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透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。
使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。
從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。
即使您不在現場，並在遙距工作，均可迅速安裝及啟動所有應用程式。CMND 及應用讓您新增及更新您的應用程式，以及 Philips 專業顯示器 App Store 的應用程式。只需掃描 QR 碼、登入店舖，並點按您想安裝的應用程式。應用程式將自動下載及啟動。
儲存及播放內容而毋需使用永久性的外置播放器。Philips 專業顯示器設有內置記憶體，讓您上載媒體到顯示器，並即時播放內容。內置記憶體亦可在串流網上內容時作記憶快取。
透過互聯網連接控制顯示器。Android 系統 Philips 專業顯示器經優化，適合原始的 Android 應用程式，您亦可直接於顯示器安裝網頁應用程式。全新 Android 8 既可保證軟件安全，亦可讓軟件在更長時間內保持最新規格。
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