吋）
-
22.09
吋
- 掛牆
-
200（水平）x 200（垂直）毫米，M6
- 機器深度（吋）
-
2.50
吋
- 邊框寬度
-
13.9 毫米（平均邊框）
- 產品重量（磅）
-
23.61
磅
-
操作條件
- 地勢高度
-
0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 溫度範圍（儲存）
-
-20 ~ 60
°C
- 濕度範圍（操作）[RH]
-
20 - 80% RH（無凝結）
- 濕度範圍（儲存）[RH]
-
5 - 95% RH（無凝結）
-
多媒體應用程式
- USB 播放影片
-
- USB 播放相片
-
- USB 播放音訊
-
-
內置播放器
- CPU
-
2 個 A53 + 2 個 A73
- GPU
-
ARM Mali G51
- 記憶體
-
3GB DDR
- 儲存
-
32 GB eMMc
-
配件
- 附配件
-
-
快速入門指南
-
RS232 線
-
AC 電源線
-
IR 傳感器線纜（1.8米）
-
遙控器及 AAA 電池
- 附配件
-
-
RS232 相互聯繫的纜線
-
Philips 標誌 (x1)
-
AC 開關護蓋
-
USB 護蓋 (x1)
-
螺絲
- 直立
-
BM05922 (選購)
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
英文
-
法文
-
德文
-
西班牙文
-
抛光
-
土耳其文
-
俄語
-
意大利文
-
簡體中文
-
繁體中文
-
阿拉伯文
-
日文
-
丹麥文
-
荷蘭文
-
芬蘭文
-
挪威文
-
葡萄牙文
-
瑞典文
- 保用
-
3 年保養
- 法令認可
-
-
CE
-
CCC
-
RoHS
-
BSMI
-
CB
-
VCCI
-
CU
-
EMF
-
能源之星 8.0
-
ETL
-
FCC，A 級別
-
PSB
包裝盒内容
格內其他項目
- 快速入門指南
- RS232 線
- AC 電源線
- IR 傳感器線纜（1.8米）
- 遙控及 AAA 電池
