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LED 顯示

55BDL9025L/00
  • 無縫窄邊框 LED 顯示器設計亮麗 無縫窄邊框 LED 顯示器設計亮麗 無縫窄邊框 LED 顯示器設計亮麗
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    LED 顯示

    55BDL9025L/00

    無縫窄邊框 LED 顯示器設計亮麗

    以 LED 視訊牆螢幕傳達訊息，以視覺衝擊打動人心。這款顯示器集多功能於一身，設有採用容易安裝的設計、高亮度及無縫過渡，能流暢呈現不同大小的畫面。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      無縫窄邊框 LED 顯示器設計亮麗

      定必令人眼前一亮

      • 55 吋
      • Direct View LED
      SmartPower 可節能

      SmartPower 可節能

      系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

      精確度高，專為 24/7 操作而設

      由於業務需要無間斷地運作，所以這款標識顯示屏也專為 24/7 無間斷使用、講究精確度高的重要業務環境而設。此型號系列採用上乘配件，確保品質更優越，可靠耐用，絕對能夠為您提供全天候服務。

      極高刷新率

      Philips LED 顯示器設有極高刷新率，能為您呈現最清晰、最流暢的內容。可確保在直播活動和比賽時都依然極度流暢，即使播放一連串的動作場面，畫面也不會閃爍。

      TrueBlack LED 顯示器帶來更強的對比和鮮明的色彩

      Philips TrueBlack LED 顯示器採用業界領先的技術，帶來最強的對比度和深沉的黑色畫面。讓色彩更均勻，在屏幕上更為突出。

      EasyInstall 功能讓安裝更簡單

      設有 EasyInstall 功能讓的 Philips LED 顯示器讓安裝和維護更簡單。採用超薄 54 吋機身，可配合兼容最常使用的解像度，更設有統一的設計，令安裝更加輕而易舉。另外，由於裝置的使用循環週期長，即使在要求極高的使用環境下也可保證持續運作。

      零邊框帶來完全無縫的視頻牆效果

      ZeroBezel 零邊框 LED 視頻牆顯示器為最強的曝光率進行了優化，提供完美的視頻牆解決方案。LED 顯示屏之間的完美無縫設計，可輕鬆擴展螢幕，更可輕易升級到全高清解像度。

      HDMI 菊花鏈

      透過 HDMI 菊花鏈建立數碼視訊牆。只需將 HDMI 輸出端口連接到另一個顯示器上的 HDMI 端口，即可建立令人驚嘆的視訊牆效果。

      設有內置視頻控制器

      設有內置的視頻控制器，無需使用額外的 LED 視頻控制。

      專為控制室和廣播活動使用而研發

      Philips LED 顯示器專為控制室和廣播活動使用而研發。

      技術規格

      • 影像/顯示

        螢幕對角尺寸（公制）
        137.7  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        54.2  吋
        螢幕解像度
        • 480 x 270
        • 1920 x 1080 (4x4)
        亮度
        自由製式：編號；UOM=nit
        1000 cd/m2 （800 cd/m2 已校準）  nit
        對比率（一般）
        5000:1
        螢幕比例
        16:9
        可視角度（水平）
        160  度
        可視角度（垂直）
        140  度
        像素點距
        2.5 毫米
        影像增強功能
        廣闊色域顯示器
        已校準亮度和色度
        亮度差異
        <2%
        色度精確度
        0.003
        色飽和度（典型）
        刷新頻率 (V)
        5100 Hz

      • 連接

        影像輸入
        HDMI (x2) （可鎖定）
        影像輸出
        HDMI (x2) （可鎖定）
        外置控制
        RJ45

      • 舒適

        訊號穿環
        HDMI 菊花鏈 （可高達 FHD 全高清）
        電源循環
        230V 的環境：多達 6 部裝置，110V 的環境：多達 3 部裝置
        安裝方便
        手柄
        擺放
        橫向 (24/7)
        網絡控制循環
        RJ45/RJ25

      • 尺寸

        邊框寬度
        0.0 mm
        調整寬度
        1200  毫米
        調整高度
        675  毫米
        調整深度
        99  毫米
        產品重量
        24.5  千克
        角落安裝
        1165 x 650 毫米 (4xM6)

      • 操作情況

        溫度範圍（操作）
        0 ~ 40  °C
        溫度範圍（儲藏）
        -20 ~ 60  °C
        相對濕度
        20 ~ 80  %
        LED 壽命
        > 120,000 小時

      • 電源

        耗電量（開啟模式）
        160 W （最高 470 W）

      • 配件

        附配件
        • 3 個水平調整板塊
        • 3 個垂直調整板塊
        • 短 HDMI 菊花鏈線
          1 條短 HDMI 菊花鏈線
        • 短電源菊花鏈線
        • 短 RJ25 菊花鏈線
        選購配件
        • 長 HDMI 菊花鏈線
        • 長電源菊花鏈線
        • 長 RJ25 菊花鏈線
        • 電源連接線
          （每 4 個顯示器最少需要 1 個）
        • 備用 LED 模組

      • 其他

        法令認可
        • CE
        • CB
        • FCC，A 級別
        • UL/cUL
        保用
        3 年保養

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 選購配件: 長 HDMI 菊花鏈線
      • 選購配件: 長電源菊花鏈線
      • 選購配件: 長 RJ25 菊花鏈線
      • 選購配件: 電源連接線
      • 選購配件: 備用 LED 模組

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