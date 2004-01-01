專業電視
領先一步
這款功能強大的 Philips 專業電視，生動的畫質僅是開始。內置 Chromecast 和輕鬆存取 Google Play Store，讓您在吸引客人方面盡佔優勢。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
領先一步
配備內置 Chromecast
- 55 吋 MediaSuite
- 由 Android™ 驅動
Android 更新，時刻帶來最新功能
由 Android 驅動的 Philips 專業電視速度快、配備多功能而且容易瀏覽。為配合原始的 Android 應用程式，電視的設計經過優化，讓您直接於顯示器安裝網頁應用程式。自動更新確保應用程式時刻保持最新狀態。
內置 Chromecast，投放內容到大螢幕
可輕鬆從智能裝置（手機、筆記簿型電腦及平板電腦）無線投放電影、簡報等內容到 Android 驅動的 Philips 專業電視。Chromecast 符合成本效益，無需額外硬件，更可安全地用於專業用途。用戶只需在智能裝置上一按 Chromecast 圖示，即可開始從數以千計支援投放功能的應用程式串流內容，同時讓智能裝置變為遙控。
Google Play Store，搜尋、收看、打機
透過單鍵存取 Google Play Store，可輕鬆將應用程式、遊戲、音樂、電影等添加到您的 Philips 專業電視。
矚目，使用您的標誌在電視的 UI 為品牌造勢
Philips 專業電視提供清晰、易於導航的使用者介面 (UI)，讓您可以使用自己的品牌自訂。輕鬆將您的標誌與顏色新增至搜尋列，以提高品牌的曝光率。
機載分析，獲取收看內容的統計數據
從連鎖酒店到酒吧，監控 Android 驅動的 Philips 專業電視的使用情況。了解特定頻道的觀看次數。測試廣告的效果。透過輕鬆存取螢幕時間數據，獲取有效管理成本所需的資料。
AppControl 功能，遙距及安全地安裝和管理應用程式
全面掌控，對安裝於 Philips 專業電視上的應用程式進行集中控制。AppControl 讓您安裝、刪除及管理指定電視或整個網絡的應用程式，無論您正在管理多少部電視，您都能夠為客人和顧客提供個人化體驗。
CMND 及控制、操作、更新及維護
透過本地（LAN 或 RF）連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入、更新軟件及監控顯示狀況。不論您正在操控一部或多部電視，均能得心應手。
CMND 及登記入住，創造個人化的體驗
令客人賓至如歸。不論您是想為酒店客人增添特別的回憶、簡化發出帳單程序，或提供多頻道組合，CMND 及登記入住都能讓您透過姓名和所操語言等個人資料，創造個人化的體驗。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
55
吋
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
139
厘米
- 顯示
-
4K 超高清 LED
- 螢幕解像度
-
3840x2160p
- 亮度
-
350
cd/m²
- 可視角度
-
178º (H) / 178º (V)
-
支援的顯示解像度
- 調諧器
-
- USB、LAN
-
-
HEVC：高達 3840x2160@60Hz
-
其他：高達 1920x1080p@60Hz
- HDMI 1/2
-
高達 3840x2160p @60Hz
- HDMI 3
-
高達 3840x2160p @30Hz
-
選台器/接收/傳送
- 數碼電視
-
-
DVB-T/T2/C
-
HEVC UHD (高達 2160p60)
- 類比電視
-
PAL
- IP 播放
-
-
Android TV
- 作業系統
-
Android™ 7.0 (Nougat)
- 記憶體容量 (Flash)
-
16GB*
-
功能特點
- 方便易用
-
- 數碼服務
-
-
8d EPG
-
Now&Next
-
MHEG
-
圖文信息
-
HbbTV
-
字幕
- 本機控制
-
搖桿
-
酒店功能
- 酒店模式
-
- 監獄模式
-
-
高安全性模式
-
TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
- 計時器
-
- 開啟控制
-
- 電源控制
-
-
快速入門模式
-
自動開啟電源
-
WoLAN
-
WoWLAN
- 應用程式
-
-
Google Play store
-
以雲端技術為基礎的應用程式
-
AppControl
- 你的品牌
-
-
可自訂主螢幕
-
可自訂歡迎應用程式
-
位置名稱（地理名稱 ID）
-
CMND 及建立
-
可自訂面板（HTML 及 APK）
- 時鐘
-
- 複製及韌體更新
-
- CMND 及控制
-
-
離線頻道編輯器
-
離線設定編輯器
-
IP/RF 遠距管理
-
CMND 及建立
-
電視群組管理
- 控制
-
-
JEDI 原始 Android 電視控制
-
支援電視的 JSON API 控制-JAPIT
-
Serial Xpress 協定
- 綜合服務
-
5 天天氣預報
- 互動式 DRM
-
-
VSecure
-
PlayReady 流暢串流
-
Securemedia
- 創造收入
-
MyChoice
- 語言
-
客戶語言控制
- 遙控器
-
- 頻道
-
- CMND 及登記入住
-
-
客人姓名
-
客人的語言
-
訊息
-
在電視上發單
-
快速結賬
- 分享
-
-
內置 Chromecast Ultra
-
安全分享
-
受網絡管理的分享
-
醫療功能
- 控制
-
- 便捷功能
-
- 安全
-
-
多媒體
- 支援的影片播放
-
-
格式：H.264/MPEG4 AVC
-
MPEG1
-
MPEG2
-
MPEG4
-
WMV9/VC1
-
HEVC
-
容器：AVI，MKV
-
VP9
- 支援的音樂格式
-
-
MP3
-
AAC
-
WAV
-
WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
-
WMA-PRO （v9 及 v10）
- 支援的字幕格式
-
- 支援的圖像格式
-
-
音訊
- 聲效輸出功率
-
20 (2x10)
瓦
- 浴室喇叭輸出
-
1.5 瓦 單聲道 8Ohm
- 喇叭
-
- 音效功能
-
-
DTS-HD
-
兼容杜比全景聲
-
杜比 MS12D
-
AC-4
-
DTS 錄音室音效
-
電源
- 電源
-
AC 220-240V; 50-60Hz
- 環境溫度
-
0 °C 至 40 °C
- 待機模式耗電量
-
<0.3 瓦
- 能源標籤級別
-
G
- 歐洲能源標籤能源
-
85
瓦
- 省電功能
-
Eco 模式
- EPREL 註冊編號
-
421973
-
配件
- 隨附
-
-
座枱式旋轉底座
-
遙控器 22AV1905A/12
-
2 個 AAA 電池
-
電源線
-
保用證
-
法規與安全小冊子
- 選購
-
-
遙控器 22AV1904A/12
-
簡易遙控器 22AV1601B/12
-
醫療遙控器 22AV1604B/12
-
外置時鐘 22AV1860A/12
-
DOCSIS 線數據機 22AV1970A
-
設定遙控器 22AV9574A/12
-
無線連接
- 無線 LAN
-
-
底部連接
- 天線
-
IEC-75
- 數碼音效輸出
-
光纖
- 以太網 (LAN)
-
RJ-45
- VGA 輸入
-
- HDMI3
-
具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
- USB3
-
USB 2.0
-
旁邊連線
- USB2
-
USB 3.0
- 一般介面插槽
-
CI+ 1.3.2
- HDMI1
-
具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
- HDMI2
-
具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
- 耳機輸出
-
迷你插孔
- USB1
-
USB 2.0
-
後置連線
- 浴室喇叭輸出
-
迷你插孔
- 外置電源
-
12V，最大 1.5A
- 外置控制
-
RJ-48
-
連接增強功能
- RJ48
-
-
IR-輸入/輸出
-
Serial Xpress 介面
- EasyLink (HDMI CEC)
-
- LAN
-
LAN 喚醒功能
- HDMI
-
-
ARC （所有連接端口）
-
MHL 2.0 (HDMI1)
-
設計
- 顏色
-
銀色
-
尺寸
- 調整寬度
-
1244
mm
- 調整高度
-
719
mm
- 調整深度
-
68/78
mm
- 產品重量
-
18.4
kg
- 機器寬度（含機座）
-
1244
mm
- 機器高度（含機座）
-
784
mm
- 機器深度（含機座）
-
225
mm
- 產品重量（包括機座）
-
21,3
kg
- 兼容掛牆安裝
-
- 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
- Philips 不保證應用程式可正常運作並可供持續使用。
- 實際可用記憶體可能會更少，取決於裝置的預先配置情況
- 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
- 根據限制使用有害物质指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。
- Android、Google Play 及 Chromecast 為 Google LLC 的商標
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