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此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
由於業務需要無間斷地運作，所以這款標識顯示屏也專為 24/7 無間斷使用、講究精確度高的重要業務環境而設。此型號系列採用上乘配件，確保品質更優越，可靠耐用，絕對能夠為您提供全天候服務。
Philips LED 顯示器設有極高刷新率，能為您呈現最清晰、最流暢的內容。可確保在直播活動和比賽時都依然極度流暢，即使播放一連串的動作場面，畫面也不會閃爍。
Philips TrueBlack LED 顯示器採用業界領先的技術，帶來最強的對比度和深沉的黑色畫面。讓色彩更均勻，在屏幕上更為突出。
設有 EasyInstall 功能讓的 Philips LED 顯示器讓安裝和維護更簡單。採用超薄 54 吋機身，可配合兼容最常使用的解像度，更設有統一的設計，令安裝更加輕而易舉。另外，由於裝置的使用循環週期長，即使在要求極高的使用環境下也可保證持續運作。
ZeroBezel 零邊框 LED 視頻牆顯示器為最強的曝光率進行了優化，提供完美的視頻牆解決方案。LED 顯示屏之間的完美無縫設計，可輕鬆擴展螢幕，更可輕易升級到全高清解像度。
透過 HDMI 菊花鏈建立數碼視訊牆。只需將 HDMI 輸出端口連接到另一個顯示器上的 HDMI 端口，即可建立令人驚嘆的視訊牆效果。
設有內置的視頻控制器，無需使用額外的 LED 視頻控制。
Philips LED 顯示器專為控制室和廣播活動使用而研發。
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