AMVA LED 提供寬闊檢視、超高對比和逼真圖像

Philips AMVA LED 顯示器採用進階多域垂直調準技術，為您提供超高且穩定的對比率，呈現更逼真亮麗的圖像。輕鬆應付標準應用程式，更特別適合高需求的圖形應用程式；更備有最佳的像素管理技術，為您帶來 178/178 度超闊可視角度，即使在縱向模式亦能呈現清脆細膩的圖像。