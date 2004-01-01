分格模式、建立任何大小的分格 4K 影視牆

連接兩個或以上的 Philips 專業顯示屏，無需外置裝置即可建立分格的影視牆。不論您有 4 個或是 40 個螢幕，只需一部播放器便可處理內容。支援 4K 內容，如果您在 4 個螢幕上播放內容，便可享受最佳的點對點解像度。