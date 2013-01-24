EasyInstall 功能讓安裝更簡單

設有 EasyInstall 功能讓的 Philips LED 顯示器讓安裝和維護更簡單。採用超薄 54 吋機身，可配合兼容最常使用的解像度，更設有統一的設計，令安裝更加輕而易舉。另外，由於裝置的使用循環週期長，即使在要求極高的使用環境下也可保證持續運作。