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多點觸控螢幕

65BDL3051T/00
  • 憑藉 Android 的功能 憑藉 Android 的功能 憑藉 Android 的功能
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    多點觸控螢幕

    65BDL3051T/00

    憑藉 Android 的功能

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      憑藉 Android 的功能

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      • 65 吋
      • 採用 Android 系統
      • 多點式
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      以內置記憶體儲存並播放內容

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      以一體式 mPCIe 插槽加強連結性。

      PCI 插槽可讓您連接多一部 WiFi/ 藍牙或 4G LTE 裝置，使裝置與顯示屏的通訊更勝一籌。此外，機器與機器之間的通訊性亦大大加強，提供了大量設定可供客戶選擇，如擴展產品功能，或訊號處理功能的能力。

      技術規格

      • 影像/顯示

        螢幕對角尺寸（公制）
        163.9  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        65  吋
        螢幕解像度
        1920 x 1080p
        最佳解像度
        1920 x 1080 @ 60 Hz
        亮度
        350  cd/m²
        對比率（一般）
        4000:1
        螢幕保護處理
        防反光屏幕保護
        螢幕比例
        16:9
        響應時間（常規）
        8  毫秒
        像素點距
        0.74 x 0.74 亳米
        顯示色彩
        1670 萬
        可視角度（水平）
        178  度
        可視角度（垂直）
        178  度
        影像增強功能
        • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 動態補償去交錯
        • 逐行掃描
        • 3D MA 去交錯
        • 動態對比增強
        動態對比
        500,000:1
        面板技術
        VA

      • 互動性

        多觸控技術
        紅外線觸控
        觸控點
        10 個同時觸控點
        隨插即用
        兼容 HID 讀頭
        保護玻璃
        • 5 毫米纖薄安全玻璃
        • 防反光
        • 防反射

      • 連接

        影像輸入
        • DisplayPort (1.2)
        • 2 個 HDMI
        • DVI-D
        • USB
        • VGA（透過 DVI）
        影像輸出
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • DVI
        • VGA（透過 DVI）
        音效輸入
        • 音效左／右 (RCA)
        • 3.5 毫米插座
        音訊輸出
        音效左／右 (RCA)
        外置控制
        • RJ45
        • IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
        • RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
        其他連接
        • USB
        • Micro SD
        • micro USB
        • mPCIe
        • OPS
        • USB 電源插座 (5 V. 2 安培)

      • 支援的顯示解像度

        電腦格式
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
        • 1024 x 768, 60Hz
        • 1280 x 768, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1360 x 768, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1920 x 1200, 60Hz
        • 720 x 400, 70Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75Hz
        視訊格式
        • 480p, 60Hz
        • 576p, 50Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60Hz
        • 1080i, 25, 30Hz
        • 480i, 30, 60Hz
        • 576i, 25, 50Hz

      • 舒適

        擺放
        • 橫向 (16/7)
        • 橫向 (12/7)
          橫向 (12/7)
        訊號穿環
        • RS232
        • VGA
        • IR 穿環
        • DisplayPort
        • DVI
        可控網絡
        • RS232
        • RJ45
        • 單一電線 (HDMI-CEC)
        • HDMI（單一電線）
        畫質
        進階色彩控制
        畫中畫
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        螢幕保護功能
        像素轉換，低亮
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        遙控器訊號
        可鎖定
        節能功能
        Smart Power
        其他便捷功能
        手柄
        記憶體
        16GB eMMC
        安裝方便
        智能嵌槽

      • 尺寸

        調整寬度
        1492.40  毫米
        調整高度
        867.40  毫米
        調整深度
        99.8  毫米
        產品重量
        43.1  千克
        VESA 支架
        400 x 400 毫米，M6
        邊框寬度
        29.2 毫米
        產品重量 (lb)
        95  磅
        機器深度（吋）
        3.93  吋
        機器高度（吋）
        34.15  吋
        機器寬度（吋）
        58.76  吋
        智能嵌槽安裝
        100 x 100 毫米，100 x 200 毫米

      • 聲音

        內置喇叭
        2 x 10 瓦 RMS

      • 操作情況

        溫度範圍（操作）
        5 ~ 40  °C
        相對濕度
        20 ~ 80  %
        MTBF
        50,000  小時
        地勢高度
        0 ~ 3000 米
        溫度範圍（儲藏）
        -20 ~ 60  °C

      • 電源

        電源
        100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
        備用模式耗電量
        <0.5 瓦
        耗電量（開啟模式）
        147 瓦
        省電功能
        Smart Power

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • RS232 線
        • USB 線
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • 快速入門指南
        選購配件
        • ColourCalibrationKit (CCK4602)
        • HDBaseT OPS 接收器 (CRD25)
        • 底座
        直立
        BMO5922（可選）

      • 其他

        螢幕顯示語言
        • 阿拉伯文
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 意大利文
        • 日文
        • 抛光
        • 西班牙文
        • 土耳其文
        • 俄語
        • 簡體中文
        • 繁體中文
        • 丹麥文
        • 荷蘭文
        • 芬蘭文
        • 挪威文
        • 葡萄牙文
        • 瑞典文
        法令認可
        • CE
        • FCC Class B
        • UL/cUL
        • RoHS
        • CB
        • C-Tick
        • EnergyStar 7.0
        • GOST
        • BSMI
        保用
        3 年保養

      • 多媒體應用程式

        USB 播放相片
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • .jpg
        • PDF
        USB 播放音訊
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA
        USB 播放影片
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV

      • 內置播放器

        CPU
        四核心 Cortex A9 1.8GHz
        GPU
        ARM Mali400 四核心 533MHz
        記憶體
        2GB DDR3
        儲存
        16GB EMMC

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • AC 電源線
      • RS232 線
      • USB 線
      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • 快速入門指南
      • 選購配件: ColourCalibrationKit (CCK4602)
      • 選購配件: HDBaseT OPS 接收器 (CRD25)
      • 選購配件: 底座

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