55BDL8007X/00
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。
從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。
在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。
在您的 Philips 專業顯示屏內置 Android System-on-Chip (SoC)。可選的 CRD50 模組是一個 OPS 裝置，提供 Android 處理能力，而毋需插線。只需插入含有操作模組所需的所有連接（包括電源）的 OPS 插槽即可。
連接兩個或以上的 Philips 專業顯示屏，無需外置裝置即可建立分格的影視牆。不論您有 4 個或是 40 個螢幕，只需一部播放器便可處理內容。支援 4K 內容，如果您在 4 個螢幕上播放內容，便可享受最佳的點對點解像度。
使用 Pure Color Pro 來提升影像品質。透過自訂色溫設定和進階伽瑪校準提供更高的亮度，內容看來更清晰、更明亮，具有令人驚嘆的真實感和視覺效果。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。