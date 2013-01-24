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內置的觸控技術帶來更多靈活性及最佳同時觸控表現，更有多種作業功能，讓您體驗前所未有的精彩互動性。多觸控屏幕具備自動觸控辨識，而 USB 更兼容 HID 讀頭，方便您即插即播放。
CMND 乃一個強大的顯示屏管理平台，讓您完全主導多種控制功能，如以 CMND 更新及管理內容、以「CMND & 控制」建立或控制設定，全由 CMND 一手包辦。
對於要求嚴格的商務使用，保持內容持續播放非常重要。雖然您未必會遇上嚴重內容錯誤，不過故障恢復功能可利用革新的技術，在發生媒體播放機故障時於屏幕上播放備份內容，做到內容備護。故障恢復會在主要輸入發生故障時自動啟用。只要選擇主要輸入連接以及故障恢復連接，就可以獲得即時防護。
系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
使用 HTML5 透過雲端連接並控制內容。設計您的信號內容並將之連接至顯示屏或顯示器網絡播放。只需簡單插入 RJ45 網絡連接線，將顯示屏連接至指定的網址，便可播放您儲存至雲端的內容。
這款觸控屏幕設有防反光玻璃及低平衡視差，讓觸控體驗更上一層樓。既無眩光及屏幕反射，影像及色彩自然清晰鮮明。
Philips AMVA LED 顯示器採用進階多域垂直調準技術，為您提供超高且穩定的對比率，呈現更逼真亮麗的圖像。輕鬆應付標準應用程式，更特別適合高需求的圖形應用程式；更備有最佳的像素管理技術，為您帶來 178/178 度超闊可視角度，即使在縱向模式亦能呈現清脆細膩的圖像。
畫質非常重要。我們知道您想要比普遍顯示屏更好的畫質。試想像細膩的畫面質數，極致的對比度和真實的畫面，螢幕上的一切栩栩如生。
使用畫面切換功能輕鬆預備會議。此功能會在會議室沒有使用時從您選擇的輸入源播放背景內容，當會議開始、您需要演說或分享畫面時，只要連接電腦顯示屏便會自動切換輸入源並投放您的畫面，毋須自行切換。
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