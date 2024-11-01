Signage Solutions E 系列顯示屏
互動式教育顯示器
Philips E-Line 觸控顯示器具有多達 20 個觸控點，在最大程度上提高參與度並啟發協作。產品採用 Android 系統和強化防眩光玻璃，可承受課堂的日常頻繁使用。
此產品已不再銷售。
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Signage Solutions E 系列顯示屏
透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一部顯示器還是 100 部，均能得心應手。
OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦
在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。
Android：執行您的應用程式或選擇要執行的最愛應用程式
顯示屏融入了 Android 作業系統，能對應現今最先進的作業系統，並讓您直接將您的應用程式儲存於顯示屏中。您亦可以透過顯示屏，從 Android 應用程式的大型媒體庫中，選擇並播放心愛內容。顯示屏更內置預設時段，讓您可因應客戶及每日不同時段使用應用程式及播放內容，更可運用透過自動屏幕定向功能（轉動顯示屏），以直向或橫向方式輕鬆顯示內容。
顯示表面
防眩光、防反射、防指紋，達 7 MoH 硬度。
設有 40 個接觸點的多觸控技術
同時透過多達 20 個接觸點創造令人難忘的互動體驗。這款顯示器非常適合協作和競爭激烈的應用場景，可將您的觀眾與任何內容連接起來，使其成為教育、公共場所、企業、酒店和零售環境的理想選擇。觸控面板符合 HID 標準，實現真正的即插即用操作。
內置白板模式
透過白板模式激發敏捷協作。只需啟動此功能即可將您的顯示器變成空白畫布，供多名使用者手動繪圖，或使用專用顯示標記。螢幕上的所有內容均可以截取，方便輕鬆列印或檔案共享。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
163.9
厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
65
吋
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕解像度
-
3840 x 2160
- 像素點距
-
0.372（水平）x 0.372（垂直）[毫米]
- 最佳解像度
-
3840 x 2160 @ 60 Hz
- 亮度
-
350
cd/m²
- 顯示色彩
-
1.07 B
- 對比率（一般）
-
1200:1
- 響應時間（常規）
-
8
毫秒
- 可視角度（水平）
-
178
度
- 可視角度（垂直）
-
178
度
- 影像增強功能
-
-
3/2 - 2/2 動態下拉功能
-
3D 梳型濾波器
-
動態補償去交錯
-
逐行掃描
-
3D MA 去交錯
-
動態對比增強
- 面板技術
-
ADS
- 操作系統
-
Android 8.0
- OS UI 解像度
-
1920 x 1080 @ 60 Hz
-
連接
- 音訊輸出
-
3.5 毫米迷你插孔 (x1)
- 影像輸入
-
-
DVI-D (x1)
-
HDMI 2.0 (x3)
-
VGA（類比 D-Sub）(x1)
-
USB 2.0 (x4)
-
USB-C（高達 65W）
- 音效輸入
-
3.5 毫米迷你插孔 (x1)
- 其他連接
-
- 外置控制
-
-
IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
-
RJ45
-
RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
-
便捷功能
- 擺放
-
橫向 (18/7)
- 螢幕保護功能
-
像素轉換，低亮度
- 鍵盤控制
-
可鎖定
- 遙控器訊號
-
可鎖定
- 訊號迴圈
-
- 安裝方便
-
- 其他便捷功能
-
手柄
- 可控網絡
-
-
聲音
- 內置喇叭
-
2 x15 瓦
-
電源
- 電源
-
100 ~ 240 VAC，50/60 Hz
- 耗電量（典型值）
-
155
瓦
- 耗電量（最大值）
-
376 瓦
- 待機模式耗電量
-
< 0.5 瓦
- 省電功能
-
Smart Power
- 能源標籤級別
-
G
-
支援的顯示解像度
- 電腦格式
-
-
720 x 400, 70Hz
-
832 x 624, 75Hz
-
1440 x 900, 60Hz
-
1600 x 900, 60Hz
-
1680 x 1050, 60Hz
-
1920 x 1080, 60Hz
-
1024 x 768, 60Hz
-
1152 x 870, 75Hz
-
1280 x 1024, 60Hz
-
1280 x 720，60Hz
-
3840 x 2160, 30, 60Hz
-
640 x 480，60、67、75Hz
-
800 x 600, 60Hz
- 視訊格式
-
-
480i, 60Hz
-
480p, 60Hz
-
720p, 50, 60Hz
-
1080i, 50, 60Hz
-
1080p, 50, 60Hz
-
2160p，30、60Hz
-
576i, 50Hz
-
576p, 50Hz
-
尺寸
- 智能嵌槽安裝
-
100X100 毫米，6xM4L6
- 調整寬度
-
1494.3
mm
- 調整高度
-
883.2
mm
- 重量
-
43.15
kg
- 調整深度
-
99.5 毫米（最大深度）/78.5 毫米（掛牆深度）
mm
- 機器寬度（吋）
-
58.83
吋
- 機器高度（吋）
-
34.77
吋
- 掛牆
-
400 x 400 毫米，M8
- 機器深度（吋）
-
3.92 (D_Max)/3.09(D_Wallmount)
吋
- 邊框寬度
-
17.8 毫米 (T/R/L) x 31.7 毫米 (B)
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
52.7
kg
- 產品（含包裝）（磅）
-
116.18
磅
- 產品（不含支架）（千克）
-
43.15
kg
- 產品（不含支架）（磅）
-
95.13
磅
-
操作條件
- 地勢高度
-
0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 溫度範圍（儲存）
-
-20~60
°C
- 濕度範圍（操作）[RH]
-
20 ~ 80%（無凝結）
- 濕度範圍（儲存）[RH]
-
5 ~ 95%（無凝結）
-
多媒體應用程式
- USB 播放影片
-
-
H.263
-
H.264
-
H.265
-
MPEG1/2
-
MPEG4
-
VP9
- USB 播放相片
-
- USB 播放音訊
-
-
內置播放器
- CPU
-
2 個 A53 + 2 個 A73
- GPU
-
ARM Mali G51
- 記憶體
-
3GB DDR3
- 儲存
-
16GB EMMC
-
配件
- 附配件
-
-
清潔布 (x1)
-
HDMI 纜線（3 米）(x1)
-
IR 傳感器線纜（1.8 米）(x1)
-
Philips 標誌 (x1)
-
快速入門指南 (x1)
-
遙控器及 AAA 電池
-
RS232 相互聯繫的纜線 (x1)
-
觸控筆 (x2)
-
USB A 轉 B 纜線（3 米）(x1)
-
RS232 線
-
AC 電源線
-
電線收藏夾 (x3)
-
AC 開關護蓋及螺絲 x1
-
DVI-D 線
-
USB 護蓋及螺絲
- 選購配件
-
互動傳輸接收器
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
阿拉伯文
-
荷蘭文
-
丹麥文
-
英文
-
法文
-
芬蘭文
-
德文
-
意大利文
-
日文
-
挪威文
-
抛光
-
葡萄牙文
-
俄語
-
西班牙文
-
瑞典文
-
簡體中文
-
土耳其文
-
繁體中文
- 保用
-
5 年保養
- 法令認可
-
-
CE
-
FCC，A 級別
-
RoHS
-
CB
-
EAC
-
EMF
-
ETL
-
互動性
- 多觸控技術
-
無縫紅外線觸控
- 觸控點
-
20 個同時觸控點
- 隨插即用
-
兼容 HID 讀頭
- 保護玻璃
-
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