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視訊墻螢幕

55BDL1007X/00
  • 強大效能 強大效能 強大效能
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    視訊墻螢幕

    55BDL1007X/00

    強大效能

    X-Line 專業影視牆顯示屏助您吸引觀眾目光。清晰對比度及纖薄邊框帶來清晰無干擾的影像。無論機場廣告還是主持會議，都能應付自如。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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    強大效能

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    強大效能

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      強大效能

      多功能影視牆顯示屏

      • 55 吋
      • 直接 LED 背光
      • 全高清
      • 700cd/m²
      透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

      透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

      透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

      CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

      CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

      使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。

      OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦

      OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦

      在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。

      故障恢復功能可確保內容播放不中斷

      故障恢復功能可確保內容播放不中斷

      從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。

      分格模式、建立任何大小的分格 4K 影視牆

      連接兩個或以上的 Philips 專業顯示屏，無需外置裝置即可建立分格的影視牆。不論您有 4 個或是 40 個螢幕，只需一部播放器便可處理內容。支援 4K 內容，如果您在 4 個螢幕上播放內容，便可享受最佳的點對點解像度。

      可選的 CRD50 模組增添 Android 處理能力

      在您的 Philips 專業顯示屏內置 Android System-on-Chip (SoC)。可選的 CRD50 模組是一個 OPS 裝置，提供 Android 處理能力，而毋需插線。只需插入含有操作模組所需的所有連接（包括電源）的 OPS 插槽即可。

      CMND 帶來遙控系統管理

      充分操控您的 Philips 專業顯示器網絡。CMND 讓您透過一個簡單易用的介面管理、更新、維護和播放功能。不論是安裝以至日常操作皆可使用。

      技術規格

      • 影像/顯示

        螢幕對角尺寸（公制）
        138.7  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        54.6  吋
        螢幕解像度
        1920 x 1080p
        最佳解像度
        1920 x 1080 @ 60 Hz
        亮度
        700  cd/m²
        響應時間（常規）
        8  毫秒
        動態對比
        500,000:1
        螢幕比例
        16:9
        可視角度（水平）
        178  度
        可視角度（垂直）
        178  度
        像素點距
        0.63 x 0.63 毫米
        顯示色彩
        1.07 B
        影像增強功能
        • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 動態補償去交錯
        • 逐行掃描
        • 3D MA 去交錯
        • 動態對比增強
        對比率（一般）
        1200:1

      • 支援的顯示解像度

        電腦格式
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
        • 1024 x 768, 60Hz
        • 1280 x 768, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1360 x 768, 60Hz
        • 1366 x 768，60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1920 x 1200, 60Hz
        視訊格式
        • 480i, 60Hz
        • 480p, 60Hz
        • 576p, 50Hz
        • 576i, 50Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60Hz
        • 3840 x 2160, 30Hz

      • 連接

        影像輸入
        • Component (RCA)
        • Composite (RCA)
        • DVI-D
        • 2 個 HDMI
        • VGA (Analog D-Sub)
        • DisplayPort (1.2)
        影像輸出
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA（通過 DVI-I）
        音效輸入
        • 3.5 毫米插座
        • 音效左／右 (RCA)
        音訊輸出
        • 音效左／右 (RCA)
        • 外置喇叭連接器
        外置控制
        • IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
        • RJ45
        • RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
        其他連接
        OPS

      • 舒適

        訊號穿環
        • RS232
        • VGA
        • DisplayPort
        • DVI
        • IR 穿環
        安裝方便
        • 手柄
        • 智能嵌槽
        節能功能
        • 環境光線感應器
        • Smart Power
        可控網絡
        • RS232
        • RJ45
        • OPS RS232 卡
        • 單一電線 (HDMI-CEC)
        擺放
        • 橫向 (24/7)
        • 直向 (24/7)
        螢幕保護功能
        像素轉換，低亮
        矩陣分格
        最多 10 x 10
        控制軟件
        SICP / CMND 及控制
        RJ45 集線器
        2 個連接埠

      • 尺寸

        邊框厚度
        1.8 毫米 (A-A)
        邊框寬度
        0.9 毫米（包括邊框）
        調整寬度
        1211.4  毫米
        調整高度
        682.2  毫米
        調整深度
        98.5  毫米
        機器寬度（吋）
        47.69  吋
        機器高度（吋）
        26.86  吋
        機器深度（吋）
        3.88  吋
        產品重量
        24.35  千克
        VESA 支架
        400 x 400 毫米

      • 操作情況

        溫度範圍（操作）
        0 ~ 40  °C
        溫度範圍（儲藏）
        -20 ~ 60  °C
        地勢高度
        0 ~ 3000 米
        相對濕度
        20 ~ 80  %
        MTBF
        50,000  小時

      • 電源

        耗電量（開啟模式）
        168 瓦
        備用模式耗電量
        <0.5 瓦

      • 聲音

        內置喇叭
        2 x 10 瓦 (RMS)

      • 配件

        附配件
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • AC 電源線
        • RS232 線
        • 快速入門指南
        • 邊緣定位插頭
        • 邊緣定位板
        選購配件
        • 邊緣修整套件
        • 色彩調校套件
        直立
        BM05462（選購）

      • 其他

        螢幕顯示語言
        • 阿拉伯文
        • 簡體中文
        • 繁體中文
        • 英文
        • 法文
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        法令認可
        • CE
        • UL/cUL
        • CB
        • GOST
        • EPEAT
        • FCC Class B
        保用
        3 年保養

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • AC 電源線
      • RS232 線
      • 快速入門指南
      • 邊緣定位插頭
      • 邊緣定位板
      • 選購配件: 邊緣修整套件
      • 選購配件: 色彩調校套件

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