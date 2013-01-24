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多點觸控螢幕

65BDL3010T/00
  • 憑藉 Android 的功能 憑藉 Android 的功能 憑藉 Android 的功能
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    多點觸控螢幕

    65BDL3010T/00

    憑藉 Android 的功能

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      憑藉 Android 的功能

      備有多點式觸控 LED 屏幕

      • 65 吋
      • 1920 x 1080（全高清）
      以真正多觸控屏幕體驗精彩互動

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      內置的觸控技術帶來更多靈活性及最佳同時觸控表現，更有多種作業功能，讓您體驗前所未有的精彩互動性。多觸控屏幕具備自動觸控辨識，而 USB 更兼容 HID 讀頭，方便您即插即播放。

      CMND：讓您充分控制顯示屏

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      CMND 乃一個強大的顯示屏管理平台，讓您完全主導多種控制功能，如以 CMND 更新及管理內容、以「CMND & 控制」建立或控制設定，全由 CMND 一手包辦。

      利用故障恢復功能，保持內容持續播放

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      對於要求嚴格的商務使用，保持內容持續播放非常重要。雖然您未必會遇上嚴重內容錯誤，不過故障恢復功能可利用革新的技術，在發生媒體播放機故障時於屏幕上播放備份內容，做到內容備護。故障恢復會在主要輸入發生故障時自動啟用。只要選擇主要輸入連接以及故障恢復連接，就可以獲得即時防護。

      SmartPower 可節能

      SmartPower 可節能

      系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

      以 HTML5 透過雲端連結及控制您的內容

      以 HTML5 透過雲端連結及控制您的內容

      使用 HTML5 透過雲端連接並控制內容。設計您的信號內容並將之連接至顯示屏或顯示器網絡播放。只需簡單插入 RJ45 網絡連接線，將顯示屏連接至指定的網址，便可播放您儲存至雲端的內容。

      防反光玻璃減低平衡視差

      這款觸控屏幕設有防反光玻璃及低平衡視差，讓觸控體驗更上一層樓。既無眩光及屏幕反射，影像及色彩自然清晰鮮明。

      AMVA LED 提供寬闊檢視、超高對比和逼真圖像

      Philips AMVA LED 顯示器採用進階多域垂直調準技術，為您提供超高且穩定的對比率，呈現更逼真亮麗的圖像。輕鬆應付標準應用程式，更特別適合高需求的圖形應用程式；更備有最佳的像素管理技術，為您帶來 178/178 度超闊可視角度，即使在縱向模式亦能呈現清脆細膩的圖像。

      全高清 LED — 極致對比度的卓越 LED 影像

      畫質非常重要。我們知道您想要比普遍顯示屏更好的畫質。試想像細膩的畫面質數，極致的對比度和真實的畫面，螢幕上的一切栩栩如生。

      使用畫面切換功能輕鬆預備會議

      使用畫面切換功能輕鬆預備會議。此功能會在會議室沒有使用時從您選擇的輸入源播放背景內容，當會議開始、您需要演說或分享畫面時，只要連接電腦顯示屏便會自動切換輸入源並投放您的畫面，毋須自行切換。

      技術規格

      • 影像/顯示

        螢幕對角尺寸（公制）
        163.9  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        65  吋
        螢幕解像度
        1920 x 1080p
        最佳解像度
        1920 x 1080 @ 60 Hz
        亮度
        350  cd/m²
        對比率（一般）
        3000:1
        動態對比
        500,000:1
        螢幕保護處理
        防反光屏幕保護
        螢幕比例
        16:9
        響應時間（常規）
        8  毫秒
        像素點距
        0.74 x 0.74 亳米
        顯示色彩
        10.7 億
        可視角度（水平）
        178  度
        可視角度（垂直）
        178  度
        影像增強功能
        • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 動態補償去交錯
        • 逐行掃描
        • 3D MA 去交錯
        • 動態對比增強
        面板技術
        VA

      • 互動性

        多觸控技術
        紅外線觸控
        觸控點
        10 個同時觸控點
        隨插即用
        兼容 HID 讀頭
        保護玻璃
        • 5 毫米纖薄安全玻璃
        • 防反光
        • 防反射

      • 連接

        影像輸入
        • DisplayPort (1.2)
        • 2 個 HDMI
        • DVI-D
        • VGA (Analog D-Sub)
        • USB
        • Component (BNC)
        • Composite (BNC)
        影像輸出
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA（透過 DVI-D）
        音效輸入
        • 音效左／右 (RCA)
        • 3.5 毫米插座
        音訊輸出
        • 音效左／右 (RCA)
        • 外置喇叭連接器
        外置控制
        • RJ45
        • IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
        • RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
        其他連接
        • USB
        • OPS

      • 支援的顯示解像度

        電腦格式
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
        • 1024 x 768, 60Hz
        • 1280 x 768, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1360 x 768, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1920 x 1200, 60Hz
        • 720 x 400, 70Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75Hz
        視訊格式
        • 480p, 60Hz
        • 576p, 50Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60Hz
        • 1080i, 25, 30Hz
        • 480i, 30, 60Hz
        • 576i, 25, 50Hz

      • 舒適

        擺放
        橫向 (16/7)
        訊號穿環
        • RS232
        • VGA
        • DisplayPort
        • DVI
        可控網絡
        • RS232
        • 單一電線 (HDMI-CEC)
        • LAN (RJ45)
        螢幕保護功能
        像素轉換，低亮
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        遙控器訊號
        可鎖定
        節能功能
        Smart Power
        其他便捷功能
        手柄
        安裝方便
        智能嵌槽

      • 尺寸

        邊框寬度
        29.2
        調整寬度
        1492.40  毫米
        調整高度
        867.40  毫米
        調整深度
        99.80  毫米
        機器寬度（吋）
        58.76  吋
        機器高度（吋）
        34.15  吋
        機器深度（吋）
        3.93  吋
        產品重量
        43.1  千克
        產品重量 (lb)
        95  磅
        VESA 支架
        400 x 400 毫米，M6
        智能嵌槽安裝
        100 x 100 毫米，100 x 200 毫米

      • 聲音

        內置喇叭
        2 x 10 瓦 RMS

      • 操作情況

        溫度範圍（操作）
        0 ~ 40  °C
        相對濕度
        20 ~ 80  %
        MTBF
        50,000  小時
        地勢高度
        0 ~ 3000
        溫度範圍（儲藏）
        -20 ~ 60  °C

      • 電源

        電源
        100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
        備用模式耗電量
        <0.5 瓦
        耗電量（開啟模式）
        176 瓦
        省電功能
        Smart Power

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • RS232 線
        • USB 線
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • 快速入門指南
        • 使用手冊 CD-ROM
        選購配件
        • 底座
        • HDBaseT OPS 接收器 (CRD25)

      • 其他

        螢幕顯示語言
        • 阿拉伯文
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        • 意大利文
        • 抛光
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        • 土耳其文
        • 俄語
        • 簡體中文
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        法令認可
        • CE
        • UL/cUL
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        • C-Tick
        • EnergyStar 7.0
        • EPEAT
        • FCC Class B
        • GOST
        保用
        3 年保養

      • 多媒體應用程式

        USB 播放音訊
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA
        USB 播放相片
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • .jpg
        USB 播放影片
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • AC 電源線
      • RS232 線
      • USB 線
      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • 快速入門指南
      • 使用手冊 CD-ROM
      • 選購配件: 底座
      • 選購配件: HDBaseT OPS 接收器 (CRD25)

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