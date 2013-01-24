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Q-Line 顯示器

65BDL3010Q/00
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    Q-Line 顯示器

    65BDL3010Q/00

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      故障恢復功能可確保內容播放不中斷

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      後蓋上的智能嵌槽適用於小型電腦

      專用電腦是大多數公共信號顯示屏的一部分。很多時候，它們往往增加了公共顯示屏的額外深度以及許多雜亂的線纜。因此我們設計此款後蓋具備智能嵌槽的顯示屏，是整合專業小巧尺寸電腦的理想之選。此外，電線管理系統是井井有條地整理電線的首選，助您保持專業形象。

      技術規格

      • 影像/顯示

        屏幕對角尺寸（英制）
        64.5  吋
        螢幕對角尺寸（公制）
        163.9  厘米
        螢幕解像度
        3840 x 2160
        最佳解像度
        3840 x 2160 @ 60 Hz
        亮度
        350  cd/m²
        對比率（一般）
        4000:1
        動態對比
        500,000:1
        響應時間（常規）
        8  毫秒
        螢幕比例
        16:9
        可視角度（水平）
        178  度
        可視角度（垂直）
        178  度
        像素點距
        0.372 x 0.372 毫米
        顯示色彩
        10.7 億
        影像增強功能
        • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 動態補償去交錯
        • 逐行掃描
        • 3D MA 去交錯
        • 動態對比增強
        面板技術
        VA
        DICOM
        臨床 D-image

      • 支援的顯示解像度

        電腦格式
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1680 x 1050, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
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        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
        視訊格式
        • 3840 x 2160, 60Hz
        • 3840 x 2160, 30Hz
        • 1080p，60Hz
        • 1080i，60Hz
        • 1080i，50Hz
        • 720p，60Hz
        • 576p, 50Hz
        • 576i, 50Hz
        • 480p, 60Hz
        • 480i, 60Hz

      • 連接

        影像輸入
        • USB
        • DVI-I (x 1)
        • HDMI (x4)
        • VGA（透過 DVI）
        音效輸入
        3.5 毫米插座
        音訊輸出
        音效左／右 (RCA)
        外置控制
        • RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
        • IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
        • RJ45
        其他連接
        OPS

      • 舒適

        螢幕保護功能
        低亮度
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        可控網絡
        • RS232
        • RJ45
        訊號穿環
        • RS232
        • IR 穿環
        節能功能
        Smart Power
        遙控器訊號
        可鎖定
        矩陣分格
        最多 15 x 15
        擺放
        橫向
        啟動
        • 開啟延遲
        • 開啟狀態
        • 啟動來源
        啟動視窗
        啟用／停用 Philips 標誌
        安裝方便
        智能嵌槽

      • 尺寸

        邊框寬度
        13.9 (頂部/左方/右方) 14.9 (底部) 毫米
        調整寬度
        1458.7  毫米
        調整高度
        834.7  毫米
        調整深度
        81.6  毫米
        機器寬度（吋）
        57.43  吋
        機器高度（吋）
        32.86  吋
        機器深度（吋）
        3.21  吋
        產品重量
        26.05  千克
        產品重量 (lb)
        57.43  磅
        VESA 支架
        400 x 400 毫米，M6

      • 操作情況

        地勢高度
        0 ~ 3000 米
        溫度範圍（操作）
        0 ~ 40  °C
        溫度範圍（儲藏）
        -20 ~ 60  °C
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      • 電源

        電源
        100 - 240V~, 50/60Hz
        耗電量（開啟模式）
        145 W
        備用模式耗電量
        <0.5 瓦
        省電功能
        Smart Power
        耗電量（最大值）
        260 W
        耗電量（典型值）
        145  瓦

      • 聲音

        內置喇叭
        2 x 10 瓦 RMS

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • RS232 線
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • 快速入門指南
        附配件
        • IR 傳感器線纜（1.8 米）
        • RS232 相互聯繫的纜線
        • USB 護蓋和螺絲 x1
        直立
        BM05922

      • 多媒體應用程式

        USB 播放影片
        • MPEG
        • H.264
        • JPEG
        USB 播放相片
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB 播放音訊
        • AAC
        • WMA
        • HEAAC
        • MPEG

      • 其他

        保用
        3 年保養
        螢幕顯示語言
        • 簡體中文
        • 繁體中文
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 意大利文
        • 抛光
        • 俄語
        • 西班牙文
        • 土耳其文
        • 日文
        • 阿拉伯文
        法令認可
        • CE
        • CB
        • FCC Class B

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • AC 電源線
      • RS232 線
      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • 快速入門指南

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